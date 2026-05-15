Kylian Mbappé vit des moments difficiles à Madrid. image: watson

Mbappé a vécu le pire affront pour un footballeur

Malentendu avec son coach, rôle de remplaçant et surtout sifflets de son propre public: la star du Real Madrid a vécu une soirée très difficile, jeudi contre Oviedo.

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Sifflé jeudi pour son retour sur les terrains après trois semaines d'absence pour une blessure aux ischio-jambiers, l'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé a critiqué directement la décision de son entraîneur Alvaro Arbeloa de le laisser sur le banc face à Oviedo en Liga (victoire 2-0 du Real Madrid), jeudi, alors qu'il était prêt à jouer.

Après la partie, Mbappé a déclaré en zone mixte:

«Je me sens bien, à 100%. Je n'ai pas joué comme titulaire parce que le coach m'a dit que pour lui, j'étais le quatrième attaquant de l'effectif, après Gonzalo, Vinicius et Mastantuono.»

Le Français a ajouté:

«Demandez-lui (à Arbeloa), moi j'étais prêt pour être titulaire, mais c'est sa décision. Je l'accepte, j'imagine que je dois travailler plus dur pour être meilleur que Vini, Mastantuono et Gonzalo»

Mbappé et Arbeloa ne sont plus sur la même longueur d'ondes. Image: keystone

Son entraîneur Alvaro Arbeloa, interrogé juste après en conférence de presse, a expliqué que Mbappé l'avait «mal compris», et qu'il ne souhaitait «pas prendre de risque» pour un match de Liga sans enjeu face à Oviedo, déjà relégué, et alors que le Real n'a plus rien à jouer depuis sa défaite dimanche face au FC Barcelone, champion.

Le coach madrilène s'est justifié:

«Il y a quatre jours, il n'était même pas en mesure d'être sur le banc. Alors j'estime qu'il n'était pas en état de débuter ce soir»

Une saison frustrante

Kylian Mbappé est pris en grippe par une partie des supporters merengues, qui lui reprochent une attitude trop individualiste. Jeudi au Santiago Bernabéu, il a été sifflé par son propre public au moment de son entrée en jeu à la 69e minute. Le pire affront possible pour un footballeur.

Le Français a accepté ces sifflets, assurant que cela faisait partie «de sa vie» de joueur du Real Madrid et «célèbre» comme lui.

Les sifflets du public envers Mbappé 📺 Vidéo: twitter

Il s'est cependant défendu à propos de son voyage en Sardaigne début mai alors qu'il était blessé aux ischio-jambiers et que ses coéquipiers avaient un match à jouer face à l'Espanyol Barcelone en Liga: «J'avais l'autorisation du club pour ne pas être à Madrid, je n'étais pas le seul à être à l'étranger», a-t-il affirmé.

«Si je me suis trompé? Non, la seule chose où je me suis trompé, c'est de ne pas avoir pu aider l'équipe à gagner des titres, c'est tout ce qui m'importe», a poursuivi Mbappé, qui vit une deuxième saison frustrante au Real, brillante sur le plan individuel avec 41 buts en 42 matchs, mais sans aucun titre majeur à la clé.

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En réponse aux critiques sur son implication, l'attaquant français a rétorqué:

«Ce qui me fait le plus mal, c'est que les gens pensent que je ne veuille pas jouer. En première partie de saison, les gens disaient que je jouais trop, à tous les matchs. Après, quand je me suis blessé, les mêmes ont dit que je ne voulais plus jouer.»

Le prochain match du Real Madrid aura lieu sur la pelouse du FC Séville, dimanche (19h00), face à une équipe qui doit encore lutter pour son maintien en Liga.

(afp/yog)