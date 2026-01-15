larges éclaircies
Le Tour de Ski 2026/2027 va venir dans les montagnes du Jura

Un grand événement ski débarque dans les montagnes du Jura
Le Tour de Ski 2026/2027 s'invite aux portes de la Romandie.image: Getty

Un grand événement ski débarque dans le Jura

Le célèbre Tour de Ski met le cap à l'Ouest et fera halte en France voisine l'hiver prochain. Jamais l’épreuve ne s’était approchée aussi près de nous.
15.01.2026, 05:3915.01.2026, 05:39
Romuald Cachod

Depuis sa création en 2006, le Tour de Ski a déjà sillonné quatre pays: la Suisse, l'Allemagne, l'Italie et la Tchéquie.

Chez nous, l'événement s’est arrêté à plusieurs reprises dans le Val Müstair, à Davos et à Lenzerheide, ce dernier site représentant historiquement le point le plus à l’Ouest de la compétition. Autant dire que les meilleurs fondeurs du monde boudent nos contrées durant les fêtes de fin d'année.

Davos fait rayonner le ski de fond mais a un gros défaut

Cependant, la donne changera l'hiver prochain, puisque le Tour de Ski s’élancera des Rousses, en France voisine, a annoncé ce mardi la Fédération internationale de ski (FIS). La station jurassienne partage des pistes au pied de la Dôle avec la Suisse, ainsi que le hameau de La Cure avec la commune vaudoise de Saint-Cergue.

Le Tour de Ski 2026/2027 débutera le 31 décembre et fera étape dans les montagnes du Jura jusqu’au 3 janvier, avec plusieurs courses au programme. Les fondeurs prendront ensuite la direction du site allemand d’Oberstdorf, haut lieu historique de l’épreuve, avant de conclure leur périple en Italie, à Val di Fiemme, où les attend la traditionnelle montée finale de l’Alpe Cermis.

Avec ce programme, la FIS semble avoir entendu les athlètes, désireux de renouer avec un véritable tour, impliquant des transferts, après deux éditions entièrement italiennes à Toblach et Val di Fiemme. La capacité de récupération sera déterminante.

Un matériel révolutionnaire agite le monde du ski

La venue de l’événement en France voisine n’a rien d’une énorme surprise: les organisateurs locaux avaient en effet renoncé dès septembre dernier à la Coupe du monde pour se focaliser sur l'obtention du Tour de Ski.

Ils sont aujourd’hui récompensés, notamment parce que la Fédération internationale de ski apprécie la difficulté des pistes jurassiennes, apparues relativement récemment sur le circuit de la Coupe du monde, la première halte aux Rousses ayant eu lieu en janvier 2023.

