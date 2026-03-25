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Ski alpin: Mikaela Shiffrin remporte une 6e Coupe du monde

Mikaela Shiffrin of the United States, winner of the women&#039;s Slalom overall leader crystal globe trophy, celebrates during the podium ceremony at the Lillehammer FIS Alpine Ski World Cup Finals, ...
Mikaela Shiffrin a écrit une nouvelle page de sa fantastique carrière, ce mercredi en Coupe du monde. image: Keystone

Mikaela Shiffrin égale un record fou

L'Américaine a remporté, ce mercredi en Norvège, sa sixième Coupe du monde de ski alpin. Elle entre encore plus dans l'Histoire.
25.03.2026, 13:3625.03.2026, 13:36

Mikaela Shiffrin a remporté le général de la Coupe du monde pour la sixième fois de sa carrière. L'Américaine égale ainsi le record de la légendaire Autrichienne Annemarie Moser-Pröll (72 ans).

Shiffrin (31 ans) avait déjà gagné le gros globe en 2017, 2018, 2019, 2022 et 2023. Ce nouveau sacre a toutefois été relativement difficile à assurer mercredi lors du géant des finales à Hafjell. L'Américaine était sous la menace de l'Allemande Emma Aicher, qui comptait 85 points de retard avant l'ultime course de la saison.

United States&#039; Mikaela Shiffrin is overcome with emotion as her fiancee Norway&#039;s Aleksander Aamodt Kilde stands by her side, at the finish area of an alpine ski, women&#039;s giant slalom ra ...
Mikaela Shiffrin émue à l'arrivée mercredi, avec son fiancé Aleksander Aamodt Kilde. image: Keystone

Mais elle a assuré sa victoire finale en terminant dans le top 15 mercredi à Hafjell. Seulement 17e après la manche initiale, Shiffrin a haussé le ton en finale pour remonter au 11e rang.

La victoire du jour est revenue à la Canadienne Valerie Grenier, déjà en tête après le parcours initial. Elle a signé le troisième succès de sa carrière devant la Norvégienne Mina Fuesrt Holtmann (à 0''43) et l'Autrichienne Julia Scheib (à 0''57), la lauréate du globe de la spécialité.

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Côté suisse, Camille Rast a été la plus en vue. La Valaisanne, qui a conclu le général au 3e rang, s'est classée 6e de cet ultime géant. La Grisonne Vanessa Kasper s'est aussi illustrée en prenant la 10e place, soit le meilleur résultat de sa carrière. Par contre, Wendy Holdener a manqué son affaire, notamment en 1re manche. Elle a terminé 27e et dernière. (ats/yog)

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