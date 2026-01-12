Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real. image: Keystone

Le Real Madrid se sépare de son coach et dévoile son remplaçant

Le club merengue a officialisé ce lundi soir le départ de son coach Xabi Alonso. Il est remplacé par l’entraîneur de l’équipe réserve.

Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Le club espagnol a annoncé lundi la résiliation du contrat de l'entraîneur de 44 ans, d'un commun accord.

«Le Real Madrid annonce que, d'un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première», a écrit le géant espagnol dans un bref communiqué.

L'ex-défenseur espagnol Alvaro Arbeloa, champion du monde en 2010 aux côtés de Xabi Alonso et jusqu'ici à la tête de l'équipe réserve, va le remplacer sur le banc, a annoncé le Real dans un second communiqué.

Cette double annonce intervient au lendemain de la défaite des Galactiques en finale de la Supercoupe d'Espagne face au grand rival Barcelone (3-2).

Xabi Alonso quitte donc la capitale espagnole seulement huit mois après son arrivée en grande pompe en provenance du Bayer Leverkusen, où il était encensé en compagnie de Granit Xhaka.

(ats/roc)