Swiss Olympic annoncera ce lundi le trio de sauteurs à ski retenu pour les Jeux. Simon Ammann n’en fera pas partie Keystone

Triste nouvelle pour Simon Ammann

Le Saint-Gallois a échoué dans le duel pour la troisième place olympique au sein de l’équipe suisse de saut à ski. Il manquera donc les JO de Milan-Cortina.

Rainer Sommerhalder

Depuis plusieurs semaines, Simon Ammann était engagé dans une course contre le temps et contre lui-même. La route vers ce qui aurait pu être sa huitième participation aux Jeux olympiques — un total qui l’aurait hissé parmi les sportifs les plus capés de l’histoire olympique, aux côtés du sauteur japonais Noriaki Kasai et de la patineuse allemande Claudia Pechstein — s’est cependant avérée particulièrement semée d’embûches. À 44 ans, le quadruple champion olympique n’est jamais parvenu à stabiliser son niveau ni à envoyer un signal fort en sa faveur.

Le duel pour la troisième place au sein de la sélection suisse l’opposait au jeune Felix Trunz, 19 ans, auteur de ses premiers points en Coupe du monde cet hiver. Une confrontation longtemps équilibrée, sans qu’aucun des deux ne réussisse à creuser l’écart de manière décisive.

Le vétéran du saut à ski Simon Ammann (à gauche) doit céder sa place au jeune Felix Trunz, 19 ans. Image: Keystone

Ce lundi, Swiss Olympic annoncera le trio de sauteurs à ski retenu pour les Jeux. Simon Ammann n’en fera pas partie: les services rendus à la nation sportive suisse ne constituent tout simplement pas un critère de sélection. Le point 2 des directives est en revanche explicite: «Athlètes présentant un potentiel de médaille ou de diplôme pour les Jeux d’hiver à partir de 2030. Ces derniers doivent acquérir une expérience précieuse dans l’environnement spécifique des Jeux olympiques et viser des performances personnelles de référence.»

Ces exigences, Felix Trunz les remplit. C’est la raison pour laquelle le jeune sauteur sera préféré à une légende du sport suisse. Le reste appartient déjà au passé.