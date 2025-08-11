Noam Yaron avant sa traversée. Image: Noam Yaron

Ce Romand a débuté son aventure entre la Corse et Monaco

Le Morgien Noam Yaron s'est élancé de Corse ce lundi. Son but: rejoindre Monaco en nageant durant cinq jours et cinq nuits.

180 km séparent Calvi, au nord de la Corse, de Monaco. Noam Yaron entend les parcourir à la nage, sans s’accorder de véritable pause. L’aventure du Vaudois de 28 ans a débuté ce lundi matin.

En cliquant sur ce lien vous pouvez suivre la traversée du Morgien. grafik: mymotion

S’il réussit son exploit, Noam Yaron établira un nouveau record du monde grâce à sa distance parcourue. Mais ce n’est pas sa priorité: s'il traverse la Méditerranée à la nage, c'est pour alerter sur la protection de l’environnement – ou plutôt sur son absence.

Pendant les cinq prochains jours, le nageur ne quittera même pas l’eau pour dormir. Il a simplement prévu une ou deux micro-siestes de sept minutes chacune. «Je m’allonge sur le dos dans l’eau, je me murmure quelques mots qui agissent comme une hypnose et réinitialisent mon cerveau», dit-il au Blick. Et d’ajouter que les dauphins, eux aussi, dorment en nageant.

Noam Yaron se nourrira essentiellement sous forme liquide. Au menu: shakes, gels et barres énergétiques en grande quantité. «Je vais absorber en moyenne 1 000 calories par heure», précise-t-il. Le sportif est accompagné par des scientifiques qui, tout au long de sa traversée, prélèvent des échantillons d’eau dans le sanctuaire Pelagos qu’il traverse.

Malgré son statut protégé, cette zone reste fortement touchée par la pollution plastique et la pêche industrielle, souligne l’équipe du nageur. Avec cette tentative de record du monde, tous espèrent braquer les projecteurs sur ces menaces.

