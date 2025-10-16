Lily Yohannes (à droite) a éclaboussé le match contre Sankt-Pölten de toute sa classe. Getty Images Europe

Cette joueuse «spéciale» a marqué les esprits

Lily Yohannes se souviendra longtemps de son premier but pour Lyon, inscrit mercredi en Ligue des champions.

Plus de «Sport»

Lily Yohannes a inscrit son premier but pour Lyon, mercredi contre l'équipe autrichienne de Sankt-Pölten. Et quel but: une frappe de près de quarante mètres en seconde période (52e)! Son envoi a lobé la gardienne Carina Schlüter et contribué au large succès 3-0 des Françaises lors de la 2e journée de Ligue des champions.

«J'ai pris le ballon et j'ai vu que la gardienne était avancée. J'ai tiré et le ballon est entré dans le but», a sobrement résumé la milieu de terrain américaine de 18 ans, présentée comme l'une des joueuses d'avenir de la discipline. «Pour mon cas personnel, je pense qu'il y a toujours moyen de s'améliorer et il y a des choses que j'aurais voulu faire mieux», a-t-elle ensuite tempéré, reconnaissant toutefois que son premier but en Ligue des champions était «fantastique».

Le but en vidéo: Vidéo: extern / rest

Cette action a donné un autre relief à la domination sans partage mais longtemps stérile de Lyon qui menait 2-0 au terme de la première période.

Une joueuse «spéciale»

«Venir à Lyon est une nouvelle étape pour moi, un nouveau challenge dans ma carrière», a ajouté Lily Yohannes, recrutée cet été en provenance de l'Ajax d'Amsterdam et reconnaissante de l'accueil qui lui a été réservé sur les bords du Rhône. «L'encadrement et l'ensemble de l'équipe font tout pour m'aider à m'intégrer. Et pour ma part, je veux juste faire de mon mieux pour aider l'équipe à gagner en espérant des succès en fin de saison.»

«Lily est une joueuse spéciale et importante qui gagne du temps de jeu dans différentes positions sur le terrain. Je suis content car elle a une bonne évolution depuis la présaison. Ce but, c'est très positif pour elle», a réagi son entraîneur à Lyon, Jonatan Giraldez.

OL Lyonnes, déjà vainqueur d'Arsenal, tenant du titre (2-1), en ouverture, est en tête du classement de Ligue des champions alors que Sankt Pölten, qui avait perdu à domicile contre l'Atletico de Madrid (6-0), occupe la dernière place.

(jcz/afp)