La tenue des athlètes américains aux JO est 100% PLR compatible

Après les Français et les Suisses, au tour des athlètes américains de découvrir comment ils seront affublés lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Spoiler: ça sent bon la soirée en terrasse chez Christian Lüscher.

C'est la neuvième fois consécutive que la team USA fait appel à la marque chouchou de la droite libérale en villégiature à Deauville ou dans les Hamptons pour l'habiller. Nous avons nommé: la seule et l'unique Ralph Lauren. La brand iconique des amateurs de golf et de polo vient de dévoiler, ce mardi, les uniformes qu'elle a imaginés pour la délégation olympique et paralympique américaine, à Paris.

Un choix surprenant

Après quatre éditions d'été à proposer un blazer bleu en guise de pièce maîtresse, la firme a décidé de rester fidèle à elle-même. En proposant, je vous le donne en mille... un blazer bleu. Le tout complété par une cravate, une chemise rayée, une paire de jeans et une paire de sneakers blanches.

Avec un montage aussi délicat qu'un yacht de 300 mètres de long. ralph lauren

Bref, un style «classique», dans «l'ère moderne», qui «brillera sur la scène mondiale et restera dans les mémoires des générations à venir», dixit Ralph Lauren en toute modestie dans son communiqué.

ralph lauren

ralph lauren

Un choix surprenant, toutefois, de la part de Ralph Lauren. En effet, ce look n'est pas sans évoquer celui des Jeux 2020 et le flot de polémiques qu'il avait suscitées. A l'époque, ce blazer de «Karen» ou de «touriste en vacances à Newport», selon les internautes, ne représentait qu'une caste privilégiée et exclusive des Américains, rappelle le New York Times. Pour l'esprit universel et inclusif des JO, on repassera.

Or, pour cette édition 2024, la marque a décidé de mettre les bouchées doubles et d'aller encore plus loin dans l'esprit country club. Il faut avouer qu'on voit d'ici le voilier, les pieds nus sur le parquet en cerisier et, surtout, ce petit châle noué sur les épaules à l'heure de l'apéro en terrasse.

Very startup nation. ralph lauren

Pour notre part, on juge ce look un poil cheap et premier degré. En particulier cette veste qui hume bon la napthaline et l'herbe fraîchement coupée d'un campus universitaire. Cela dit, si votre âme de PLR brûle pour ces uniformes, sachez que vous pouvez mettre la main sur toutes les pièces sur le site officiel de Ralph Lauren. Comptez tout de même 2499 dollars pour ce blazer made in USA. Y'a pas de raison, y'en a qui bossent.

Et pour la clôture?

S'ils sont déçus, les athlètes de la team US pourront toujours se consoler avec le look de la cérémonie de clôture, également dévoilé mardi, qui comprend une veste de pilote de voiture de course en denim blanc.

Vachement plus audacieux à notre goût. ralph lauren

Une tenue d'«astronaute milliardaire», décrit David Lauren et fils du fondateur, inspirée par le genre de tenue que son père aime porter lorsqu'il conduit l'une des nombreuses voitures de course de collection. Privilèges, vous dites..,?

