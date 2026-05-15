Mbappé a vécu le pire affront pour un footballeur
Sifflé jeudi pour son retour sur les terrains après trois semaines d'absence pour une blessure aux ischio-jambiers, l'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé a critiqué directement la décision de son entraîneur Alvaro Arbeloa de le laisser sur le banc face à Oviedo en Liga (victoire 2-0 du Real Madrid), jeudi, alors qu'il était prêt à jouer.
Après la partie, Mbappé a déclaré en zone mixte:
Le Français a ajouté:
Son entraîneur Alvaro Arbeloa, interrogé juste après en conférence de presse, a expliqué que Mbappé l'avait «mal compris», et qu'il ne souhaitait «pas prendre de risque» pour un match de Liga sans enjeu face à Oviedo, déjà relégué, et alors que le Real n'a plus rien à jouer depuis sa défaite dimanche face au FC Barcelone, champion.
Le coach madrilène s'est justifié:
Une saison frustrante
Kylian Mbappé est pris en grippe par une partie des supporters merengues, qui lui reprochent une attitude trop individualiste. Jeudi au Santiago Bernabéu, il a été sifflé par son propre public au moment de son entrée en jeu à la 69e minute. Le pire affront possible pour un footballeur.
Le Français a accepté ces sifflets, assurant que cela faisait partie «de sa vie» de joueur du Real Madrid et «célèbre» comme lui.
Les sifflets du public envers Mbappé 📺
Il s'est cependant défendu à propos de son voyage en Sardaigne début mai alors qu'il était blessé aux ischio-jambiers et que ses coéquipiers avaient un match à jouer face à l'Espanyol Barcelone en Liga: «J'avais l'autorisation du club pour ne pas être à Madrid, je n'étais pas le seul à être à l'étranger», a-t-il affirmé.
«Si je me suis trompé? Non, la seule chose où je me suis trompé, c'est de ne pas avoir pu aider l'équipe à gagner des titres, c'est tout ce qui m'importe», a poursuivi Mbappé, qui vit une deuxième saison frustrante au Real, brillante sur le plan individuel avec 41 buts en 42 matchs, mais sans aucun titre majeur à la clé.
En réponse aux critiques sur son implication, l'attaquant français a rétorqué:
Le prochain match du Real Madrid aura lieu sur la pelouse du FC Séville, dimanche (19h00), face à une équipe qui doit encore lutter pour son maintien en Liga.
(afp/yog)