Janis Moser buteur ++ Bezzecchi remporte le sprint

Premier but en un an pour Janis Moser Janis Moser (90) est félicité par Victor Hedman (77) après avoir inscrit le 1-1 face à Detroit Image: KEYSTONE/AP/Paul Sancya Janis Moser a inscrit vendredi son premier but de la saison en NHL, le premier pour lui depuis près d'une année. Sa réussite n'a toutefois pas empêché Tampa Bay de s'incliner (2-1) à Detroit.

Le défenseur seelandais a trouvé le chemin des filets d'un puissant slap shot, reprenant directement une passe de Victor Hedman pour inscrire le 1-1 à 3'43 de la fin du temps réglementaire. Il s'agissait de son 19e but en NHL (en 267 matches), et du premier depuis le 22 octobre 2024.

Suspendu pour les deux premières parties de la saison, Janis Moser n'a toutefois pas pu savourer pleinement ce but, qui constitue son 2e point de la saison en trois matches disputés. Le Lightning a cédé après 3'36 de prolongation sur une réussite de Dylan Larkin, concédant sa quatrième défaite en cinq matches joués cette saison.



Bezzecchi remporte le sprint à Phillip Island Marco Bezzecchi a gagné la course sprint à Phillip Island Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT L'Italien Marco Bezzecchi a remporté la course sprint du GP d'Australie, 19e des 22 manches de la saison en MotoGP, samedi sur le circuit côtier de Phillip Island.

Le pilote Aprilia a devancé les Espagnols Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) et Pedro Acosta (KTM).

Parti en pole position pour la cinquième fois cette saison, le Français Fabio Quartararo a franchi la ligne d'arrivée septième au guidon de sa Yamaha. Les Ducati, dominatrices cette saison, se sont montrées en retrait puisque la première d'entre elles, celle de l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), a terminé 5e devant l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), 6e.

Blessés, l'Espagnol Marc Marquez (Ducati) - déjà assuré du titre dans la catégorie-reine - et son compatriote champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement en Australie.



Verstappen décroche la pole position du sprint Max Verstappen partira en pole dans le sprint à Austin Image: KEYSTONE/AP/John Locher Max Verstappen (Red Bull) a décroché la pole position de la course sprint du Grand Prix des Etats-Unis, 19e des 24 manches du championnat du monde de Formule 1, vendredi à Austin.

Le quadruple champion du monde en titre a devancé les deux McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri de respectivement 71 et 380 millièmes de seconde. Dans la fournaise texane, avec 33 degrés à l'ombre et une piste à plus de 42 degrés, "Mad Max" a confirmé que l'écrasante supériorité de l'écurie britannique était en train de se réduire semaines après semaines.

Le Néerlandais a désormais signé trois des quatre dernières pole positions et va continuer de jouer son rôle d'arbitre dans le duel pour le titre mondial entre Norris et Piastri.

L'Allemand Nico Hülkenberg (Sauber) a créé la surprise en prenant la quatrième place, devant le Britannique George Russell (Mercedes) qui avait décroché la pole et la victoire à Singapour il y a deux semaines, et les Espagnols Fernando Alonso (Aston Martin) et Carlos Sainz (Williams).



Ponti s'impose à nouveau sur 100 m papillon Noè Ponti s'est à nouveau imposé sur 100 m papillon, vendredi à Westmont Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Les semaines se suivent et se ressemblent pour Noè Ponti.

Le Tessinois a cueilli la victoire sur 100 m papillon vendredi à Westmont, comme sept jours plus tôt à Carmel en ouverture de la Coupe du monde en petit bassin. Et il a terminé 2e du 100 m 4 nages, tout comme à Carmel.

Noè Ponti s'est imposé en 48''47 sur 100 pap', soit 0''06 de mieux qu'à Carmel, signant ainsi le 7e meilleur chrono de l'histoire sur la distance en bassin de 25 mètres. Comme dans l'Indiana, il a nettement devancé son dauphin, le Canadien Ilya Karhun (2e en 49''00).

De retour dans l'eau quelques minutes plus tard, le médaillé de bronze du 100 m papillon des JO de Tokyo 2021 a pris la 2e place de la finale du 100 m 4 nages. Il a réalisé un temps de 50''76 (51''13 à Carmel) pour être à nouveau battu par l'Américain Shaine Casas (50''45).

Noè Ponti est inscrit sur 200 m papillon samedi dans l'Illinois, et sur 50 m papillon dimanche. Mais il pourrait bien renoncer à s'aligner sur 200 m, comme ce fut d'ailleurs le cas à Carmel une semaine plus tôt.



Super League: Servette se déplace chez le leader Avant-dernier du classement, Servette effectue un déplacement périlleux samedi pour la reprise de la Super League après la pause internationale. Les Grenat défient le leader Thoune dès 18h.

Les hommes de Jocelyn Gourvennec restent sur une lourde défaite en championnat, subie sur leur pelouse face au FC Bâle (3-0). Le promu Thoune s'était pour sa part imposé 2-1 à St-Gall dans le choc de la 8e journée, récupérant ainsi la 1re place du classement.

Mais le FC Thoune reste sur une défaite à domicile, concédée face au FC Bâle (3-1). Le Servette FC avait quant à lui connu la victoire pour son dernier déplacement en Super League, le 17 septembre sur le terrain du FC Sion (2-0).

Un faux-pas de Thoune pourrait faire les affaires du FC Bâle, 3e du classement à une longueur de la formation bernoise. Les Rhénans accueillent à 18h la lanterne rouge Winterthour, toujours en quête d'un premier succès dans ce championnat 2025/26. Le troisième match programmé samedi opposera Lugano à Zurich, à 20h30.



Fribourg ou la puissance du jeu de puissance Le 4-0 fribourgeois signé Kapla à 5 contre 3 Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Fribourg a obtenu sa revanche lors de son deuxième derby de la saison face à Genève (6-2). Et le power-play a joué un rôle majeur.

Dire que Gottéron doit son succès à son jeu en supériorité numérique serait un raccourci erroné. Mais il est clair que l'attaque à cinq des Dragons a tourné à plein régime. Les Fribourgeois ont su profiter de l'indiscipline des Grenat pour marquer à trois reprises en créant presque à chaque fois le décalage. Sprunger, Kapla et Johnson ont profité de très belles ouvertures pour enfiler les buts.

"Le power-play a bien fonctionné, reconnaît d'ailleurs Christoph Bertschy. En marquant ces deux buts en peu de temps (4-0 et 5-0 aux 37 et 38es), ça leur a un peu cassé les pattes. On sentait que le match tournait dans le bon sens, même s'il restait plus de vingt minutes à jouer. On a joué d'une manière très solide."

Le coach fribourgeois Roger Rönnberg a lui aussi vu un power-play efficace. "C'est ce qui a fait la différence ce soir, ose le technicien suédois. Cela permet de respirer et aussi d'absorber certaines erreurs en défense."

Quand on lui demande si ce match-là fait partie des meilleurs disputés par Fribourg, Rönnberg réfléchit: "Je ne me souviens pas de tous les matches, mais c'était un bon match, c'est sûr. On trouve toujours quelque chose, mais c'est bien pour un début de saison. Les gars font des pas en avant et comprennent mieux ce que j'attends d'eux. On est plus calme à 5 contre 5. Ceci dit, je pense que l'on a encore des choses à améliorer. On travaille en équipe pour arriver là où l'on veut être."

Les statistiques avancées sont plutôt bonnes pour les Dragons. Même lorsque les Dragons ne gagnaient pas, leur jeu était loin d'être catastrophique. Mais bien qu'il apprécie une approche analytique, Roger Rönnberg en veut plus: "C'est bien, évidemment. Mais j'ai le sentiment que l'on peut grandir sur le plan individuel et en équipe. Je ne veux pas paraître gonflé ou manquer d'humilité, mais je pense que l'on a encore du travail à faire pour nous rendre là où l'on souhaite aller."



National League: Lausanne renoue avec la victoire, Ajoie s'enfonce Connor Hughes a fait le désespoir du CP Berne vendredi Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Lausanne a mis fin à sa série négative en National League en s’imposant 2-0 à Berne vendredi. Battu 3-0 à Porrentruy par Kloten, Ajoie a pour sa part concédé sa quatorzième défaite de la saison.

Après quatre revers de rang en championnat, Lausanne a ramené trois points bienvenus de la capitale. Privé de Drake Caggiula, sans pouvoir bénéficier du retour au jeu de ses autres blessés, le LHC a pu compter sur une assise défensive solide et un très bon Connor Hughes.

Malgré plusieurs power-play bernois au cours du premier tiers, Dominik Kahun a rapidement fait trembler les filets après un contre éclair mené par Damien Riat et Jason Fuchs (4e). L’ancien Bernois aurait même pu s’offrir un doublé, mais Adam Reideborn a remporté son face-à-face (17e).

Les Vaudois ont passé la plupart du temps en zone défensive lors des deux dernières périodes, mais se sont également créé des occasions de faire le break, à l’image de deux jeux de puissance dangereux (39e et 43e). Berne n’a finalement jamais trouvé la solution et Sami Niku a conclu le travail dans la cage vide (60e).

Ajoie: neuvième défaite consécutive Les choses ne s’arrangent pas pour Ajoie. Battus 3-0 par Kloten à domicile, les Jurassiens n’ont toujours pas réglé leurs problèmes d’efficacité offensive. Après un premier tiers fermé, Oula Palve a profité d’une erreur de Benjamin Conz pour punir son ancienne équipe (24e).

Ajoie s’est créé des occasions de revenir, mais Max Lindroth a doublé la mise à dix minutes du terme. Dario Meyer a scellé le score dans le but vide (59e).

Pluie de buts entre Bienne et Rapperswil Dans un duel entre deux des trois équipes les plus en forme de la ligue (8 victoires sur les 10 derniers matches pour Bienne, 11 succès en 14 rencontres pour Rapperswil), les Saint-Gallois ont fini par passer l’épaule (6-4) dans le Seeland.

Bienne a été mené 2-1, mais Marcus Sylvegard, auteur d'un doublé, et Toni Rajala ont ensuite pensé avoir fait le break à la mi-match (4-2). Mais "Rappi" est revenu et a définitivement pris les devants lors des quinze dernières minutes pour renforcer sa place de dauphin du leader Davos.

Pourtant dominé à Zurich, Zoug s’est imposé 3-2 tab sur la glace du champion après tirs aux buts. Jesse Graham et Jan Daron ont chacun inscrit leur premier but en National League pour les visiteurs.

Enfin, les Langnau Tigers ont gagné 4-2 au Tessin contre un Ambri-Piotta qui ne va pas fort. Seul Ajoie est moins bien classé que les biancoblu.



National League: Fribourg-Gottéron a dominé Genève-Servette La joie de Julien Sprunger Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Fribourg a pris sa revanche sur Genève lors de la soirée de National League. Battus 3-2 aux Vernets en septembre, les Dragons ont dominé les Aigles 6-2 à domicile.

Les déplacements en Romandie ne conviennent décidément pas du tout à Genève. Laminés 11-0 à Lausanne puis écrasés 8-0 par Bienne, les Genevois n'ont pas eu beaucoup plus de chance à Fribourg.

Et le pire, c'est que le premier tiers fut dans son ensemble dominé par Genève, avec notamment un poteau de Vesey à la 3e et deux bonnes chances devant Reto Berra. Mais les Fribourgeois ont été bien plus efficaces. A la 10e sur un puck mal géré à la bande, c'est Patrick Nemeth qui s'est retrouvé tout seul en entrée de slot pour un slap imparable.

Et puis à 35 secondes de la première pause, en power-play, c'est Sprunger magnifiquement servi par Rathgeb qui a pu doubler la mise. Le capitaine de bientôt 40 ans a en plus ajouté 2 assists. Le voici donc avec 404 buts et 400 assists en National League. Roman Wäger (3e) n'est plus qu'à une longueur en ce qui concerne les buts et Reto von Arx (4e) à 12 au niveau des points.

Les choses se sont gâtées pour les Aigles dans le tiers médian. Comme lors des deux humiliations précitées. Ce n'est pas que les hommes de Ville Peltonen ont soudainement mal joué, c'est qu'ils ont laissé trop d'espaces aux Fribourgeois et ceux-ci en ont profité par Marchon à la 31e (3-0) sur un joli contre. Et puis sur une double supériorité numérique, les Dragons ont inscrit deux buts par Kapla (37e) et par Johnson (38e).

Honneur sauf Si la messe fut dite, les Genevois ont cette fois eu la chance de sauver l'honneur par Vesey à quelques secondes de la sirène annonçant la fin des quarante premières minutes de jeu. Et dans le troisième tiers, ils se sont accrochés et ont été récompensés à la 53e par le jeune Ignatavicius, déjà buteur contre Lausanne dimanche dernier. Quoi qu'il en soit, ce succès permet à Fribourg de chiper la 4e place à Genève et de casser une période moyenne avec trois défaites en quatre matches.

En marge de cette rencontre, le directeur sportif des Dragons, Gerd Zenhäusern, a annoncé que Lucas Wallmark serait bientôt de retour dans l'alignement. Si tout se passe comme prévu, le centre suédois devrait faire son retour mardi.



GSHC: Jooris prolonge jusqu'en 2029 Josh Jooris a prolongé jusqu'en 2029 avec Genève Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Josh Jooris (35 ans) se plaît du côté des Vernets.

L'attaquant canadien à licence suisse a prolongé son contrat de trois ans soit jusqu'en 2029, ont annoncé les Grenat vendredi. Il a réussi 7 points en 14 matches de National League depuis le début de la saison.

Jooris était arrivé à Genève en 2021, après deux saisons passées sous le maillot du Lausanne Hockey Club. Le centre aux 222 matches de NHL fut l'un des artisans des sacres du GSHC en National League en 2023 et en Champions Hockey League en 2024.



Marc Marquez, absent aussi au Portugal, pourrait revenir à Valence Marc Marquez pourrait revenir à la compétition à Valence Image: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA/ADI WEDA Marc Marquez, forfait pour les Grands Prix d'Australie et de Malaisie après sa blessure à l'épaule droite, sera également absent au Portugal.

Mais l'Espagnol pourrait revenir à Valence pour la dernière course de la saison, a indiqué vendredi son équipe à la télévision italienne.

"Le voir à Valence n'est pas impossible, malheureusement sa blessure est plus grave que ce à quoi on s'attendait initialement", a déclaré le directeur sportif de Ducati Mauro Grassilli à Sky Sport Italia. "Il faut voir comment se déroule sa convalescence, mais il existe bien cette possibilité qu'il revienne à Valence", a-t-il ajouté.

Tout juste auréolé d'un 7e titre mondial dans la catégorie reine, Marc Marquez (32 ans) s'est blessé à l'épaule en chutant dès le premier tour du GP d'Indonésie le 5 octobre. Déséquilibré par l'Italien Marco Bezzecchi, il s'est relevé avec une fracture du coracoïde et des lésions ligamentaires qui, après une semaine d'immobilisation, ont finalement requis une opération.

Ducati avait dans un premier temps annoncé qu'il serait forfait pour les GP d'Australie (17-19 octobre) et de Malaisie (24-26 octobre). Les déclarations de Mauro Grassilli impliquent son absence également à Portimao pour le GP du Portugal (7-9 novembre). Mais Ducati espère le voir rétabli à temps pour l'ultime GP de la saison, dans un mois à Valence (14-16 novembre).

Marquez s'était déjà blessé sérieusement à l'humérus droit au début de la saison 2020: il avait manqué tout le reste de la saison pour subir plusieurs opérations et a mis trois saisons pour retrouver son niveau. Ducati a toutefois exclu tout lien entre les deux blessures.



Lugano - Lausanne ne sera pas rejoué Le Lugano-Lausanne du 17 septembre ne sera pas rejoué Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Le match de Super League du 17 septembre entre Lugano et Lausanne-Sport ne sera pas rejoué.

La Commission de discipline de la SFL a rejeté le protêt du club tessinois, a annoncé la Swiss Football League vendredi.

Le FC Lugano avait confirmé officiellement le 22 septembre son protêt, déposé le jour d'un match qui s'était conclu sur un nul 1-1. Le club tessinois dénonçait "une utilisation erronée en violation du protocole VAR" et demandait à rejouer cette partie.

A la 63e minute, le Lausannois Karim Sow avait été expulsé pour un second avertissement, avant que l'arbitre Urs Schnyder ne soit appelé par la VAR pour un possible carton rouge direct. Après avoir visionné les images, l'arbitre avait constaté un hors-jeu préalable de Renato Steffen et avait donc annulé l'expulsion du défenseur.

"Toutes les questions d'appréciation de la faute, de son interprétation, de ses conséquences, tout comme d’une éventuelle erreur manifeste d'arbitrage, relèvent des faits qui sont tranchés définitivement par le corps arbitral sans que la présente Commission ne dispose d'un droit de regard", explique le communiqué.

Cette décision est définitive pour les instances de la Swiss Football League, conclut celle-ci.



La Suisse sans Bencic ni Golubic pour les play-off Simona Waltert sera la leader de l'équipe de Suisse lors des barrages Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Grisonne Simona Waltert (WTA 97) sera la leader de l'équipe de Suisse de Billie Jean King Cup pour les barrages en Argentine (14-16 novembre).

Le capitaine Heinz Günthardt doit composer sans ses deux meilleures joueuses, Belinda Bencic et Viktorija Golubic, alors que Jil Teichmann a pour sa part déjà mis fin à sa saison.

Simona Waltert (24 ans), qui a fait sa première entrée dans le top 100 du classement WTA le 6 octobre, sera accompagnée à Cordoba de Céline Naef (WTA 185), Susan Bandecchi (WTA 246) et Valentina Ryser (WTA 258). Les capitaines peuvent encore effectuer trois changements dans la composition de leur équipe jusqu'à la veille du premier match, rappelle Swiss Tennis dans son communiqué.

La Suisse, qui s'était inclinée 3-0 en Pologne en qualifications en avril (déjà sans Belinda Bencic, mais avec Viktorija Golubic et Jil Teichmann), affrontera la Slovaquie et l'Argentine dans le groupe C de ces play-off, sur terre battue. Seul le vainqueur de cette poule décrochera son ticket pour les qualifiers de l'édition 2026.



Bencic sortie en quart de finale à Ningbo Belinda Bencic s'est inclinée en quart de finale à Ningbo Image: KEYSTONE/AP/MAHESH KUMAR A. Le parcours de Belinda Bencic (WTA 14) à Ningbo a pris fin au stade des quarts de finale vendredi. La championne olympique 2021 s'est inclinée 5-7 7-5 6-3 devant Jasmine Paolini (WTA 8).

Contrainte de batailler durant un peu plus de 3h30 avec Yulia Starodubtseva mercredi dans son 2e tour, Belinda Bencic a cédé après 3h22' face à l'Italienne, qui joue une place au Masters WTA de Ryad. Elle a perdu les trois derniers jeux d'une partie qu'elle a longtemps dominée.

La St-Galloise a, ainsi, servi pour le gain du match à 5-4 dans le deuxième set, perdant toutefois son jeu de service "blanc" à ce moment. Elle a ensuite bénéficié de six nouvelles balles de break à 5-5 dans cette deuxième manche, Jasmine Paolini écartant alors le danger avant de signer un nouveau break dans la foulée.

Belinda Bencic, qui sera encore en lice la semaine prochaine dans le WTA 500 de Tokyo, a également eu sa chance dans le set décisif, se procurant une balle de break dès le premier jeu. Elle a concédé le seul break de cette manche dans le huitième jeu, juste après avoir pris un temps-mort médical en raison de douleurs à la cuisse droite.



Golubic s'incline en quart de finale à Osaka Viktorija Golubic a été stoppée en quart de finale à Osaka Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Viktorija Golubic (WTA 60) a été stoppée en quart de finale du WTA 250 d'Osaka. La Zurichoise s'est inclinée 6-2 2-6 6-2 devant Sorana Cirstea (WTA 51) au lendemain de son 33e anniversaire.

La vice-championne olympique 2021 de double a pourtant semblé en mesure de signer une nouvelle "remontada", 24 heures après avoir renversé la 41e mondiale Marie Bouzkova. Mais la Roumaine Sorana Cirstea s'est parfaitement reprise après la perte du deuxième set.

Viktorija Golubic, qui a perdu les quatre derniers jeux du match après avoir résisté jusqu'à 2-2 dans la manche décisive, en reste donc à sept victoires consécutives. Elle avait gagné le Challenger de Suzhou avant de débarquer à Ningo.

Ses belles performances des dernières semaines lui permettent d'asseoir sa place parmi les 60 meilleures joueuses du monde. Elle abordera donc sans trop de pression le tournoi de Jiujiang (27 octobre-2 novembre), où elle avait empoché 250 points en conquérant le titre l'automne dernier.

