Sport

Nati

Euro 2020: la Suisse fait face à beaucoup d'incertitudes avant son 1/8e



Image: KEYSTONE

Avant son 1/8e de finale, la Suisse ne sait pas sur quel pied danser

La Nati jouera les huitièmes de finale de l'Euro, mais elle ne sait toujours pas contre qui, quand ni où elle disputera ce match. Sa situation rappelle celle de l'équipe d'Albanie en 2016.

L'équipe de Suisse n'aura finalement attendu que 24 heures après sa victoire cruciale contre la Turquie dimanche (3-1). Oui, le soulagement est arrivé lundi soir déjà: elle est assurée de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes de groupe. Et donc, de disputer les huitièmes de finale de l'Euro.

Cet heureux dénouement ne pouvait pas tomber plus vite. La raison? Un scénario parfait pour la Nati lundi soir lors des matchs des groupes B et C.

Tout savoir sur les résultats qui ont permis à la Nati de valider son ticket: La Suisse est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro! Link zum Artikel

Mais il reste plusieurs inconnues pour les hommes de Vladimir Petkovic: ils ne savent pas contre qui ils joueront leur huitième de finale, ni quand et où. A plusieurs égards, leur situation ressemble à celle de l'Albanie il y a cinq ans.

Une attente pénible

Lors de l'Euro 2016 en France, la sélection balkanique avait héroïquement décroché la troisième place d'un groupe très relevé comprenant aussi la France, la Suisse et la Roumanie. Mais le sort s'était montré plus cruel avec les «Kuq e Zinjtë» (les «Rouge et Noir»): ils avaient attendu longtemps. Trois jours. En vain. «Jusqu'au dernier match de la phase de poule, on a espéré, rembobine Burim Kukeli, ancien milieu de terrain des Aigles. Après notre victoire contre la Roumanie, on a regardé tous les matchs ensemble à l'hôtel, l'équipe entière. C’était difficile, parce qu'à chaque fois on se disait "La qualification, c’est maintenant, c’est maintenant!"»

image: keystone

Au final, l'Albanie sera éliminée, coiffée au poteau par le Portugal – futur champion d'Europe –, dans la course aux quatre meilleurs troisièmes. Avec des regrets. Le milieu de terrain Migjen Basha s'en souvient bien: «Durant ces trois jours d'attente, on s’est fait pas mal de films sur l’occasion ratée par Shkelzen Gashi face à Yann Sommer lors du premier match contre la Suisse, se souvient le natif de Lausanne. Si on avait égalisé à 1-1, on aurait eu 99% de chances de passer.»

L'immense occasion de Gashi à la 87e minute d'Albanie-Suisse (0-1) Vidéo: YouTube/DANIELE DI MARZIO

Mais, chez les footballeurs albanais – qui disputaient seulement leur deuxième grand tournoi – l'allégresse remplace vite l'amertume de l'élimination. «La déception était grande, logiquement. Mais notre fierté et notre joie étaient encore plus grandes. Avec un peu de recul, on est vite conscient de la chance d'avoir vécu une aventure si incroyable. L'énergie transmise par les fans, ces stades pleins, nos belles performances, tout ça était énorme!», s'extasie encore aujourd'hui Burim Kukelli.

Une euphorie qui atteindra son paroxysme à l'occasion du retour de France du Soleurois d'adoption et de ses coéquipiers. A Tirana, les membres de la sélection sont accueillis en héros nationaux par des milliers de supporters et reçoivent tous un passeport diplomatique.

Yann Sommer et ses collègues n'auraient pas reçu pareils honneurs s'ils avaient été éliminés de l'Euro 2020 à la troisième place de leur groupe. Non, parce que la Suisse, contrairement à l'Albanie, est une habituée des huitièmes de finale de grands tournois. Et une non-qualification aurait été un échec.

Gestion intelligente

Mais les défis de la Nati sont les mêmes que ceux de l'Albanie il y a cinq ans: bien gérer ces quelques jours d'incertitude. A commencer par le béaba. «Durant cette attente, c'est important de rester fit et en bonne santé pour la suite du tournoi», prévient Burim Kukeli. L'ancien Sédunois poursuit:

«On s'entraînait avec un programme allégé, et il était important de se reposer et de faire quelques soins. Parce qu’après trois matchs en si peu de temps, la fatigue se fait ressentir»

Migjen Basha voit un autre point crucial: «Pendant notre mise au vert de trois jours, on essayait aussi de relâcher la pression. Il y avait beaucoup de stress durant ce tournoi, sur le terrain et en dehors. Notamment à cause des longs et nombreux déplacements en bus et avion à travers la France et le très pesant dispositif de sécurité, renforcée après les attentats de 2015.»

image: keystone

Avant un grand tournoi, une sélection bénéficie de nombreux mois pour décortiquer les moindres détails du jeu de ses adversaires en poules, connus dès le tirage au sort des groupes. Tout le contraire en phase à élimination directe. Le staff de Vladimir Petkovic devra être d'autant plus efficace pour préparer les séquences vidéo à visionner.

Et même s'improviser devin: quelle équipe visionner? «Comme la Suisse aujourd'hui, l'Albanie avait plusieurs adversaires potentiels en huitièmes, remet Burim Kukeli. L'Allemagne en faisait partie, alors j'avais commencé à étudier leur jeu». Contrairement à l'ancien milieu du FC Sion, Migjen Basha ne voulait pas voir si loin:

«Je ne pensais pas à l’adversaire, c’était égal pour moi qui on allait affronter. Seule la qualif' m'importait»

Le défi logistique vient davantage brouiller la vision à court terme déjà bien floue de la Nati pour ces prochains jours. Basée à Rome, elle jouera son prochain match le dimanche 27 juin à Séville, le lundi 28 à Bucarest ou le vendredi 29 à Glasgow. On espère que son intendant a quelques compétences dans les réservations de last minute...