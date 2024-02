On n'entre plus dans le vestiaire du quinze de France comme avant

Pour la première fois depuis 30 ans, les Bleus ont interdit la présence de la caméra de France Télévisions dans l'intimité du groupe.

Les téléspectateurs qui ont assisté au match entre l'Irlande et la France la semaine dernière, ou à celui entre l'Ecosse et les Bleus ce samedi après-midi, ont peut-être été surpris de ne voir aucune image du vestiaire tricolore. C'était pourtant une belle habitude: depuis 30 ans, France Télévisions filmait les coulisses des Bleus pendant le Tournoi, permettant ainsi aux fans de découvrir d'autres facettes de la vie du groupe et des joueurs. Mais c'est fini.

Selon L'Equipe, le sélectionneur du quinze tricolore aurait demandé cette année à mettre fin à la présence de la caméra de France TV dans le vestiaire durant le tournoi hivernal. Une requête soutenue par la Fédération française de rugby (FFR). Celle-ci a donc poliment écarté le journaliste reporter d'images qui tournait la vie intime du groupe depuis plus de vingt ans. Bertrand Pelletier, c'est son nom, est désormais seulement autorisé à filmer les séquences d'entraînement.

La FFR a expliqué que sa décision de «limiter le nombre de personnes au sein de groupe France» avait été prise «afin d'alléger le dispositif et renforcer son efficacité».

«Ce sujet général ne concerne pas spécifiquement la présence d'un JRI de France Télé. Pour ce nouveau cycle de quatre ans, plusieurs décisions ont été prises. Le diffuseur continue d'avoir accès à des interviews et à des moments exclusifs chaque semaine. La principale évolution réside dans le fait que le JRI ne vit plus à temps complet avec le quinze de France.» Source: L'Equipe

La presse française estime que les restrictions imposées aux personnes externes à l'équipe sont aussi un moyen pour la Fédération de mieux contrôler ses images et de valoriser son propre contenu. Rappelons que le XV de France a créé sa propre série, intitulée Destins mêlés, dont les épisodes sont teasés sur X et disponibles sur YouTube.

Mais France TV n'est pas la seule équipe vidéo à s'être faite plaquer par les Bleus. Netflix a également fait les frais de la nouvelle politique de Galthié et son staff. La saison dernière, le sélectionneur aurait refusé aux caméras du célèbre service de streaming de suivre son équipe de près. C'est France Rugby qui avait elle-même filmé des images et les avait transmises à Netflix. Elle fait désormais de même avec France TV durant ce tournoi des Six Nations.

