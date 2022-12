Lionel Messi a battu le record de la publication Instagram la plus likée de tous les temps, devant un... œuf. Image: keystone / watson

Messi a battu un incroyable record... jusque-là détenu par un œuf

L'Argentin entre encore un peu plus dans la légende. Son post Instagram célébrant la victoire de son équipe en Coupe du monde devient la publication la plus likée de tous les temps.

Tout ce que touche Lionel Messi se transforme en or (à l'exception du trophée de la Coupe du monde qui, lui, était déjà en or massif). En offrant une troisième étoile sur le maillot argentin grâce à la victoire de l'Albiceleste contre la France en finale du Mondial au Qatar, le septuple Ballon d'Or a aussi battu le record de la publication la plus likée sur Instagram, un record détenu jusqu'ici par... un œuf .

En moins de 48 heures, le post du footballeur, où on peut voir l'Argentin soulever le trophée de la FIFA, a reçu plus de 57 millions de likes. Mais le célèbre œuf ne s'avoue pas vaincu. Postée en 2019, la photo comptabilisait quelque 55 millions de likes jusqu'à il y a peu.

Depuis que Leo Messi l'a devancé dans cette course aux likes, les fans de l'œuf ont connu un sursaut d'orgueil: à midi ce mardi 20 décembre, il totalisait 56,2 millions de likes. L'œuf n'a pas dit son dernier mot.

Et sinon ...

