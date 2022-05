Sondage

Mbappé a-t-il eu raison? L'aimez-vous encore? Dites-nous tout!

Puisque chacun a un avis sur la prolongation du Français au PSG, on aimerait connaître le votre. Sondage.

Glissez-vous quelques instants dans la peau de Kylian Mbappé: vous avez 23 ans, vous êtes riche et beau, champion de France et du monde. Votre contrat touche à sa fin, et vous avez le choix: poursuivre votre aventure dans le meilleur club de votre pays, ou rejoindre un monument du foot mondial, l'équipe qui vous a fait rêver quand vous étiez enfant.

Vous faites quoi? Je reste au PSG. Je vais au Real Madrid. Je choisis un autre club.

On le sait depuis samedi: Mbappé, auteur d'un triplé contre Metz lors du dernier match de championnat, a choisi la première réponse, prolongeant son contrat de trois saisons.

En apprenant la nouvelle, certains ont estimé que le Français n'avait pas été très honnête durant les négociations entre toutes les parties. Ils le soupçonnent d'avoir donné son accord de principal au Real Madrid afin de faire monter les enchères, et d'inciter le PSG à revoir son offre à la hausse.

Or faire monter les enchères dans le football, pour vous, c'est... Légitime, business is business. Irrespectueux, un joueur ne doit avoir qu'une parole. Pas terrible, mais on a déjà vu pire dans le foot.

Sa stratégie, si elle est bien réelle, a fonctionné, puisqu'il devrait percevoir un énorme salaire en France (certaines sources affirment que Paris lui aurait proposé 300 millions d'euros de prime à la signature et 100 millions annuels net en salaire). Mais Mbappé ne se contentera pas de cela. Ce qu'il veut, c'est marquer l'histoire, devenir un grand joueur en remportant de nombreux titres et trophées individuels. Dans cette perspective, rester au PSG présente un risque: le championnat de Ligue 1 est bien moins coté et médiatisé que la Liga espagnole, et le club parisien ne sait toujours pas comment remporter une Ligue des champions, alors que le Real Madrid a déjà soulevé 13 fois (un record) la «Coupe aux grandes oreilles». Dès lors, une question se pose:

Mbappé peut-il marquer l'histoire de son sport en restant au PSG? Oui, le temps donnera raison à la stratégie du club parisien. Non, il devra absolument signer à l'étranger pour grandir. C'est très difficile à dire, car tout va très vite dans le football.

Un 14e sacre européen dans une semaine (les merengues sont en finale contre Liverpool) apaiserait un peu la colère des Madrilènes, fous de rage depuis qu'ils ont appris que Mbappé ne viendrait plus chez eux. La Liga s'apprête à porter plainte contre Paris et le quotidien AS a notamment eu des mots très durs envers le joueur: «Mbappé a montré qu'entre son portefeuille et son rêve d'enfant, il préfère le portefeuille. Il reste le footballeur le plus riche du monde, mais en même temps le plus pauvre en termes sportifs. Il a préféré trois zéros de plus à droite sur son compte bancaire que trois Ballon d'Or et trois Ligue des champions.»

Comprenez-vous la réaction des Espagnols? Claro que si! Ils ont le droit d'être dégoûtés. Pas du tout! Ils savaient bien que tant que rien n'était signé, tout pouvait encore se passer. Je la comprends mais ça passera, le Real Madrid achètera bientôt une autre star.

Très rapidement après l'annonce de la prolongation, le Real Madrid a laissé entendre dans la presse qu'il ne recrutera jamais l'attaquant français, sous-entendu: qu'il ne lui pardonnera jamais sa volte-face. Le club espagnol s'était déjà montré intéressé par le joueur en 2017, puis en 2021. Ce troisième revers dans la course à la signature pourrait être celui de trop.

Le Real Madrid doit-il encore insister à l'avenir pour recruter Mbappé? Oui, les grands clubs veulent toujours les grands joueurs. Je ne sais pas, il faudra voir si le temps apaise les tensions. Non, c'est une question de fierté.

Maintenant que tout est officiel, que le nouveau contrat est signé, il reste à savoir quelles seront les conséquences du feuilleton pour l'image du joueur. Le meilleur buteur (28 réussites) et passeur (17 offrandes) de Ligue 1 cette saison était jusque-là une personnalité très appréciée dans le football, pour ses qualités balle au pied autant que pour sa maturité et sa communication maîtrisée. Mais ses hésitations, la volonté qu'on lui prête d'avoir fait monter les enchères, l'accord de principe qu'on le soupçonne d'avoir donné aux Madrilènes, pourraient le desservir dans le futur.