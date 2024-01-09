Bencic éliminée ++ Golubic s'incline elle aussi

Marc Marquez, absent aussi au Portugal, pourrait revenir à Valence Marc Marquez pourrait revenir à la compétition à Valence Image: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA/ADI WEDA Marc Marquez, forfait pour les Grands Prix d'Australie et de Malaisie après sa blessure à l'épaule droite, sera également absent au Portugal.

Mais l'Espagnol pourrait revenir à Valence pour la dernière course de la saison, a indiqué vendredi son équipe à la télévision italienne.

"Le voir à Valence n'est pas impossible, malheureusement sa blessure est plus grave que ce à quoi on s'attendait initialement", a déclaré le directeur sportif de Ducati Mauro Grassilli à Sky Sport Italia. "Il faut voir comment se déroule sa convalescence, mais il existe bien cette possibilité qu'il revienne à Valence", a-t-il ajouté.

Tout juste auréolé d'un 7e titre mondial dans la catégorie reine, Marc Marquez (32 ans) s'est blessé à l'épaule en chutant dès le premier tour du GP d'Indonésie le 5 octobre. Déséquilibré par l'Italien Marco Bezzecchi, il s'est relevé avec une fracture du coracoïde et des lésions ligamentaires qui, après une semaine d'immobilisation, ont finalement requis une opération.

Ducati avait dans un premier temps annoncé qu'il serait forfait pour les GP d'Australie (17-19 octobre) et de Malaisie (24-26 octobre). Les déclarations de Mauro Grassilli impliquent son absence également à Portimao pour le GP du Portugal (7-9 novembre). Mais Ducati espère le voir rétabli à temps pour l'ultime GP de la saison, dans un mois à Valence (14-16 novembre).

Marquez s'était déjà blessé sérieusement à l'humérus droit au début de la saison 2020: il avait manqué tout le reste de la saison pour subir plusieurs opérations et a mis trois saisons pour retrouver son niveau. Ducati a toutefois exclu tout lien entre les deux blessures.



Lugano - Lausanne ne sera pas rejoué Le Lugano-Lausanne du 17 septembre ne sera pas rejoué Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Le match de Super League du 17 septembre entre Lugano et Lausanne-Sport ne sera pas rejoué.

La Commission de discipline de la SFL a rejeté le protêt du club tessinois, a annoncé la Swiss Football League vendredi.

Le FC Lugano avait confirmé officiellement le 22 septembre son protêt, déposé le jour d'un match qui s'était conclu sur un nul 1-1. Le club tessinois dénonçait "une utilisation erronée en violation du protocole VAR" et demandait à rejouer cette partie.

A la 63e minute, le Lausannois Karim Sow avait été expulsé pour un second avertissement, avant que l'arbitre Urs Schnyder ne soit appelé par la VAR pour un possible carton rouge direct. Après avoir visionné les images, l'arbitre avait constaté un hors-jeu préalable de Renato Steffen et avait donc annulé l'expulsion du défenseur.

"Toutes les questions d'appréciation de la faute, de son interprétation, de ses conséquences, tout comme d’une éventuelle erreur manifeste d'arbitrage, relèvent des faits qui sont tranchés définitivement par le corps arbitral sans que la présente Commission ne dispose d'un droit de regard", explique le communiqué.

Cette décision est définitive pour les instances de la Swiss Football League, conclut celle-ci.



La Suisse sans Bencic ni Golubic pour les play-off Simona Waltert sera la leader de l'équipe de Suisse lors des barrages Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Grisonne Simona Waltert (WTA 97) sera la leader de l'équipe de Suisse de Billie Jean King Cup pour les barrages en Argentine (14-16 novembre).

Le capitaine Heinz Günthardt doit composer sans ses deux meilleures joueuses, Belinda Bencic et Viktorija Golubic, alors que Jil Teichmann a pour sa part déjà mis fin à sa saison.

Simona Waltert (24 ans), qui a fait sa première entrée dans le top 100 du classement WTA le 6 octobre, sera accompagnée à Cordoba de Céline Naef (WTA 185), Susan Bandecchi (WTA 246) et Valentina Ryser (WTA 258). Les capitaines peuvent encore effectuer trois changements dans la composition de leur équipe jusqu'à la veille du premier match, rappelle Swiss Tennis dans son communiqué.

La Suisse, qui s'était inclinée 3-0 en Pologne en qualifications en avril (déjà sans Belinda Bencic, mais avec Viktorija Golubic et Jil Teichmann), affrontera la Slovaquie et l'Argentine dans le groupe C de ces play-off, sur terre battue. Seul le vainqueur de cette poule décrochera son ticket pour les qualifiers de l'édition 2026.



Bencic sortie en quart de finale à Ningbo Belinda Bencic s'est inclinée en quart de finale à Ningbo Image: KEYSTONE/AP/MAHESH KUMAR A. Le parcours de Belinda Bencic (WTA 14) à Ningbo a pris fin au stade des quarts de finale vendredi. La championne olympique 2021 s'est inclinée 5-7 7-5 6-3 devant Jasmine Paolini (WTA 8).

Contrainte de batailler durant un peu plus de 3h30 avec Yulia Starodubtseva mercredi dans son 2e tour, Belinda Bencic a cédé après 3h22' face à l'Italienne, qui joue une place au Masters WTA de Ryad. Elle a perdu les trois derniers jeux d'une partie qu'elle a longtemps dominée.

La St-Galloise a, ainsi, servi pour le gain du match à 5-4 dans le deuxième set, perdant toutefois son jeu de service "blanc" à ce moment. Elle a ensuite bénéficié de six nouvelles balles de break à 5-5 dans cette deuxième manche, Jasmine Paolini écartant alors le danger avant de signer un nouveau break dans la foulée.

Belinda Bencic, qui sera encore en lice la semaine prochaine dans le WTA 500 de Tokyo, a également eu sa chance dans le set décisif, se procurant une balle de break dès le premier jeu. Elle a concédé le seul break de cette manche dans le huitième jeu, juste après avoir pris un temps-mort médical en raison de douleurs à la cuisse droite.



Golubic s'incline en quart de finale à Osaka Viktorija Golubic a été stoppée en quart de finale à Osaka Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Viktorija Golubic (WTA 60) a été stoppée en quart de finale du WTA 250 d'Osaka. La Zurichoise s'est inclinée 6-2 2-6 6-2 devant Sorana Cirstea (WTA 51) au lendemain de son 33e anniversaire.

La vice-championne olympique 2021 de double a pourtant semblé en mesure de signer une nouvelle "remontada", 24 heures après avoir renversé la 41e mondiale Marie Bouzkova. Mais la Roumaine Sorana Cirstea s'est parfaitement reprise après la perte du deuxième set.

Viktorija Golubic, qui a perdu les quatre derniers jeux du match après avoir résisté jusqu'à 2-2 dans la manche décisive, en reste donc à sept victoires consécutives. Elle avait gagné le Challenger de Suzhou avant de débarquer à Ningo.

Ses belles performances des dernières semaines lui permettent d'asseoir sa place parmi les 60 meilleures joueuses du monde. Elle abordera donc sans trop de pression le tournoi de Jiujiang (27 octobre-2 novembre), où elle avait empoché 250 points en conquérant le titre l'automne dernier.



Russell Westbrook signe à Sacramento Russell Westbrook a signé avec Sacramento Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Le vétéran Russell Westbrook (37 ans) entamera bien sa 18e saison NBA la semaine prochaine. Le meneur de bientôt 37 ans a signé pour Sacramento, ont annoncé les Kings jeudi.

Westbrook n'avait pas été conservé par les Denver Nuggets, sa dernière formation. Le MVP 2017 va continuer sa riche carrière dans une septième franchise après avoir été drafté en 2008 par les Seattle Supersonics, devenu le Thunder d'Oklahoma City (2008-2019), puis être passé par les Houston Rockets (2019-2020), les Washington Wizards (2020-2021), les Los Angeles Lakers (2021-2023), les Clippers (2023-2024) et donc les Nuggets (2025-2025).

Westbrook compte neuf sélections au All-Star Game, le record de matches en triple-double (203), deux saisons en tant que meilleur marqueur NBA (2015 et 2017) en plus d'un titre olympique en 2012 avec les Etats-Unis. La saison dernière, il avait cumulé en moyenne 13,3 points, 4,9 rebonds et 6,1 passes par match avec les Nuggets, éliminés en demi-finale de la Conférence Ouest par le Thunder.



Les Spurs prolongent Wembanyama jusqu'en 2027 Les Spurs ont prolongé Victor Wembanyama jusqu'en 2027 Image: KEYSTONE/AP/Darren Abate Les San Antonio Spurs ont prolongé d'un an le contrat de Victor Wembanyama, a annoncé la franchise NBA jeudi. Les deux parties sont désormais liées jusqu'en 2027.

Drafté en première position en 2023, le phénomène français de 21 ans avait signé à ses débuts un contrat de trois ans que son équipe pouvait prolonger d'une saison de façon unilatérale.

Les Spurs ont sans surprise décidé de prolonger leur joyau à des conditions financières qui leur sont favorables: les contrats des "rookies" sont plafonnés et restent ainsi loin des sommes que peuvent négocier les joueurs "vétérans".

"Wemby", dont le contrat rookie est estimé à 55 millions de dollars sur 4 ans, devra attendre la saison 2027/28 pour être éligible à un bail qui s'annonce colossal. Le géant français (2m24) n'a plus joué en match officiel depuis sa première sélection au All-Star Game en février en raison d'une thrombose au niveau de l'épaule droite.

Désormais guéri, il a participé à quatre matches de pré-saison et est attendu sur les parquets mercredi pour le premier match des Spurs à Dallas au lendemain de la reprise de la NBA. Les Spurs ont également annoncé avoir prolongé pour une troisième saison jusqu'en 2027 leur arrière Stephon Castle, élu rookie de l'année au printemps.



Meier et Hischier mènent les Devils à la victoire Timo Meier (de face) a marqué son 3e but de la saison en déviant un tir de Simon Nemec Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Timo Meier et Nico Hischier ont permis aux Devils de décrocher une troisième victoire consécutive en NHL jeudi.

L'Appenzellois et le Valaisan ont tous deux inscrit un but dans un match gagné 3-1 par New Jersey face aux Florida Panthers.

Ce premier match de la saison à domicile n'a pourtant pas démarré de manière idéale pour la franchise de Newark, qui a concédé l'ouverture du score après 1'59 face au double tenant de la Coupe Stanley. Mais les Devils ont pu égaliser en supériorité numérique sur une réussite de Jack Hughes à la 26e.

La décision s'est faite dans le troisième tiers. Crédité d'une mention d'assistance sur le 1-1, Timo Meier a marqué le 2-1 à la 47e en déviant un tir de Simon Nemec pour son cinquième point de la saison. Son capitaine Nico Hischier a scellé le score à la 52e d'un tir du poignet à bout portant.

Meier a été désigné première étoile de cette rencontre, Hischier héritant quant à lui de la troisième étoile. Troisième Helvète de l'effectif des Devils, le solide défenseur zurichois Jonas Siegenthaler est pour sa part toujours en quête d'un premier point cette saison.

Un 3e but pour Fiala La soirée de jeudi a également permis à Kevin Fiala d'inscrire son troisième but dans cet exercice 2025/26. Mais la réussite du St-Gallois n'a pas suffi pour les Kings: la franchise de Los Angeles s'est inclinée 4-2 à domicile face à Pittsburgh, subissant sa troisième défaite d'affilée après avoir pourtant mené 2-0.

Nino Niederreiter et Roman Josi ont par ailleurs tous deux réussi un assist jeudi. Mais si le Grison a connu les joies de la victoire avec Winnipeg sur la glace de Philadelphie (5-2), le Bernois a vécu une défaite frustrante à Montréal (3-2 ap): Cole Caufield a marqué le 2-2 à 20'' de la fin du temps réglementaire avant d'offrir la victoire aux Canadiens à 3'' du terme de la prolongation.



National League: Davos consolide encore sa place de leader Deux buts pour le topscorer de Davos Matej Stransky Image: KEYSTONE/Samuel Golay Davos continue d'aligner les victoires en National League. Les Grisons ont fêté un succès 3-0 à Lugano jeudi, ce qui leur permet de compter désormais 9 points d'avance en tête sur Rapperswil-Jona.

Les visiteurs n'ont pas tardé à prendre les devants au Tessin. Corvi a en effet signé le premier but après... 17 secondes de jeu seulement. Davos a doublé son avantage en supériorité numérique à la 43e grâce à Stransky. Lugano évoluait alors à quatre après une pénalité de cinq minutes plus match contre Sekac.

Alors que Schlegel avait quitté son but en fin de rencontre, Stransky a signé le 3-0 dans le but vide à une minute de la sirène. Les bianconeri ont terriblement manqué d'efficacité. Ils ont tiré bien plus que leurs adversaires (35-17), mais sans parvenir à tromper Aeschlimann.



Eurocup dames: nouveau succès pour Elfic Fribourg Elfic Fribourg a fait un bon usage du ballon en Bulgarie Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Elfic Fribourg a remporté son deuxième match dans le groupe L de l'Eurocup dames. En Bulgarie, les Fribourgeoises se sont imposées 84-62 face à Beroe Stara Zagora.

Après un départ hésitant, puisque les Bulgares ont mené 9-2, les visiteuses ont rapidement rectifié le tir. Après un quart, le score était de 22-13 en leur faveur, puis de 41-36 à la mi-temps. Elfic a enfoncé le clou pour de bon dans le troisième quart au terme duquel son avance s'élevait à 23 points (67-44).

Les Fribourgeoises ont pu compter sur trois joueuses qui ont inscrit chacune plus de 20 points. Koi Love a été la plus efficace (28) devant Andjelika Mitrashinovikj (23) et Nia Clouden (22).



La Fédération va devenir "World Tennis" Un nouveau nom pour la Fédération internationale de tennis Image: KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA La Fédération internationale (ITF) va changer de nom en 2026. Elle deviendra "World Tennis", a annoncé l'instance qui organise le tournoi olympique, la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup.

Fondée en 1913 à Paris sous le nom d'"International Lawn Tennis Federation", l'organisation avait adopté son nom actuel en 1977. Approuvé à la "majorité écrasante" des fédérations nationales membres de l'ITF à l'occasion de l'assemblée générale annuelle, le nouveau nom doit permettre de "mieux refléter le rôle de l'organisation", selon le communiqué de presse.

"Ce changement offrira une identité plus claire" à l'ITF et "alignera la marque sur d'autres instances de gouvernance majeures du sport mondial", comme par exemple World Athletics pour l'athlétisme ou World Aquatics pour la natation. La nouvelle dénomination commerciale de l'ITF sera d'application dès le 1er janvier 2026, tandis que "la marque World Tennis sera lancée à l'été 2026 dans le cadre d'un plan de déploiement par étapes", est-il encore précisé.

L'ITF est une des sept instances de gouvernance du tennis mondial, aux côtés de l'ATP (circuit masculin), de la WTA (circuit féminin) et des organisateurs des quatre tournois du Grand Chelem: Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open.



Sinner fait planer un doute sur sa participation Jannik Sinner ne sait pas s'il jouera la Coupe Davis en novembre à Bologne Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Jannik Sinner (ATP 2) ne sait pas encore s'il prendra part à la phase finale de la Coupe Davis à Bologne (18-23 novembre). L'Italie remettra en jeu le trophée conquis en 2023 et 2024.

"Je n'ai pas encore décidé, je ne le sais pas", a dit Sinner en marge du tournoi exhibition Six Kings Slam à Ryad, selon des propos rapportés par la chaîne de télévision Sky Sport. L'Italien reste sur un abandon au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai contre le Néerlandais Tallon Griekspoor (31e) en raison de crampes à la cuisse droite.

"On essaie de comprendre pourquoi j'ai eu ces crampes, des fois il n'y a pas toujours un pourquoi. Ce sont des choses qui peuvent arriver mais maintenant, je vais bien, c'est le plus important", a ajouté l'Italien, qui affrontera le Serbe Novak Djokovic en demi-finales de l'exhibition saoudienne, dont le vainqueur touchera 6 millions de dollars.

Portée par Sinner, l'Italie a remporté en 2023 la deuxième Coupe Davis de son histoire, la première depuis 1976, en battant en finale l'Australie. L'an dernier, elle a conservé, toujours avec l'ancien no 1 mondial, le prestigieux Saladier d'argent en battant cette fois les Pays-Bays.



Golubic en quarts de finale pour son anniversaire Viktorija Golubic est en quarts Image: KEYSTONE/AP/LINDSEY WASSON Viktorija Golubic (WTA 60) s'est qualifiée pour les quarts de finale à Osaka. Le jour de ses 33 ans, la Zurichoise a battu Marie Bouzkova (WTA 41) 1-6 6-2 7-6 (7/3).

La partie était mal emmanchée pour la droitière qui a laissé filer le premier set 6-1. Heureusement, elle a su se ressaisir dans le deuxième en breakant son adversaire à deux reprises.

Le troisième set fut un festival de breaks et Golubic a manqué deux balles de match à 5-4 sur son service et à 6-5. Menée 2-1 dans le tie-break, la Zurichoise a remporté cinq points d'affilée pour s'offrir quatre balles de match. Elle a finalement conclu sur sa deuxième après 2h47 de combat pour un joli cadeau d'anniversaire.

Vendredi, Golubic affrontera la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 51). Les deux joueuses ne se sont rencontrées qu'une fois, en 2023 à l'Open d'Australie, au 3e tour. Golubic s'était inclinée 6-0 7-6.

Pour Golubic, les points qu'elle accumule à Osaka sont importants. Son objectif ces prochaines semaines est de ne pas sortir du top 100 et de pouvoir ainsi participer aux tournois du Grand Chelem l'année prochaine sans passer par les qualifications.



Suter et les Blues laminés Pius Suter et les Blues n'ont pu arrêter Reichel et les Blackhawks Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Seul Suisse en lice cette nuit en NHL, Pius Suter et les Blues se sont inclinés nettement à Chicago. Les Blackhawks se sont imposés 8-3.

Les Blues, qui avaient remporté leurs deux derniers matches contre les Flames et les Canucks, ont essuyé leur deuxième défaite de l'exercice.

Aligné un peu moins de 15 minutes, le centre zurichois a été le plus utilisé aux engagements, mais il n'a terminé qu'avec 38,5% de réussite. Mais à l'instar de Buchnevich et Thomas, Suter a été utilisé dans toutes les situations par son coach.

