10 façons de porter un maillot de la Nati sans avoir l'air (trop) con

Vous rêvez de crier en silence votre soutien à votre équipe de coeur en arborant votre maillot au bureau, mais vous tenez à conserver un semblant de dignité? Voici 10 idées toutes simples pour garder contenance pendant l'Euro. Esprit de neutralité oblige, on a pris celui de la Nati. Mais nos conseils s'appliquent à n'importe quel maillot. Amusez-vous!



De prime abord, difficile de porter haut les couleurs de son équipe en dehors d'une fanzone sans entamer sérieusement sa street cred. Pour tordre le coup à cette idée, mes collègues bien aimés (eux) m'ont mise au défi d'imaginer quelques looks portables au quotidien.

Avec juste quelques bons basiques qu'on possède tous dans notre dressing, voici un peu d'inspiration qui devrait permettre de vous en sortir sans un jet de tomates dans la tronche.

L'athlète premier degré

Certains emplois, comme celui de journaliste chez watson, revêtent l'avantage incomensurable de pouvoir venir au bureau habillé n'importe comment - y compris en fringues de sport. Associé à un short blanc, des chaussettes hautes et une paire de sneakers, la version premier degré a l'avantage d'être sans risque.

«On m'a traîné à la fan zone»

Un mum jeans, une paire de boots noires et une casquette vissée sur le crâne pour une version plus hipster, citadine et 12e degré. Faites ressortir votre âme de graphiste.

«Maman m'a accordé l'autorisation exceptionnelle de venir»

Qui a dit qu'on ne pouvait pas avoir l'air preppy tout en vibrant pour la Nati? Avec un blazer, une jupette et des chaussettes, vous êtes paré pour être l'enfant terrible des fans de football. On me glisse également dans l'oreillette que les ballerines sont de retour... ce serait bête de ne pas en profiter.

Britney, sors de ce corps

Selon Alyssa, l'une des modeuses de la rédaction, le «petit t-shirt de pupute» aux couleurs de son équipe est un must autorisé. Je l'ai prise au bas mot. Sortez le nombril, les stilettos et un pantalon taille basse flare, vous obtenez une ode d'amour assumée aux années 2000. Le string qui dépasse est autorisé. Oui, je l'ai dit.

Entre deux travaux de peinture

Parce que la salopette est toujours une bonne idée. Qu'elle soit bleue, noire ou blanche. Toujours.

Le maillot, le nouveau t-shirt blanc

Pendant l'Euro, vous êtes autorisé à considérer votre maillot comme un t-shirt blanc 2.0 - par exemple, avec blue jean simple comme le monde, une ceinture et une jolie paire de derbies. Plus vous traitez ce t-shirt comme n'importe quel basique, plus ça passe.

«Je sors du bureau, cassez pas les couilles»

Il y a ceux qui bossent chez watson, et il y a les autres. Ceux qui triment dur et qui doivent avoir l'air sérieux. Si vous souhaitez conserver un semblant d'élégance tout en portant un t-shirt en polyester, associez-le à une veste et un pantalon bien droits. Très pratique si vous devez foncer à la fan zone juste après le boulot.

«J'ai oublié le pantalon»

Que vous ayez accès à l'armoire de votre mec ou que vous vous soyez offert un maillot suffisamment oversized pour vous mettre deux fois dedans, vous pouvez en faire robe. Une paire de bottes ou de Dr Martens, un joli sac et le tour est joué.

A cheval sur ma moto

Vous connaissez le dicton: «Les choses les plus simples sont les meilleures». Cela vaut pour les fringues, cela vaut pour le maillot. Si vous l'associez avec un pantalon noir, une paire de baskets et une belle veste en jeans vintage, il n'y a presque aucune raison que cela ne fonctionne pas.

Inspi Lady Di

On termine sur une touche très Ladydianesque, avec une jupe en jeans taille haute et cette sempiternelle veste noire. Une source d'inspiration éternelle et efficace, comme à peu près tout ce qui vient des années 90.

Bref, vous avez pigé: allez-y mollo sur les mélanges de couleurs, choisissez bien vos classiques. A partir de là, les associations sont presque infinies. Enfin... n'oubliez pas de vous amuser. L'Euro, c'est fait pour jouer.

Inspiré? Dites-nous tout en commentaire. Critiques acerbes et jets de tomates autorisés 🍅🍅🍅