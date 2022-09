US Open: les fabuleux destins des six prétendants au titre

Dans les dernières minutes du match, un autre supporter a fait irruption sur la pelouse pour embrasser Messi. Si on était mauvais esprit, on chanterait: «Messi, tu ne marcheras jamais seul».

Au moment de pénétrer sur la pelouse du Maccabi Haïfa (1-3), mercredi soir, le PSG a reçu deux accueils bien distincts: celui des 30 000 supporters qui le sifflaient rageusement, et celui d'une dizaine d'enfants qui couraient dans tous les sens pour lui faire des câlins. Plus particulièrement à Leo Messi, enlacé par des enfants subjugués et presque en transe.

Une catégorie non-binaire dans les courses romandes? «On y réfléchit»

Des organisateurs d'épreuves ainsi que Swiss running planchent sur l'introduction d'une 3e catégorie qui ne serait ni homme ni femme. Ils suivraient le modèle américain puisque près de 200 courses, dont les prestigieux marathons de New York et Boston, ont déjà franchi le pas.

Les inscriptions pour le marathon de Boston 2023 ont débuté lundi avec une case «non-binaire» sur les formulaires. Cela signifie qu'une personne ne se reconnaissant ni dans la catégorie de l'homme, ni dans celle de la femme, trouvera désormais une catégorie qui lui est dédiée. Ce n'est pas une nouveauté aux Etats-Unis, où près de 200 courses, dont le marathon de New York, avaient déjà ouvert leurs inscriptions aux personnes non- binaires. Ça le serait en revanche en Suisse, puisqu'aucune épreuve de course à pied ne propose cette troisième option. Mais plus pour très longtemps.