Tennis: Belinda Bencic sacrée à Tokyo

epa12483111 Belinda Bencic of Switzerland poses with the trophy after winning the singles final match against Linda Noskova of the Czech Republic during the Toray Pan Pacific Open tennis tournament in ...
Belinda Bencic a remporté le tournoi de Tokyo, dimanche. Image: keystone

Belinda Bencic s'impose à Tokyo et fête son 10e titre

La tenniswoman saint-galloise est sacrée dans la capitale japonaise, où elle a battu dimanche en finale la Tchèque Linda Noskova.
26.10.2025, 08:4426.10.2025, 08:48

Belinda Bencic (WTA 13) a conquis son 10e titre sur le circuit principal dimanche, le deuxième de l'année. La St-Galloise a remporté le tournoi WTA 500 de Tokyo en battant la Tchèque Linda Noskova (WTA 17) 6-2 6-3 en finale.

epa12483209 Belinda Bencic of Switzerland in action against Linda Noskova of the Czech Republic during the singles final match of the Pan Pacific Open tennis tournament in Tokyo, Japan, 26 October 202 ...
En finale, Belinda Bencic a battu la Tchèque Linda Noskova.Image: keystone

L'histoire d'amour continue donc entre Belinda Bencic et Tokyo. C'est, faut-il le rappeler, dans la mégapole nippone que la St-Galloise a cueilli son plus beau titre, une médaille d'or olympique lors des Jeux disputés en 2021. Elle avait alors également glané l'argent en double au côté de Viktorija Golubic.

La maman de Bella, qui n'était plus revenue à Tokyo depuis les JO 2021, a survolé les débats en finale. Sa gestion des points importants fut remarquable: elle a effacé les 10 balles de break auxquelles elle a fait face, convertissant quant à elle 3 des 6 occasions dont elle a bénéficié à la relance.

Une superbe année

Sa première saison après sa maternité est donc une réussite totale. Belinda Bencic, qui pointait au 489e rang mondial en début d'année, figurera lundi à la 11e place du classement WTA. Elle a conquis deux titres en 2025 – elle avait remporté le WTA 500 d'Abou Dhabi en février – et a atteint les demi-finales à Wimbledon.

La Saint-Galloise cherche toujours à s'améliorer👇

Belinda Bencic a fait un gros changement

Et ce n'est peut-être pas terminé. Après avoir enchaîné à Tokyo un quatrième tournoi en quatre semaines, Belinda Bencic est en effet inscrite à Hong Kong où elle a obtenu une invitation. Tête de série no 1 du tableau, elle doit affronter la Bélarusse Aliaksandra Sasnovic (WTA 109) au 1er tour. (ats/yog)

