JO hiver 2026

JO 2026: Il y a eu un sabotage au village olympique de Milan

A general view of the Olympic Village one week before the start of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics Games in Milan, Italy, on January 30, 2026 (Photo by Alessandro Bremec/NurPhoto via Getty Ima ...
Milan, janvier 2026.Image: getty

Il y a eu un sabotage au village olympique

Les organisateurs des JO 2026 ont annoncé, peu avant la cérémonie d’ouverture, que des chambres du village olympique de Milan avaient été sabotées il y a quelques semaines.
07.02.2026, 08:5707.02.2026, 08:57

70 douches des chambres du village olympique de Milan ont été sabotées avant l'ouverture des JO, a indiqué jeudi le comité d’organisation des Jeux d’hiver 2026.

Les tuyaux d’évacuation ont été percés à l’aide d’un outil mécanique, dans trois immeubles du village olympique tout neuf.

Les faits se seraient produits après la fin des travaux, entre décembre 2025 et janvier 2026, estiment les organisateurs des JO de Milan-Cortina.

A standard double room for athletes is seen in the Team Italy quarters of the Olympic Village ahead of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics in Milan on February 3, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / ...
Un aperçu des chambres du village olympique de Milan.Image: AFP

Le problème a été constaté lors de tests des installations hydrauliques. Une fuite d’eau a été détectée au plafond du rez-de-chaussée de l’un des immeubles concernés.

Au moment des faits, l’accès au village milanais était censé être réservé aux ouvriers disposant d’un badge personnalisé. En outre, le site était placé sous la surveillance d’une entreprise de sécurité privée.

Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO

Afin de lever le mystère autour de ce sabotage, une enquête a été ouverte par la Digos, le service de la police italienne chargé de la lutte contre le terrorisme, ainsi que par le pôle antiterrorisme du parquet de Milan, a rapporté la presse transalpine.

Ce n’est pas la première fois que les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina sont confrontés à des problèmes liés aux installations. La patinoire de hockey a connu de nombreux retards, et lors des premières épreuves, disputées avant la cérémonie d’ouverture, une panne d’électricité a perturbé des matchs de curling.

(roc)

