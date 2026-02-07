Vidéo: extern / rest

Cette Romande a vécu une mésaventure rare aux JO

Sarah Höfflin a failli se blesser lourdement lors des qualifications de slopestyle, samedi à Livigno, en raison d'un incident peu banal.

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux samedi: on y voit une athlète perdre un ski en plein vol sur la piste de Livigno. Elle réalise tout de même sa figure et réussit à atterrir sur ses deux jambes mais ne peut éviter la chute.

C'est la Genevoise Sarah Höfflin qui a été victime de cet incident aussi rare que spectaculaire. Par chance, elle n'a pas été blessée et a pu réaliser son deuxième run comme prévu. Elle n'a toutefois obtenu que 54,50 points lors de son second passage. Insuffisant pour s'offrir à 35 ans une nouvelle finale olympique.

La frayeur de la Romande rappelle celle vécue par Matej Svancer cette saison en finale de slopestyle lors d'une étape de Coupe du monde à Laax (Grisons). En piste pour son deuxième run, l'Autrichien avait eu lui aussi le malheur de perdre un de ses skis alors qu'il venait de se projeter dans les airs.

Le saut spectaculaire de Svancer, vainqueur du classement Freeski Park & Pipe l'an dernier, avait été très commenté sur les réseaux sociaux. «Ces skieurs sont de véritables artistes. Bravo», avait ainsi réagi un internaute, alors qu'un autre avait rendu hommage au «genou en béton» du skieur acrobatique de 21 ans. On pourrait en dire autant de Sarah Höfflin, qui a fait tout juste pour éviter de se blesser gravement.

La matinée de samedi a aussi été marquée par les bonnes performances de Mathilde Gremaud, qui a remporté la qualification samedi, et de Giulia Tanno, qui a pour sa part terminé 10e.

Championne olympique en titre et médaillée d'argent - derrière Sarah Hoefflin - en 2018 dans la discipline, Mathilde Gremaud a maîtrisé son sujet samedi matin à Livigno. Keystone

Après avoir obtenu 76,68 points sur son premier «run», la Fribourgeoise en a récolté 79,15 en deuxième manche pour conserver la tête. Dixième grâce aux 57,01 points glanés sur son second passage, la Grisonne Giulia Tanno disputera quant à elle sa première finale olympique lundi.

