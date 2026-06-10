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Zermatt dit oui à sa nouvelle piste de Coupe du monde

Zermatt franchit une étape importante pour accueillir la Coupe du monde

La Coupe du monde de ski alpin fera bientôt étape à Zermatt, après que l'assemblée communale a approuvé la création d'une nouvelle piste de descente.
10.06.2026, 08:3210.06.2026, 08:32

Quelques mois après l’échec des courses transfrontalières Zermatt-Cervinia, l’assemblée communale de Zermatt a approuvé la création d’une nouvelle piste de Coupe du monde.

Cette piste de descente sera aménagée sur le Gornergrat. La première course devrait s’y dérouler en mars 2028.

Après le retrait du seul et unique recours ce printemps, l’issue du vote ne faisait guère de doute. Mardi soir, les citoyens ont approuvé à 96% (159 voix pour, 4 contre et 2 abstentions) la révision partielle du plan d'affectation des zones sportives et l'ajout de deux articles au règlement sur les constructions, comme l'a indiqué la commune de Zermatt à l'agence de presse Keystone-SDA.

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Avant le vote, des négociations avaient été menées avec plus de 30 propriétaires fonciers.

Il faut dire que pour accueillir des épreuves de Coupe du monde avec le Cervin en toile de fond, la piste existante devra être transformée. Environ 8300 mètres carrés de forêt devront également être défrichés pour permettre la réalisation du projet.

La commune de Zermatt, la Fédération internationale de ski (FIS) et Swiss-Ski ont déjà conclu un accord prévoyant l’organisation, à partir de mars 2028, d’une nouvelle descente masculine de Coupe du monde sur le domaine skiable du Gornergrat. Le projet reste toutefois soumis à l’homologation de la piste par la FIS ainsi qu’à la capacité de Zermatt à remplir toutes les exigences requises pour accueillir une étape de Coupe du monde.

(sda/roc)

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