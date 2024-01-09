Alcaraz s'incline ++ Kobel décisif à Francfort

Deux buts magnifiques pour les Romandes Smilla Vallotto inscrit le 4-2. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Carton plein pour la Suisse ! Quatre jours après leur succès 1-0 devant le Canada à Lucerne, les Suissesses se sont imposées 4-3 à Dunfermline face à l’Ecosse.

Dans une rencontre très enlevée, la Suisse doit cette victoire à un doublé de Sydney Schertenleib et à des réussites d’Iman Beney et de Smilla Vallotto. La question désormais est de savoir si ce festival offensif en Ecosse aura une suite pour Pia Sundhage, dont le contrat à la tête de la sélection n’a pas encore été reconduit. Les deux succès remportés lors de ce rassemblement d’octobre ont sans doute renforcé son crédit.

Les Suissesses ont témoigné d’un réel brio devant la cage adverse. Les réussites inscrites par Iman Beney, sa première en sélection, et de Smilla Vallotto soulignent aussi une efficience retrouvée dans le dernier geste. La joueuse de Manchester City a signé le 3-2 sur un service en or de Géraldine Reuteler pour prendre de revers la défense écossaise. Celle de Wolfsburg a, pour sa part, armé une frappe magnifique pour le 4-2.



Rilind Nivokazi offre la victoire au FC Sion Rilind Nivokazi: un mardi d'octobre qu'il n'oubliera pas. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Il n’y a plus de malédiction pour le FC Sion à Tourbillon. Après quatre matches sans victoire et sans le moindre but devant leur public, les Sédunois ont su relever la tête.

Ils se sont imposés 3-2 devant le FC Saint-Gall après avoir pourtant concédé l’ouverture du score sur un penalty de Carlo Boukhalfa à la 5e minute. Pour le plus grand soulagement de Didier Tholot, Rilind Nivokazi avait revêtu les habits du sauveur. Le transfuge de Bellinzone a provoqué le penalty pour le 1-1 avant de signer un doublé juste avant la pause pour forcer la décision. Le deuxième but saint-gallois inscrit par Mihailo Stevanovic à la 89e n’a toutefois pas épargné aux Valaisans une fin de rencontre bien crispante.

Didier Thiolot tient bien en la personne du Kosovar de l’un des meilleurs attaquants du pays. Face aux Saint-Gallois, le buteur a été aidé par les choix forts de son entraîneur qui a titularisé Liam Chipperfield et Théo Berdayes dans l’espoir d’insuffler un nouvel élan trois jours après la défaite 1-0 devant Thoune que les Sédunois retrouveront samedi dans l’Oberland.

Une 8e victoire pour le FC Thoune Thoune a cueilli une 8e victoire en 11 matches dans le choc de extrêmes à la Stockhorn Arena. Le leader s’est imposé 3-0 devant la "lanterne rouge" Winterthour sur des réussites de Lucien Dähler (20e), de Leonardo Bertone (36e) et d’Elmin Rastoder (82e). Seule fausse note pour Mauro Lustrinelli, l’expulsion de Valmir Matoshi à la 39e minute. Sans que ce carton rouge ne remette en question le succès des Bernois.



National League: Genève-Servette donne la leçon à Davos A l'image de Corvi, Davos a trébuché aux Vernets Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette a nettement battu le leader Davos 7-0 lors d'une soirée de National League qui n'a pas souri aux équipes de tête. Tant Rapperswil-Jona (2e) que Lausanne (3e) ont aussi perdu.

L'information majeure de la soirée, c'est que Davos n'est pas invincible. Pour la première fois de la saison, les Grisons ont chuté dans le temps réglementaire. Davos n'avait jusqu'ici perdu qu'une fois: le 30 septembre, l'équipe de Josh Holden s'était inclinée 4-3 tab à Rapperswil. Depuis, elle avait aligné neuf victoires.

Aux Vernets, le leader a payé cher un début de match totalement raté. Genève-Servette, qui alterne décidément les bonnes prestations et les coups de mou, menait déjà 4-0 après le tiers initial grâce à des réussites de Le Coultre (2'45), Verboon (2'59) et Puljujärvi (17e/19e). Bozon (21e), Manninen (54e) et Granlund (60e) ont encore enjolivé le score.

Le LHC et Fribourg battus Le Lausanne HC, qui restait sur trois victoires, a subi le réveil de Bienne, qui n'avait gagné qu'une fois lors de ses six dernières rencontres. Les Seelandais l'ont emporté 6-1 grâce notamment à un doublé de l'inévitable Rajala, auteur du 2-1 (29e) et du 4-1 (54e).

Fribourg-Gottéron, handicapé par plusieurs absences dont celle de Sörensen, n'a pas tenu la distance à Kloten. Les visiteurs ont rapidement mené 2-0 grâce à Nemeth (8e) et Kapla (12e), avant de finalement s'incliner 4-2. Gottéron accuse une fragilité inquiétante en déplacement. Le héros de la partie côté zurichois a été Dario Meyer, qui a marqué les trois derniers buts (24e/51e/57e).

Ajoie ne bat que les clubs bernois La lanterne rouge Ajoie a fêté un rare succès, seulement son troisième de l'exercice, en allant s'imposer 5-4 à Berne. Berthoud (54e) et Sopka (59e/dans le but vide) ont fait la différence en fin de match. Les autres réussites des Ajoulots ont été l'oeuvre de Nättinen (5e/7e) et Wick (39e).

Jusqu'ici, les Jurassiens avaient battu Berne (4-0/20 septembre) et Langnau (2-1/21 octobre), les deux fois à Porrentruy. Il faut croire qu'ils trouvent un surplus de motivation lorsqu'ils affrontent les clubs bernois.

"Rappi" perd aussi 7-0 Les Zurich Lions ont écrasé les Rapperswil-Jona Lakers 7-0 pour signer un deuxième succès de suite. Les visiteurs ont pour leur part perdu un quatrième match consécutif. Après leur excellent début de saison, ils traversent une période plus difficile tout en restant au 2e rang, à 13 longueurs de Davos.

Le derby tessinois a souri à Lugano, qui s'est imposé 5-2 sur la glace de son rival cantonal Ambri-Piotta. Les bianconeri ont passé l'épaule dans le dernier tiers grâce à Sekac (54e/59e) et Thürkauf (55e), remportant ainsi un sixième succès en sept matches.



Le no 1 mondial boit la tasse Carlos Alcaraz méconnaissable à La Défense. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Carlos Alcaraz est tombé de haut pour sa grande première à La Défense lors du Masters 1000 de Paris. Le no 1 mondial a bu la tasse devant Cameron Norrie (ATP 31).

Le joueur de Murcie s’est incliné 4-6 6-3 6-4 pour son entrée en lice dans ce dernier Masters 1000 de l’année. Cette défaite que l’on n’attendait pas pourrait lui coûter très cher. Il peut, en effet, perdre sa place de no 1 mondial si Jannik Sinner remporte dimanche le tournoi.

Coupable de 19 fautes directes dans la deuxième manche, Carlos Alcaraz a été très loin de justifier son rang. Sur un revêtement jugé très lent qui aurait dû favoriser son tennis, l’Espagnol a très vite perdu le fil pour concéder une quatrième défaite en neuf matches face au gaucher britannique.



Un grand Gregor Kobel à Francfort Gregor Kobel décisif à Francfort. Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Gregor Kobel tient la grande forme. Le portier de l'équipe de Suisse a été le grand artisan de la qualification du Borussia Dortmund pour le 3e tour de la Coupe d'Allemagne.

A Francfort face à l'Eintracht, le BVB l'a emporté 4-2 aux tirs au but. Le score était de 1-1 après 120 minutes de jeu avant que Kobel ne détourne l'essai de Fares Chaïbi lors de la séance des penalties. Durant la rencontre, le Zurichois avait déjà multiplié les parades pour maintenir son équipe dans le match.



"Impossible" d'être numéro 1 mondial en fin d'année, selon Sinner Jannik Sinner face à la presse à Paris Image: KEYSTONE/EPA/Teresa Suarez Jannik Sinner (ATP 2) pense qu'il lui sera "impossible" de finir l'année en tant que numéro 1 mondial. L'Italien a été détrôné en septembre par l'Espagnol Carlos Alcaraz.

"C'est impossible. Honnêtement, je n'y pense pas pour le moment, ça sera un objectif pour l'année prochaine", a déclaré l'Italien en conférence de presse avant son entrée en lice au Masters 1000 de Paris. Avec moins de 1000 points de retard, Sinner peut théoriquement doubler Alcaraz s'il remporte le tournoi parisien et que l'Espagnol est rapidement éliminé.

Mais il devra ensuite défendre 1500 points au Masters de Turin, qu'il avait remporté en 2024 là où son rival s'était fait éliminer dès les phases de poules. L'issue du duel pour la place au sommet de la hiérarchie mondiale "n'est pas entre mes mains", a soutenu Sinner.

"Si je regarde ma saison dans son ensemble, nous avons accompli des choses incroyables et mon seul souhait est de terminer l'année de la meilleure manière possible", a conclu le quadruple lauréat de tournois du Grand Chelem, vainqueur de l'Open d'Australie en janvier et de Wimbledon en juillet. Même s'il n'a "pas eu beaucoup de temps pour récupérer" de la finale de l'ATP 500 de Vienne, gagnée dimanche malgré des crampes au troisième set, Sinner a assuré se sentir bien physiquement.



Ecosse: révolution de palais au Celtic Glasgow Fin de parcours pour Brendan Rodgers au Celtic Glasgow Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Le Celtic Glasgow est dans la tourmente. Le manager Brendan Rodgers (52 ans) a démissionné lundi soir après un début de saison très mitigé. Le vétéran Martin O'Neill (73 ans) va assurer l'intérim.

Rodgers effectuait son deuxième passage à la tête du Celtic. Lors du premier, il avait mené le club au titre en 2017 et 2018, avant de partir à Leicester en février 2019.

Revenu en 2023, il a gagné deux nouveaux championnats (2024, 2025), mais la saison en cours s'avère difficile. Après deux défaites de suite, le Celtic accuse 8 points de retard sur Heart of Midlothian. Les dirigeants et Brendan Rodgers n'étaient plus sur la même longueur d'onde depuis quelques mois, de sorte que la séparation ne constitue pas une surprise.

Nommé ad intérim, O'Neill jouit d'une vaste expérience. Cet ancien milieu de terrain, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions (1979, 1980) et du championnat d'Angleterre (1978) avec Nottingham Forest, a déjà dirigé le Celtic de 2000 à 2005, remportant le titre à trois reprises (2001, 2002, 2004). Il a aussi été manager de Leicester, Aston Villa et Sunderland et de l'équipe nationale d'Eire (novembre 2013 à novembre 2018).



Belinda Bencic enchaîne après son titre à Tokyo Belinda Bencic a parfaitement négocié son 1er tour à Hong Kong Image: KEYSTONE/AP/Louise Delmotte Belinda Bencic (WTA 11) a parfaitement négocié son 1er tour dans le WTA 250 de Hong Kong, deux jours après avoir cueilli à Tokyo son 11e titre sur le circuit principal.

La St-Galloise a dominé la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 111) 6-3 6-4 en 1h30' mardi pour son entrée en lice dans son dernier tournoi de l'année.

Tête de série no 1, Belinda Bencic a connu une petite baisse de régime à l'entame de la deuxième manche, se retrouvant menée 3-1. Mais elle a tout de suite pu effacer ce break de retard pour recoller à 3-3, signant le break décisif dans le neuvième jeu avant de conclure dans la foulée sur sa première balle de match.

La championne olympique 2021 a retrouvé tout son mordant en cette fin de saison. Elle a cueilli mardi un cinquième succès d'affilée, le huitième dans ses dix dernières parties, alors qu'elle n'avait gagné que deux matches en trois tournois joués lors de la tournée nord-américaine dans la foulée de sa demi-finale à Wimbledon.

Belinda Bencic, qui restera 11e du classement WTA lundi prochain même si elle venait à gagner le titre à Hong Kong, affrontera en 8e de finale Wang Yafang (WTA 298). Il s'agira de son premier duel avec la Chinoise de 31 ans, ex-no 47 mondial.



World Series: Un match no 3 de 6h39' Freddie Freeman a offert la victoire aux Dodgers après 6h39 dans l'acte III des World Series lundi Image: KEYSTONE/EPA/ALLISON DINNER Les fans de baseball ont dû s'armer de patience lundi soir. L'acte III des World Series, la finale de la MLB qui oppose les Los Angeles Dodgers aux Toronto Blue Jays, a duré pas moins de 6h39'.

Un "homerun" de Freddie Freeman dans la 18e manche a permis aux Dodgers de s'imposer 6-5 pour prendre l'avantage 2-1 dans cette série. La franchise californienne a encore besoin de deux victoires pour défendre victorieusement son titre.

Ces 6h39' de jeu ne constituent toutefois pas un record de durée pour un match des World Series. Le record avait été établi en 2018, lorsque les Dodgers avaient eu besoin de 7h20' pour venir à bout des Boston Red Sox dans le match no 3. Los Angeles s'était toutefois incliné 4-1 dans cette finale.



Jonas Taibel signe à Fribourg pour quatre ans Jonas Taibel rejoindra Fribourg dès la saison prochaine Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Le prometteur Jonas Taibel rejoindra Fribourg dès la saison prochaine. L'attaquant de 21 ans s'est engagé pour quatre ans avec Gottéron, ont annoncé les Dragons mardi sur les réseaux sociaux.

Né en Autriche, Jonas Taibel a été formé à Rapperswil-Jona où il avait fait ses débuts dans l'élite en 2020/21 avant de tenter l'aventure en ligue junior québécoise (QMJHL) à Moncton de 2021 à 2023. Il est revenu chez les Lakers au début de l'exercice 2023/24.

L'attaquant a fêté ses premières sélections en équipe de Suisse "A", dont il fait partie du cadre élargi, la saison passée. Il a déjà réussi 9 points en 19 matches de National League avec "Rappi" depuis le début de l'exercice 2025/26.



Un premier succès pour Capela et les Rockets Tari Eason (17) a mené les Rockets à la victoire lundi Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren Battu dans ses deux premières sorties, Houston a cueilli lundi son premier succès de la saison en NBA. Les Rockets de Clint Capela ont écrasé les Brooklyn Nets 137-109.

L'intérieur genevois de 31 ans a été aligné durant 14 minutes, son plus long temps de jeu en trois matches. Il a inscrit 8 points - à 4/4 au tir -, capté 1 rebond et contré 2 tirs adverses.

Les Rockets ont pu compter sur Tari Eason (22 points en sortant du banc), Alperen Sengün (21 points, 6 assists, 6 rebonds) et Kevin Durant (19 points) pour faire la différence. Ils ont ainsi infligé aux Nets leur quatrième défaite en quatre parties.



Messi ne se décidera pas avant l'an prochain Lionel Messi entretient le flou concernant sa participation au Mondial 2026 Image: KEYSTONE/EPA EFE Lionel Messi a bien "toute l'envie" de disputer le Mondial 2026 avec l'Argentine. Mais il ne se décidera pas quant à une participation avant l'an prochain, a-t-il expliqué lundi.

L'octuple Ballon d'Or, âgé de 38 ans, a entretenu le flou quant à sa présence à la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet) disputée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, lors d'un entretien avec la chaîne américaine NBC, quelques jours après sa prolongation jusqu'en 2028 avec l'Inter Miami.

"Pour dire vrai, ce serait extraordinaire de pouvoir être à la Coupe du monde. J'aimerais être en forme et jouer un rôle important pour aider ma sélection, si je suis là", a lancé le champion du monde 2022, dont le pays est qualifié pour le premier Mondial à 48 équipes.

Légende du ballon rond, Lionel Messi avait disputé en septembre avec sa sélection son dernier match à enjeu à domicile, un succès 3-0 face au Venezuela lors duquel il avait inscrit un doublé avant d'écraser quelques larmes. Il détient le record de sélections (195) et de buts (114) avec l'Albiceleste.

"Lorsque la pré-saison commencera avec l'Inter l'année prochaine j'évaluerai les choses au jour le jour et je verrai si je peux être à 100%, si je peux être utile au groupe, à la sélection, et ensuite je prendrai une décision", a-t-il expliqué.

"Evidemment j'ai toute l'envie parce que c'est un Mondial. Nous avons gagné la dernière Coupe du monde, pouvoir défendre le titre sur le terrain serait génial, car c'est toujours un rêve de jouer avec la sélection, surtout en compétition officielle", a ajouté l'Argentin dans une rare interview depuis son arrivée dans le championnat nord-américain en 2023.



Golubic passe un tour à Jiujiang Tenante du titre, Viktorija Golubic a passé le 1er tour à Jiujiang Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Tenante du titre, Viktorija Golubic (WTA 53) a maitrisé son sujet au 1er tour du WTA 250 de Jiujiang. La Zurichoise s'est imposée 6-2 6-4 devant la Japonaise Rina Saigo (WTA 365) mardi.

Tête de série no 2 du tableau en Chine, Viktorija Golubic a forcé la décision en gagnant sept jeux d'affilée pour faire passer de score de 1-2 à 6-2 2-0. Elle a accéléré la cadence après avoir effacé deux balles de break dans le troisième jeu du match.

La Zurichoise de 33 ans a tout de même concédé un jeu de service, alors qu'elle menait 5-2 dans la seconde manche et après avoir manqué deux balles de match. Mais elle n'a pas tremblé au moment de servir une deuxième fois pour le gain de cette partie à 5-4.

Viktorija Golubic, qui remet en jeu 250 points cette semaine, perdrait une vingtaine de places dans la hiérarchie si elle venait à s'incliner au tour suivant, en 8e de finale. Sa prochaine adversaire sera Yuan Yue (WTA 113) ou Elena Pridankina (WTA 205).



Les Suissesses veulent confirmer Victorieuse 1-0 du Canada vendredi à Lucerne, l'équipe de Suisse dames veut confirmer cette bonne performance. La troupe de Pia Sundhage en aura l'occasion mardi en Ecosse en amical.

Privées de la buteuse de vendredi Alayah Pilgrim (blessée), les Suissesses partiront avec les faveurs du pronostic à Dunfermline où le coup d'envoi est prévu à 20h30 heure suisse. L'Ecosse n'a disputé qu'une seule phase finale de Coupe du monde (en 2019) et qu'un seul Euro (2017) chez les dames dans toute son histoire.

Mais les Ecossaises restent elles aussi sur une victoire, obtenue vendredi également, à Casablanca face au Maroc (2-1) grâce à un but tombé à la 90e minute. Il s'agissait de la première victoire pour la nouvelle sélectionneuse, l'Australienne Melissa Andreatta, engagée au printemps.

