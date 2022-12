La frénésie argentine autour de Lionel Messi continue de plus belle. Comme le rapporte Le Parisien , un cabinet d’études argentin du nom de Giacobbe Consultores a, suite à la victoire de l'Albiceleste au Mondial de football 2022, réalisé un sondage afin d'évaluer la popularité du joueur de l'équipe nationale.

Un récent sondage réalisé sur plus de 2000 Argentins révèle l'amour fou que voue la population au septuple Ballon d'or depuis la victoire de l'Argentine au Mondial 2022.

Attitude d'Emiliano Martinez: son coach à Aston Villa ne veut plus de lui

Selon le média espagnol Estadio Deportivo, le coach d'Aston Villa veut se séparer du gardien argentin, pourtant tout frais champion du monde. En cause: le comportement de celui-ci.

Il y a une semaine, Emiliano Martinez devenait un héros national en Argentine en contribuant largement au sacre de l'Albiceleste en Coupe du monde. Il avait alors réalisé un arrêt miraculeux à la dernière minute des prolongations et arrêté un tir au but. Mais huit jours plus tard seulement, le gardien est devenu un paria dans son club d'Aston Villa, à en croire Estadio Deportivo.