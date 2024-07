Vidéo: twitter

Les footballeurs argentins ont dérapé et risquent gros

L'Argentine a gagné la Copa America dimanche soir, mais ses joueurs se sont distingués de triste manière lors des célébrations du sacre. Et peuvent le payer cher.

Les footballeurs argentins se sont montrés bien plus inspirés sur la pelouse qu'en dehors, dimanche soir. Vainqueurs de la Copa America après avoir battu en finale la Colombie en prolongations (1-0), ils ont dérapé lors des célébrations du sacre dans leur bus.

L'Argentine a remporté la Copa America 2024. Image: keystone

Comment? Avec un début de chant raciste et insultant envers les... Français. Oui, ces mêmes Bleus que Messi et sa bande avaient battus en finale de la dernière Coupe du monde et qu'ils avaient déjà abondamment chambrés après leur titre, en dépassant même les limites (on se souvient par exemple du gardien Emiliano Martinez ridiculisant Kylian Mbappé en portant une poupée à l'effigie de l'attaquant français).

Les Argentins en ont donc remis une couche dimanche soir, en entonnant – en direct sur un live Instagram de leur milieu de terrain Enzo Fernandez – cette horrible chanson qui avait été lancée par certains de leurs fans au Qatar il y a un an et demi. Ses paroles:

«Ils jouent pour la France mais viennent d'Angola,

Ils aiment baiser des trans,

Leur mère est nigériane,

Leur père est cambodgien mais sur le passeport: Français»

Sentant sans doute les problèmes arrivés, Enzo Fernandez a subitement stoppé sa vidéo en direct pendant la chanson, mais les premières paroles ont pu être entendues.

La triste célébration argentine (sur la fin de la vidéo) 📺 Vidéo: twitter

Si la scène fait un bad buzz sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes font part de leur écœurement, elle a également fait réagir la Fédération française de football. Elle va saisir la Fifa et écrire à son homologue argentine, sous réserve d'autres démarches à venir, font savoir plusieurs médias français. La ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, s'est aussi indignée sur X, tout en interpellant la Fifa:

«Pathétique. Comportements d’autant plus inacceptables qu’ils se répètent. @FIFAcom: une réaction?»

Plus tard, cette même Fifa a annoncé ouvrir une enquête à la suite de ce chant raciste.

Selon RMC Sport, qui cite la presse anglaise, Chelsea, le club où évolue Enzo Fernandez, a également décidé de lancer une enquête interne. Son coéquipier français au sein de l'équipe londonienne, Wesley Fofana, a lui aussi poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux, en partageant la vidéo des célébrations argentines qu'il a accompagnée avec le message suivant:

«Le football en 2024: racisme décomplexé»

Suivi de trois emojis se prenant le visage dans les mains, de dépit. Les retrouvailles entre Wesley Fofana et Enzo Fernandez à Chelsea dans quelques jours risquent d'être particulières...

Et ce même si le numéro 24 de l'Albiceleste s'est excusé mercredi sur X, où il a posté un long message. Extraits:

«Je tiens à m'excuser sincèrement pour une vidéo postée sur mon compte Instagram lors des célébrations de l'équipe nationale. La chanson contient un langage très offensant et il n'y a absolument aucune excuse pour ces mots. Je suis contre les discriminations sous toutes leurs formes et je m'excuse de m'être laissé emporter par l'euphorie des célébrations de la Copa America. Je suis sincèrement désolé.» Enzo Fernandez

En espérant que lui et ses coéquipiers en équipe nationale réfléchiront davantage avant de chanter n'importe quoi la prochaine fois...