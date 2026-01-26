Hans Olsson a admis avoir triché. image: Getty

Cet ancien descendeur révèle comment il a triché

Le Suédois Hans Olsson a remporté 18 médailles d’or nationales en ski alpin. Mais il a récemment reconnu avoir triché lors d’une compétition.

Lukas Grybowski / t-online

Hans Olsson est considéré comme l’un des plus grands skieurs suédois. Aujourd’hui âgé de 42 ans, il s’est illustré par son style agressif dans les disciplines de vitesse, notamment en descente, où il a signé deux podiums en Coupe du monde. Il était également spécialiste du combiné.

Mais l’ancien athlète de haut niveau a récemment reconnu avoir triché. La révélation est survenue lors d’un gala d’athlétisme: alors qu’il remettait des récompenses, Olsson a lâché, selon le journal suédois Expressen:

«C’est aujourd’hui prescrit, mais j’ai remporté une médaille d’or aux Championnats de Suède grâce à une fraude délibérée» Hans Olsson

«Je me suis senti un peu mal à l'aise »

L'ancien skieur fait ici référence à un combiné disputé en 2005 à Branäs. Durant l’épreuve, il avait enfourché une porte du slalom en toute connaissance de cause, avant d’affirmer le contraire après la course.

«L’analyse vidéo a disparu, puis on m’a demandé si j’avais enfourché. Dans le feu de l’action, j’ai répondu que je n’étais pas sûr», a raconté Olsson en riant. Le doute qu’il a laissé transparaître lui a finalement été favorable, puisqu’il a été déclaré vainqueur dans cette discipline qui consistait à enchaîner un slalom après une descente.

Comme beaucoup de spécialistes de vitesse, Olsson manquait de précision devant la forêt de piquets. image: Getty

Sur scène, Hans Olsson n’est toutefois pas allé jusqu’à présenter de véritables excuses à son concurrent de l’époque, Mattias Hargin, ancien vainqueur du slalom de Kitzbühel. Il s’est contenté de déclarer: «Je me suis senti un peu mal à l'aise. Je dois une médaille d’or aux Championnats de Suède à un certain Mattias Hargin».

Les très grands succès ont toujours échappé à Hans Olsson. Aux Jeux olympiques d’hiver de Vancouver en 2010, il n'a terminé que 10e de la descente. Et aux Championnats du monde, il n'a remporté que des médailles par équipes: l’argent en 2007 et le bronze en 2011. Olsson a mis fin à sa carrière à l’issue de la saison 2014/2015.