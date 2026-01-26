ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Ski: l'ancien descendeur Hans Olsson révèle comment il a triché

Cet ancien descendeur révèle comment il a triché
Hans Olsson a admis avoir triché.image: Getty

Cet ancien descendeur révèle comment il a triché

Le Suédois Hans Olsson a remporté 18 médailles d’or nationales en ski alpin. Mais il a récemment reconnu avoir triché lors d’une compétition.
26.01.2026, 05:2926.01.2026, 05:29
Lukas Grybowski / t-online
Un article de
t-online

Hans Olsson est considéré comme l’un des plus grands skieurs suédois. Aujourd’hui âgé de 42 ans, il s’est illustré par son style agressif dans les disciplines de vitesse, notamment en descente, où il a signé deux podiums en Coupe du monde. Il était également spécialiste du combiné.

Mais l’ancien athlète de haut niveau a récemment reconnu avoir triché. La révélation est survenue lors d’un gala d’athlétisme: alors qu’il remettait des récompenses, Olsson a lâché, selon le journal suédois Expressen:

«C’est aujourd’hui prescrit, mais j’ai remporté une médaille d’or aux Championnats de Suède grâce à une fraude délibérée»
Hans Olsson
Traque, attouchements: les fans d'Odermatt vont trop loin

«Je me suis senti un peu mal à l'aise»

L'ancien skieur fait ici référence à un combiné disputé en 2005 à Branäs. Durant l’épreuve, il avait enfourché une porte du slalom en toute connaissance de cause, avant d’affirmer le contraire après la course.

«L’analyse vidéo a disparu, puis on m’a demandé si j’avais enfourché. Dans le feu de l’action, j’ai répondu que je n’étais pas sûr», a raconté Olsson en riant. Le doute qu’il a laissé transparaître lui a finalement été favorable, puisqu’il a été déclaré vainqueur dans cette discipline qui consistait à enchaîner un slalom après une descente.

REITERALM, AUSTRIA - DECEMBER 10: (FRANCE OUT) Hans Olsson of Sweden competes during the FIS Skiing World Cup Men&#039;s Super Combined on December 10, 2006 in Reiteralm, Austria. (Photo by Agence Zoo ...
Comme beaucoup de spécialistes de vitesse, Olsson manquait de précision devant la forêt de piquets. image: Getty

Sur scène, Hans Olsson n’est toutefois pas allé jusqu’à présenter de véritables excuses à son concurrent de l’époque, Mattias Hargin, ancien vainqueur du slalom de Kitzbühel. Il s’est contenté de déclarer: «Je me suis senti un peu mal à l'aise. Je dois une médaille d’or aux Championnats de Suède à un certain Mattias Hargin».

Les très grands succès ont toujours échappé à Hans Olsson. Aux Jeux olympiques d’hiver de Vancouver en 2010, il n'a terminé que 10e de la descente. Et aux Championnats du monde, il n'a remporté que des médailles par équipes: l’argent en 2007 et le bronze en 2011. Olsson a mis fin à sa carrière à l’issue de la saison 2014/2015.

Plus d'articles sur le sport
Yann Sommer prend cher après sa grosse boulette
Yann Sommer prend cher après sa grosse boulette
Novak Djokovic a frôlé la disqualification
Novak Djokovic a frôlé la disqualification
La chance de Josi, c’est d’avoir intégré le «Langnau de la NHL»
La chance de Josi, c’est d’avoir intégré le «Langnau de la NHL»
de Klaus Zaugg
Ce VTT révolutionnaire veut conquérir les stations de ski
Ce VTT révolutionnaire veut conquérir les stations de ski
de Romuald Cachod
Thèmes
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
1 / 26
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
partager sur Facebookpartager sur X
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les skieurs suisses signent un doublé à Kitzbühel
Comme l’an passé, Marco Odermatt a remporté ce vendredi le super-G de Kitzbühel, devançant son compatriote Franjo von Allmen de seulement trois centièmes. La course a été marquée par la chute du Valaisan Arnaud Boisset.
Marco Odermatt a remporté vendredi le super-G de Coupe du monde de Kitzbühel comme déjà l'hiver dernier. Le Nidwaldien a précédé le Bernois Franjo von Allmen de trois petits centièmes.
L’article