Beat Feuz a remporté la descente de ski alpin des JO de Pékin ce lundi matin. Image: EPA

Pékin 2022

Beat Feuz est champion olympique de descente!

Beat Feuz s'est offert son premier titre olympique, ce lundi matin à Pékin. Le skieur bernois a, du même coup, permis à la Suisse de glaner sa première médaille dans ces JO.

Team watson Suivez-moi

Magnifique Beat Feuz! Le Bernois de 34 ans a remporté la descente des Jeux olympiques de Pékin ce lundi matin. Le Bernois est champion olympique pour la première fois, quatre ans après sa médaille de bronze lors de la descente des JO de PyeongChang.

Sur le podium, Beat Feuz a devancé le Français Johan Clarey, 2e, de 10 centièmes. L'Autrichien Matthias Mayer a pris la 3e place, à 16 centièmes de l'Helvète.

Beat Feuz permet à la Suisse de fêter un nouveau sacre en descente, après ceux de Bernhard Russi en 1972, Pirmin Zurbriggen en 1988 et Didier Défago en 2010. L'Emmentalois a, du même coup, offert à la Suisse sa première médaille dans ces JO de Pékin.

La conseillère fédérale en charge des sports, Viola Amherd, a immédiatement félicité le skieur pour sa «performance sensationnelle»: «Grandiose!», a-t-elle tweeté.

De son côté, Marco Odermatt, leader de la Coupe du monde, a terminé 7e. Niels Hintermann a été trop prudent sur le haut pour espérer se mêler à la lutte pour les médailles. Dommage, car le bas de sa course fut excellent, même si le Zurichois (16e) a parlé d'une performance «inacceptable» au micro de la RTS. Quatrième et dernier Helvète au départ, Stefan Rogentin s'est loupé et a fini au-delà du 20e rang. (yog/ats)