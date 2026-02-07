assez ensoleillé11°
DE | FR
burger
Sport
Ski

JO 2026: Hoefflin a perdu un ski en slopestyle

Vidéo: extern / rest

Cette Romande a vécu une mésaventure rare aux JO

Sarah Höfflin a failli se blesser lourdement lors des qualifications de slopestyle, samedi à Livigno, en raison d'un incident peu banal.
07.02.2026, 15:0007.02.2026, 15:04

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux samedi: on y voit une athlète perdre un ski en plein vol sur la piste de Livigno. Elle réalise tout de même sa figure et réussit à atterrir sur ses deux jambes mais ne peut éviter la chute.

C'est la Genevoise Sarah Höfflin qui a été victime de cet incident aussi rare que spectaculaire. Par chance, elle n'a pas été blessée et a pu réaliser son deuxième run comme prévu. Elle n'a toutefois obtenu que 54,50 points lors de son second passage. Insuffisant pour s'offrir à 35 ans une nouvelle finale olympique.

La chute de Sarah Höfflin:

Vidéo: extern / rest

La frayeur de la Romande rappelle celle vécue par Matej Svancer cette saison en finale de slopestyle lors d'une étape de Coupe du monde à Laax (Grisons). En piste pour son deuxième run, l'Autrichien avait eu lui aussi le malheur de perdre un de ses skis alors qu'il venait de se projeter dans les airs.

La chute de Matej Svancer:

Vidéo: twitter

Le saut spectaculaire de Svancer, vainqueur du classement Freeski Park & Pipe l'an dernier, avait été très commenté sur les réseaux sociaux. «Ces skieurs sont de véritables artistes. Bravo», avait ainsi réagi un internaute, alors qu'un autre avait rendu hommage au «genou en béton» du skieur acrobatique de 21 ans. On pourrait en dire autant de Sarah Höfflin, qui a fait tout juste pour éviter de se blesser gravement.

La matinée de samedi a aussi été marquée par les bonnes performances de Mathilde Gremaud, qui a remporté la qualification samedi, et de Giulia Tanno, qui a pour sa part terminé 10e.

Mathilde Gremaud a gagné la qualification du slopestyle samedi
Championne olympique en titre et médaillée d'argent - derrière Sarah Hoefflin - en 2018 dans la discipline, Mathilde Gremaud a maîtrisé son sujet samedi matin à Livigno.Keystone

Après avoir obtenu 76,68 points sur son premier «run», la Fribourgeoise en a récolté 79,15 en deuxième manche pour conserver la tête. Dixième grâce aux 57,01 points glanés sur son second passage, la Grisonne Giulia Tanno disputera quant à elle sa première finale olympique lundi.

(jcz)

Plus d'articles sur le sport
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
de Romuald Cachod
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
de Romuald Cachod
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
de Marine Brunner
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Les iguanes tombent des arbres en Floride
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La «Alisha Lehmann des JO» est sous le feu des critiques
Septuple championne du monde de patinage, la Néerlandaise Jutta Leerdam se présente aux Jeux comme une sérieuse prétendante aux médailles. Mais c’est sa vie privée qui concentre l’attention et suscite de vives critiques aux Pays-Bas.
Tout cela a un air de déjà-vu: une jeune sportive maquillée, aux longs cheveux blonds, très suivie sur les réseaux sociaux et régulièrement critiquée pour son apparence. Jutta Leerdam, qui compte aujourd’hui cinq millions d’abonnés sur Instagram et deux millions sur TikTok, est en quelque sorte la «Alisha Lehmann des Jeux olympiques d'hiver».
L’article