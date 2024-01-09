ciel clair
DE | FR
burger
Sport
Sport en direct

Alcaraz s'incline ++ Kobel décisif à Francfort

epa12488476 Carlos Alcaraz of Spain in action during his second round match against Cameron Norrie of Great Britain at the ATP Paris Masters tennis tournament in Nanterre, outside Paris, France, 28 Oc ...
Keystone
Sport en direct

Alcaraz s'incline ++ Kobel décisif à Francfort

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.
09.01.2024, 14:2828.10.2025, 22:14
team watson / ats

Deux buts magnifiques pour les Romandes

Smilla Vallotto inscrit le 4-2.
Smilla Vallotto inscrit le 4-2.Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Carton plein pour la Suisse ! Quatre jours après leur succès 1-0 devant le Canada à Lucerne, les Suissesses se sont imposées 4-3 à Dunfermline face à l’Ecosse.
Dans une rencontre très enlevée, la Suisse doit cette victoire à un doublé de Sydney Schertenleib et à des réussites d’Iman Beney et de Smilla Vallotto. La question désormais est de savoir si ce festival offensif en Ecosse aura une suite pour Pia Sundhage, dont le contrat à la tête de la sélection n’a pas encore été reconduit. Les deux succès remportés lors de ce rassemblement d’octobre ont sans doute renforcé son crédit.
Les Suissesses ont témoigné d’un réel brio devant la cage adverse. Les réussites inscrites par Iman Beney, sa première en sélection, et de Smilla Vallotto soulignent aussi une efficience retrouvée dans le dernier geste. La joueuse de Manchester City a signé le 3-2 sur un service en or de Géraldine Reuteler pour prendre de revers la défense écossaise. Celle de Wolfsburg a, pour sa part, armé une frappe magnifique pour le 4-2.

Rilind Nivokazi offre la victoire au FC Sion

Rilind Nivokazi: un mardi d&#039;octobre qu&#039;il n&#039;oubliera pas.
Rilind Nivokazi: un mardi d'octobre qu'il n'oubliera pas.Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Il n’y a plus de malédiction pour le FC Sion à Tourbillon. Après quatre matches sans victoire et sans le moindre but devant leur public, les Sédunois ont su relever la tête.
Ils se sont imposés 3-2 devant le FC Saint-Gall après avoir pourtant concédé l’ouverture du score sur un penalty de Carlo Boukhalfa à la 5e minute. Pour le plus grand soulagement de Didier Tholot, Rilind Nivokazi avait revêtu les habits du sauveur. Le transfuge de Bellinzone a provoqué le penalty pour le 1-1 avant de signer un doublé juste avant la pause pour forcer la décision. Le deuxième but saint-gallois inscrit par Mihailo Stevanovic à la 89e n’a toutefois pas épargné aux Valaisans une fin de rencontre bien crispante.
Didier Thiolot tient bien en la personne du Kosovar de l’un des meilleurs attaquants du pays. Face aux Saint-Gallois, le buteur a été aidé par les choix forts de son entraîneur qui a titularisé Liam Chipperfield et Théo Berdayes dans l’espoir d’insuffler un nouvel élan trois jours après la défaite 1-0 devant Thoune que les Sédunois retrouveront samedi dans l’Oberland.
Une 8e victoire pour le FC Thoune Thoune a cueilli une 8e victoire en 11 matches dans le choc de extrêmes à la Stockhorn Arena. Le leader s’est imposé 3-0 devant la "lanterne rouge" Winterthour sur des réussites de Lucien Dähler (20e), de Leonardo Bertone (36e) et d’Elmin Rastoder (82e). Seule fausse note pour Mauro Lustrinelli, l’expulsion de Valmir Matoshi à la 39e minute. Sans que ce carton rouge ne remette en question le succès des Bernois.

National League: Genève-Servette donne la leçon à Davos

A l&#039;image de Corvi, Davos a trébuché aux Vernets
A l'image de Corvi, Davos a trébuché aux VernetsImage: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Genève-Servette a nettement battu le leader Davos 7-0 lors d'une soirée de National League qui n'a pas souri aux équipes de tête. Tant Rapperswil-Jona (2e) que Lausanne (3e) ont aussi perdu.
L'information majeure de la soirée, c'est que Davos n'est pas invincible. Pour la première fois de la saison, les Grisons ont chuté dans le temps réglementaire. Davos n'avait jusqu'ici perdu qu'une fois: le 30 septembre, l'équipe de Josh Holden s'était inclinée 4-3 tab à Rapperswil. Depuis, elle avait aligné neuf victoires.
Aux Vernets, le leader a payé cher un début de match totalement raté. Genève-Servette, qui alterne décidément les bonnes prestations et les coups de mou, menait déjà 4-0 après le tiers initial grâce à des réussites de Le Coultre (2'45), Verboon (2'59) et Puljujärvi (17e/19e). Bozon (21e), Manninen (54e) et Granlund (60e) ont encore enjolivé le score.
Le LHC et Fribourg battus Le Lausanne HC, qui restait sur trois victoires, a subi le réveil de Bienne, qui n'avait gagné qu'une fois lors de ses six dernières rencontres. Les Seelandais l'ont emporté 6-1 grâce notamment à un doublé de l'inévitable Rajala, auteur du 2-1 (29e) et du 4-1 (54e).
Fribourg-Gottéron, handicapé par plusieurs absences dont celle de Sörensen, n'a pas tenu la distance à Kloten. Les visiteurs ont rapidement mené 2-0 grâce à Nemeth (8e) et Kapla (12e), avant de finalement s'incliner 4-2. Gottéron accuse une fragilité inquiétante en déplacement. Le héros de la partie côté zurichois a été Dario Meyer, qui a marqué les trois derniers buts (24e/51e/57e).
Ajoie ne bat que les clubs bernois La lanterne rouge Ajoie a fêté un rare succès, seulement son troisième de l'exercice, en allant s'imposer 5-4 à Berne. Berthoud (54e) et Sopka (59e/dans le but vide) ont fait la différence en fin de match. Les autres réussites des Ajoulots ont été l'oeuvre de Nättinen (5e/7e) et Wick (39e).
Jusqu'ici, les Jurassiens avaient battu Berne (4-0/20 septembre) et Langnau (2-1/21 octobre), les deux fois à Porrentruy. Il faut croire qu'ils trouvent un surplus de motivation lorsqu'ils affrontent les clubs bernois.
"Rappi" perd aussi 7-0 Les Zurich Lions ont écrasé les Rapperswil-Jona Lakers 7-0 pour signer un deuxième succès de suite. Les visiteurs ont pour leur part perdu un quatrième match consécutif. Après leur excellent début de saison, ils traversent une période plus difficile tout en restant au 2e rang, à 13 longueurs de Davos.
Le derby tessinois a souri à Lugano, qui s'est imposé 5-2 sur la glace de son rival cantonal Ambri-Piotta. Les bianconeri ont passé l'épaule dans le dernier tiers grâce à Sekac (54e/59e) et Thürkauf (55e), remportant ainsi un sixième succès en sept matches.

Le no 1 mondial boit la tasse

Carlos Alcaraz méconnaissable à La Défense.
Carlos Alcaraz méconnaissable à La Défense.Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Carlos Alcaraz est tombé de haut pour sa grande première à La Défense lors du Masters 1000 de Paris. Le no 1 mondial a bu la tasse devant Cameron Norrie (ATP 31).
Le joueur de Murcie s’est incliné 4-6 6-3 6-4 pour son entrée en lice dans ce dernier Masters 1000 de l’année. Cette défaite que l’on n’attendait pas pourrait lui coûter très cher. Il peut, en effet, perdre sa place de no 1 mondial si Jannik Sinner remporte dimanche le tournoi.
Coupable de 19 fautes directes dans la deuxième manche, Carlos Alcaraz a été très loin de justifier son rang. Sur un revêtement jugé très lent qui aurait dû favoriser son tennis, l’Espagnol a très vite perdu le fil pour concéder une quatrième défaite en neuf matches face au gaucher britannique.

Un grand Gregor Kobel à Francfort

Gregor Kobel décisif à Francfort.
Gregor Kobel décisif à Francfort.Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner

Gregor Kobel tient la grande forme. Le portier de l'équipe de Suisse a été le grand artisan de la qualification du Borussia Dortmund pour le 3e tour de la Coupe d'Allemagne.
A Francfort face à l'Eintracht, le BVB l'a emporté 4-2 aux tirs au but. Le score était de 1-1 après 120 minutes de jeu avant que Kobel ne détourne l'essai de Fares Chaïbi lors de la séance des penalties. Durant la rencontre, le Zurichois avait déjà multiplié les parades pour maintenir son équipe dans le match.

"Impossible" d'être numéro 1 mondial en fin d'année, selon Sinner

Jannik Sinner face à la presse à Paris
Jannik Sinner face à la presse à ParisImage: KEYSTONE/EPA/Teresa Suarez

Jannik Sinner (ATP 2) pense qu'il lui sera "impossible" de finir l'année en tant que numéro 1 mondial. L'Italien a été détrôné en septembre par l'Espagnol Carlos Alcaraz.
"C'est impossible. Honnêtement, je n'y pense pas pour le moment, ça sera un objectif pour l'année prochaine", a déclaré l'Italien en conférence de presse avant son entrée en lice au Masters 1000 de Paris. Avec moins de 1000 points de retard, Sinner peut théoriquement doubler Alcaraz s'il remporte le tournoi parisien et que l'Espagnol est rapidement éliminé.
Mais il devra ensuite défendre 1500 points au Masters de Turin, qu'il avait remporté en 2024 là où son rival s'était fait éliminer dès les phases de poules. L'issue du duel pour la place au sommet de la hiérarchie mondiale "n'est pas entre mes mains", a soutenu Sinner.
"Si je regarde ma saison dans son ensemble, nous avons accompli des choses incroyables et mon seul souhait est de terminer l'année de la meilleure manière possible", a conclu le quadruple lauréat de tournois du Grand Chelem, vainqueur de l'Open d'Australie en janvier et de Wimbledon en juillet. Même s'il n'a "pas eu beaucoup de temps pour récupérer" de la finale de l'ATP 500 de Vienne, gagnée dimanche malgré des crampes au troisième set, Sinner a assuré se sentir bien physiquement.

Ecosse: révolution de palais au Celtic Glasgow

Fin de parcours pour Brendan Rodgers au Celtic Glasgow
Fin de parcours pour Brendan Rodgers au Celtic GlasgowImage: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC

Le Celtic Glasgow est dans la tourmente. Le manager Brendan Rodgers (52 ans) a démissionné lundi soir après un début de saison très mitigé. Le vétéran Martin O'Neill (73 ans) va assurer l'intérim.
Rodgers effectuait son deuxième passage à la tête du Celtic. Lors du premier, il avait mené le club au titre en 2017 et 2018, avant de partir à Leicester en février 2019.
Revenu en 2023, il a gagné deux nouveaux championnats (2024, 2025), mais la saison en cours s'avère difficile. Après deux défaites de suite, le Celtic accuse 8 points de retard sur Heart of Midlothian. Les dirigeants et Brendan Rodgers n'étaient plus sur la même longueur d'onde depuis quelques mois, de sorte que la séparation ne constitue pas une surprise.
Nommé ad intérim, O'Neill jouit d'une vaste expérience. Cet ancien milieu de terrain, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions (1979, 1980) et du championnat d'Angleterre (1978) avec Nottingham Forest, a déjà dirigé le Celtic de 2000 à 2005, remportant le titre à trois reprises (2001, 2002, 2004). Il a aussi été manager de Leicester, Aston Villa et Sunderland et de l'équipe nationale d'Eire (novembre 2013 à novembre 2018).

Belinda Bencic enchaîne après son titre à Tokyo

Belinda Bencic a parfaitement négocié son 1er tour à Hong Kong
Belinda Bencic a parfaitement négocié son 1er tour à Hong KongImage: KEYSTONE/AP/Louise Delmotte

Belinda Bencic (WTA 11) a parfaitement négocié son 1er tour dans le WTA 250 de Hong Kong, deux jours après avoir cueilli à Tokyo son 11e titre sur le circuit principal.
La St-Galloise a dominé la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 111) 6-3 6-4 en 1h30' mardi pour son entrée en lice dans son dernier tournoi de l'année.
Tête de série no 1, Belinda Bencic a connu une petite baisse de régime à l'entame de la deuxième manche, se retrouvant menée 3-1. Mais elle a tout de suite pu effacer ce break de retard pour recoller à 3-3, signant le break décisif dans le neuvième jeu avant de conclure dans la foulée sur sa première balle de match.
La championne olympique 2021 a retrouvé tout son mordant en cette fin de saison. Elle a cueilli mardi un cinquième succès d'affilée, le huitième dans ses dix dernières parties, alors qu'elle n'avait gagné que deux matches en trois tournois joués lors de la tournée nord-américaine dans la foulée de sa demi-finale à Wimbledon.
Belinda Bencic, qui restera 11e du classement WTA lundi prochain même si elle venait à gagner le titre à Hong Kong, affrontera en 8e de finale Wang Yafang (WTA 298). Il s'agira de son premier duel avec la Chinoise de 31 ans, ex-no 47 mondial.

World Series: Un match no 3 de 6h39'

Freddie Freeman a offert la victoire aux Dodgers après 6h39 dans l&#039;acte III des World Series lundi
Freddie Freeman a offert la victoire aux Dodgers après 6h39 dans l'acte III des World Series lundiImage: KEYSTONE/EPA/ALLISON DINNER

Les fans de baseball ont dû s'armer de patience lundi soir. L'acte III des World Series, la finale de la MLB qui oppose les Los Angeles Dodgers aux Toronto Blue Jays, a duré pas moins de 6h39'.
Un "homerun" de Freddie Freeman dans la 18e manche a permis aux Dodgers de s'imposer 6-5 pour prendre l'avantage 2-1 dans cette série. La franchise californienne a encore besoin de deux victoires pour défendre victorieusement son titre.
Ces 6h39' de jeu ne constituent toutefois pas un record de durée pour un match des World Series. Le record avait été établi en 2018, lorsque les Dodgers avaient eu besoin de 7h20' pour venir à bout des Boston Red Sox dans le match no 3. Los Angeles s'était toutefois incliné 4-1 dans cette finale.

Jonas Taibel signe à Fribourg pour quatre ans

Jonas Taibel rejoindra Fribourg dès la saison prochaine
Jonas Taibel rejoindra Fribourg dès la saison prochaineImage: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Le prometteur Jonas Taibel rejoindra Fribourg dès la saison prochaine. L'attaquant de 21 ans s'est engagé pour quatre ans avec Gottéron, ont annoncé les Dragons mardi sur les réseaux sociaux.
Né en Autriche, Jonas Taibel a été formé à Rapperswil-Jona où il avait fait ses débuts dans l'élite en 2020/21 avant de tenter l'aventure en ligue junior québécoise (QMJHL) à Moncton de 2021 à 2023. Il est revenu chez les Lakers au début de l'exercice 2023/24.
L'attaquant a fêté ses premières sélections en équipe de Suisse "A", dont il fait partie du cadre élargi, la saison passée. Il a déjà réussi 9 points en 19 matches de National League avec "Rappi" depuis le début de l'exercice 2025/26.

Un premier succès pour Capela et les Rockets

Tari Eason (17) a mené les Rockets à la victoire lundi
Tari Eason (17) a mené les Rockets à la victoire lundiImage: KEYSTONE/AP/Karen Warren

Battu dans ses deux premières sorties, Houston a cueilli lundi son premier succès de la saison en NBA. Les Rockets de Clint Capela ont écrasé les Brooklyn Nets 137-109.
L'intérieur genevois de 31 ans a été aligné durant 14 minutes, son plus long temps de jeu en trois matches. Il a inscrit 8 points - à 4/4 au tir -, capté 1 rebond et contré 2 tirs adverses.
Les Rockets ont pu compter sur Tari Eason (22 points en sortant du banc), Alperen Sengün (21 points, 6 assists, 6 rebonds) et Kevin Durant (19 points) pour faire la différence. Ils ont ainsi infligé aux Nets leur quatrième défaite en quatre parties.

Messi ne se décidera pas avant l'an prochain

Lionel Messi entretient le flou concernant sa participation au Mondial 2026
Lionel Messi entretient le flou concernant sa participation au Mondial 2026Image: KEYSTONE/EPA EFE

Lionel Messi a bien "toute l'envie" de disputer le Mondial 2026 avec l'Argentine. Mais il ne se décidera pas quant à une participation avant l'an prochain, a-t-il expliqué lundi.
L'octuple Ballon d'Or, âgé de 38 ans, a entretenu le flou quant à sa présence à la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet) disputée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, lors d'un entretien avec la chaîne américaine NBC, quelques jours après sa prolongation jusqu'en 2028 avec l'Inter Miami.
"Pour dire vrai, ce serait extraordinaire de pouvoir être à la Coupe du monde. J'aimerais être en forme et jouer un rôle important pour aider ma sélection, si je suis là", a lancé le champion du monde 2022, dont le pays est qualifié pour le premier Mondial à 48 équipes.
Légende du ballon rond, Lionel Messi avait disputé en septembre avec sa sélection son dernier match à enjeu à domicile, un succès 3-0 face au Venezuela lors duquel il avait inscrit un doublé avant d'écraser quelques larmes. Il détient le record de sélections (195) et de buts (114) avec l'Albiceleste.
"Lorsque la pré-saison commencera avec l'Inter l'année prochaine j'évaluerai les choses au jour le jour et je verrai si je peux être à 100%, si je peux être utile au groupe, à la sélection, et ensuite je prendrai une décision", a-t-il expliqué.
"Evidemment j'ai toute l'envie parce que c'est un Mondial. Nous avons gagné la dernière Coupe du monde, pouvoir défendre le titre sur le terrain serait génial, car c'est toujours un rêve de jouer avec la sélection, surtout en compétition officielle", a ajouté l'Argentin dans une rare interview depuis son arrivée dans le championnat nord-américain en 2023.

Golubic passe un tour à Jiujiang

Tenante du titre, Viktorija Golubic a passé le 1er tour à Jiujiang
Tenante du titre, Viktorija Golubic a passé le 1er tour à JiujiangImage: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY

Tenante du titre, Viktorija Golubic (WTA 53) a maitrisé son sujet au 1er tour du WTA 250 de Jiujiang. La Zurichoise s'est imposée 6-2 6-4 devant la Japonaise Rina Saigo (WTA 365) mardi.
Tête de série no 2 du tableau en Chine, Viktorija Golubic a forcé la décision en gagnant sept jeux d'affilée pour faire passer de score de 1-2 à 6-2 2-0. Elle a accéléré la cadence après avoir effacé deux balles de break dans le troisième jeu du match.
La Zurichoise de 33 ans a tout de même concédé un jeu de service, alors qu'elle menait 5-2 dans la seconde manche et après avoir manqué deux balles de match. Mais elle n'a pas tremblé au moment de servir une deuxième fois pour le gain de cette partie à 5-4.
Viktorija Golubic, qui remet en jeu 250 points cette semaine, perdrait une vingtaine de places dans la hiérarchie si elle venait à s'incliner au tour suivant, en 8e de finale. Sa prochaine adversaire sera Yuan Yue (WTA 113) ou Elena Pridankina (WTA 205).

Les Suissesses veulent confirmer

Victorieuse 1-0 du Canada vendredi à Lucerne, l'équipe de Suisse dames veut confirmer cette bonne performance. La troupe de Pia Sundhage en aura l'occasion mardi en Ecosse en amical.
Privées de la buteuse de vendredi Alayah Pilgrim (blessée), les Suissesses partiront avec les faveurs du pronostic à Dunfermline où le coup d'envoi est prévu à 20h30 heure suisse. L'Ecosse n'a disputé qu'une seule phase finale de Coupe du monde (en 2019) et qu'un seul Euro (2017) chez les dames dans toute son histoire.
Mais les Ecossaises restent elles aussi sur une victoire, obtenue vendredi également, à Casablanca face au Maroc (2-1) grâce à un but tombé à la 90e minute. Il s'agissait de la première victoire pour la nouvelle sélectionneuse, l'Australienne Melissa Andreatta, engagée au printemps.

Super League: Sion doit réagir face à St-Gall

Deux matches de la 11e journée de Super League sont programmés mardi soir, dès 20h30. Sion accueille St-Gall, alors que le leader Thoune reçoit Winterthour.
Battu 1-0 à Tourbillon par Thoune samedi, le FC Sion se doit de réagir. Les joueurs de Didier Tholot évolueront à nouveau à domicile, et leur tâche s'annonce tout autant compliquée: ils se frotteront à St-Gall, qui reste sur un succès-fleuve (5-0) face à Grasshopper et pointe au 2e rang du classement à 1 point de Thoune.
La seconde rencontre de cette soirée est un choc des extrêmes: Thoune, qui couche sur une série de trois victoires, accueille la lanterne rouge Winterthour. Désormais à nouveau sous la férule de Patrick Rahmen, "Winti" est toujours en quête d'un premier succès cette saison et n'affiche que 3 points à son compteur.

Plus d'articles sur le sport
Vinicius n’aurait jamais dû faire ça à un coéquipier
Vinicius n’aurait jamais dû faire ça à un coéquipier
de Julien Caloz
Noah Dettwiler – une victime du système?
1
Noah Dettwiler – une victime du système?
de Klaus Zaugg
Lionel Messi a un nouveau business en Valais
Lionel Messi a un nouveau business en Valais
de Yoann Graber
Constantin fait un cadeau improbable à un adversaire
Constantin fait un cadeau improbable à un adversaire
de Yoann Graber
Ce club romand file vers un triste record
Ce club romand file vers un triste record
de Yoann Graber
«Un crève-cœur»: ce Suisse raconte la métamorphose de son sport
«Un crève-cœur»: ce Suisse raconte la métamorphose de son sport
de Romuald Cachod
Cette joueuse romande de la Nati s'est mise à la muscu
Cette joueuse romande de la Nati s'est mise à la muscu
de Raphael Gutzwiller
Le tournoi de Bâle dépérit et son boss refuse de voir la réalité
Le tournoi de Bâle dépérit et son boss refuse de voir la réalité
de Simon Häring
Il a failli se tuer en faisant cette remise en jeu
Il a failli se tuer en faisant cette remise en jeu
de Yoann Graber
Ces danseurs romands ont réalisé un exploit en cassant les préjugés
Ces danseurs romands ont réalisé un exploit en cassant les préjugés
de Yoann Graber
Voici les sept enseignements du week-end de Sölden
1
Voici les sept enseignements du week-end de Sölden
de Sven Papaux
Cet adversaire du Lausanne-Sport a un parcours de vie fou
Cet adversaire du Lausanne-Sport a un parcours de vie fou
de Jakob Weber, Leana Reimann
Vous voulez aller voir le Mondial en Amérique? Mauvaise nouvelle
1
Vous voulez aller voir le Mondial en Amérique? Mauvaise nouvelle
de Robin Walz, Céline Feller
Red Bull noue un partenariat inédit en F1
Red Bull noue un partenariat inédit en F1
de Jannik Sauer
Les Espagnols ont peur d'aller au stade pour une raison surprenante
Les Espagnols ont peur d'aller au stade pour une raison surprenante
de Nathalie Trappe
Ce Suisse rêve de devenir un pionnier dans son sport
Ce Suisse rêve de devenir un pionnier dans son sport
de Soraya Sägesser
«T'es secoué dans tous les sens»: ils racontent le mur de Sölden
1
«T'es secoué dans tous les sens»: ils racontent le mur de Sölden
de Sven Papaux
Il y a un truc qui cloche dans cette pub avec Odermatt
1
Il y a un truc qui cloche dans cette pub avec Odermatt
de Etienne Wuillemin
Le prochain coach de la Nati de hockey est déjà prêt
Le prochain coach de la Nati de hockey est déjà prêt
de Klaus Zaugg
Le nouveau Suisse de la NBA fait déjà le bonheur des fans
Le nouveau Suisse de la NBA fait déjà le bonheur des fans
de Niklas Helbling
L'arbitre utilise la VAR pour une raison insolite
L'arbitre utilise la VAR pour une raison insolite
de Yoann Graber
Le coach des ZSC Lions fait face à un défi quasi impossible
Le coach des ZSC Lions fait face à un défi quasi impossible
de Klaus Zaugg
Cette célébration soulève une grande question
Cette célébration soulève une grande question
de Yoann Graber
Cette scène inhabituelle prouve le grand malaise à Young Boys
Cette scène inhabituelle prouve le grand malaise à Young Boys
de Yoann Graber
Ce goalie controversé met un Suisse dans l'embarras
Ce goalie controversé met un Suisse dans l'embarras
de Adrian Bürgler
Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire
Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire
de Yoann Graber
Je me suis battue avec une créatrice de mode
Je me suis battue avec une créatrice de mode
de Alyssa Garcia
La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu
1
La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu
de Niklas Helbling
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
de Sven Papaux
Belinda Bencic a fait un gros changement
Belinda Bencic a fait un gros changement
de Yoann Graber
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
de Romuald Cachod
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
de Yoann Graber
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
de Rainer Sommerhalder
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
de Ivan PISARENKO
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
de Jasmin Steiger
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
de Raphael Gutzwiller
On a approché le pire cauchemar des traileurs
On a approché le pire cauchemar des traileurs
de Romuald Cachod
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
de Etienne Wuillemin
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Voici Kevin, le mouton qui fait rire les réseaux sociaux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Comme nous voulons continuer à modérer personnellement les débats de commentaires, nous sommes obligés de fermer la fonction de commentaire 72 heures après la publication d’un article. Merci de votre compréhension!
2
Les plus lus
1
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
2
Attention à ces changements de loi en novembre en Suisse
3
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
Ce Suisse rêve de devenir un pionnier dans son sport
Tout juste sacré champion de Suisse, l'Argovien Rivan Rock Rosskopf (19 ans) «rêve de devenir le premier surfeur professionnel de Suisse.»
Quand les feuilles tombent et que l’hiver s’installe doucement, Rivan Rock Rosskopf n’est généralement plus en Suisse. À 19 ans, il préfère passer la saison froide dans son deuxième chez-lui: Hawaï. Là-bas, même en hiver, il peut attraper les vagues sur sa planche, respirer l’air salé de l’océan et surfer sans combinaison néoprène pour se protéger du froid.
L’article