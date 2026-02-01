Bertola battu en finale ++ Olympic gagne la SBL Cup

Nouveau record de Suisse du 800 m en salle pour Audrey Werro Audrey Werro est déjà en forme Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK Audrey Werro a frappé fort dès sa première course de l'année. La Fribourgeoise a remporté le 800 m du meeting indoor de Val-de-Reuil en 1'57''49, ce qui constitue un nouveau record de Suisse en salle.

C'est aussi la meilleure performance mondiale de l'année. Son ancien record national se situait à 1'59''81. La Suissesse a ainsi déjà rempli les limites pour les Mondiaux indoor prévus en mars à Torun, en Pologne.



Le HCC remporte la dernière National Cup face à Sierre Anthony Huguenin (à droite) a été le héros de la finale côté chaux-de-fonnier. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le HC La Chaux-de-Fonds a remporté la National Cup en battant le HC Sierre dimanche en prolongation (5-4). Devant leur public, les Abeilles ont conservé leur trophée au terme d'un scénario dingue.

Les deux meilleures équipes de Swiss League se sont rendu coup pour coup dans l'ultime finale de la compétition. Cette Coupe disputée sans les clubs de National League disparaîtra en effet du calendrier dès la saison prochaine.

Les Chaux-de-Fonniers ont mené 1-0, 2-1 puis 3-2 mais ont vu à chaque fois leurs rivaux valaisans revenir au score. Ces derniers, entraînés par Chris McSorley, ont même pris l'avantage à la 57e minute, mais Anthony Huguenin est allé chercher les prolongations quelques instants plus tard (59e, 4-4).

Huguenin le sauveur Et après six minutes d'une prolongation disputée à 5 contre 5, ce même Huguenin a marqué le 5-4 d'un nouveau maître tir de la ligne bleue. L'ancien défenseur de Langnau aura été le sauveur des Mélèzes.

Dauphin de Sierre en Swiss League, le HCC envoie donc un message fort avant les play-off. Le départ de Louis Matte et l'arrivée de Teppo Kivelä a semble-t-il donné un nouveau souffle aux Abeilles.



Remy Bertola battu en finale du Challenger de Quimper Remy Bertola va se rapprocher du top 200 après sa finale à Quimper (archives). Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Remy Bertola (ATP 254) devra patienter avant de soulever son premier trophée sur le circuit Challenger. Le Tessinois s'est incliné dimanche en finale à Quimper face au Français Luca van Assche.

Au lendemain de sa victoire dans la demi-finale 100% suisse qui l'opposait à Marc-Andrea Hüsler, Remy Bertola (27 ans) s'est incliné en trois sets, 3-6 6-1 7-5, face au Français de 21 ans, 165e dans la hiérarchie mondiale. Dans la manche décisive, il a craqué au pire des moments, à 5-5, avant que Van Assche ne conclue sur un jeu blanc.

Tombeur du 69e mondial Adrian Mannarino au 1er tour en Bretagne, Remy Bertola va toutefois effectuer une belle montée au classement de l'ATP. Le Tessinois va grimper d'une quarantaine de places pour figurer au 213e rang, ce qui constituera son meilleur classement.



Super League: Thoune creuse encore l'écart en tête Les joueurs de Thoune peuvent se congratuler Image: KEYSTONE/GAETAN BALLY Thoune a signé un cinquième succès consécutif en Super League en s'imposant 2-1 sur la pelouse du champion Bâle lors de la 22e journée. Les Bernois ont ainsi creusé l'écart en tête.

L'équipe de Mauro Lustrinelli n'en finit pas de surprendre. Elle a pris l'avantage sur une magnifique volée de Bertone (15e) avant de subir les assauts du FCB. Les Rhénans ont fini par égaliser de manière méritée grâce à Schmid (57e).

La sortie sur blessure du gardien Steffen, remplacé par le jeune Spycher, n'a pas perturbé les visiteurs. Ils ont repris les devants sur une frappe de Matoshi (80e), qui exploitait un mauvais dégagement de Vouilloz dans l'axe. Pour son deuxième match à la tête des Bâlois, Stephan Lichsteiner a ainsi subi un deuxième revers: pas idéal comme entrée en matière...

Thoune compte désormais neuf points d'avance sur Lugano et onze sur Saint-Gall, qui a joué un match de moins. Les feux sont au vert pour le club de l'Oberland!

Les Young Boys ont mis fin à leur série de quatre défaites consécutives. Les Bernois ont largement battu le FC Zurich 3-0 grâce à des réussites de Monteiro (4e), Fassnacht (80e) et Gigovic (83e). Cela leur permet de renforcer leur sixième rang avec désormais quatre points d'avance sur le Lausanne-Sport.



Fribourg renverse Genève et conserve la SBL Cup Les Fribourgeois ont renversé la table dans les dernières minutes à Montreux. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Renversant Fribourg Olympic ! Les Fribourgeois ont conservé leur trophée de SBL Cup dimanche à Montreux en battant les Lions de Genève sur le score de 87-77.

Battu par Genève lors des dernières finales du Championnat et de la Coupe de Suisse, Olympic a donc conservé sa mainmise sur la SBL Cup. Mais le club fribourgeois a dû s'employer pour aller chercher son dixième sacre dans cette compétition.

Malmenés par les Lions dans le troisième quart-temps (27-16), maladroits sur la ligne des lancers francs, les joueurs de Thibaut Petit ont dû attendre la fin du match pour renverser la table. Ils ont toutefois été bien aidés par les expulsions pour cinq fautes de Juwann James et Boris Mbala, deux titulaires genevois.

Un partiel de 19-2 Mené 75-68 à 6'10 de la sirène finale, Fribourg a réussi un partiel de 19-2 dans les dernières minutes pour faire plier la troupe de Patrick Pembele. Discret jusqu'alors, Natan Jurkovitz a égalisé à 77-77 avant que Chimezie Offurum et Jonathan Williams ne s'allient pour plier l'affaire. Les deux hommes ont terminé meilleurs marqueurs de leur équipe avec respectivement 23 et 18 points au compteur.

Déjà embêté par Union Neuchâtel en demi-finale (89-82), Fribourg prend donc l'ascendant sur Genève, son dauphin au classement de SB League, à l'approche des échéances de fin de saison. Après avoir été détrôné la saison dernière, Olympic entend bien rassoir sa domination sur le basket suisse.



Mathieu van der Poel champion du monde pour la 8e fois Mathieu van der Poel sans rival en cyclocross Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Mathieu van der Poel est devenu champion du monde pour la huitième fois. Le Néerlandais s'est imposé devant son compatriote Tibor Del Grosso et le Belge Thibau Nys dimanche à Hulst, aux Pays-Bas.

Van der Poel détient désormais seul le record du nombre de sacres mondiaux qu'il partageait avec le Belge Eric De Vlaeminck (sept) jusqu'à ce week.end. Il n'y a pas eu de suspense sur le tracé de 3,35 kilomètres parcouru à huit reprises le long des douves de la ville fortifiée de Hulst, au sud-ouest du pays.

"MVDP" a pris la tête après trois minutes de course à peine pour ne plus jamais la lâcher et s'imposer avec plus d'une demi-minute d'avance. Les statistiques du coureur de la formation Alpecin sont impressionnantes. Cette saison, le petit-fils de Raymond Poulidor a remporté les treize cross auxquels il a participé.

Ces trois dernières saisons, il n'a été battu qu'à une seule reprise, le 21 janvier 2024 à Benidorm par le Belge Wout Van Aert, absent dimanche. Sur les 11 Mondiaux qu'il a disputés, Van der Poel est monté dix fois sur le podium, pour huit premières places.

En plus de ses succès dans les labourés, Van der Poel possède également un palmarès impressionnant sur route, avec un titre mondial à Glasgow en 2023 et des succès sur Milan-San Remo (2023, 2025), Paris-Roubaix (2023, 2024, 2025) et le Tour des Flandres (2020, 2022, 2024).



Ça se complique pour Bienne, battu à Kloten Max Lindroth (à gauche) a offert les deux points à Kloten en prolongation. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER La lutte pour une place en play-in de National League se complique pour le HC Bienne. Les Seelandais se sont inclinés 3-2 en prolongation dimanche à Kloten et accusent 5 points de retard sur la barre.

Tout se passait pour le mieux pour la troupe de Christian Dubé, qui menait 2-0 à l'entame du troisième tiers-temps après des réussites de Hofer et Andersson. Mais Kloten est revenu au score en moins de dix minutes grâce à des buts de Smirnovs et Meyer, avant que Lindroth n'offre les deux points aux Aviateurs en "overtime".

Bienne compte désormais 5 points de retard sur la 10e place de Langnau, actuel dernier qualifié pour le play-in. Les Seelandais ont encore six matches pour inverser la tendance, mais ils pourraient bien manquer les séries pour la deuxième année consécutive.

Ajoie lourdement battu En déplacement dans la capitale, Ajoie a de son côté subi une cuisante défaite 5-0, la troisième d'affilée après celles contre Bienne mardi (6-3) et Rapperswil vendredi (5-2).

Menées au score dès la 4e minute suite à un but de Merelä, les Vouivres ont fait les frais d'un doublé d'Häman Aktell dans le tiers médian. Berne a ajouté deux buts en fin de match, signés Loeffel et Sgarbossa (à 5 contre 4).



Super League: Lucerne arrache le match nul contre Saint-Gall Pius Dorn (à droite) et Lucerne se sont battus jusqu'au bout pour aller chercher l'égalisation. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne a sauvé un point inespéré dimanche face à Saint-Gall, dans le cadre de la 22e journée de Super League. Menés 2-0 à domicile, les Lucernois sont revenus au score dans les dix dernières minutes.

Un doublé d'Alessandro Vogt (32e/68e), son quatrième de la saison en Super League, a mis les Brodeurs sur orbite, mais l'expulsion à la 74e d'Antonio Verinac - qui venait de remplacer Vogt -, a bouleversé la fin du match. Oscar Kabwit (86e) et Andrej Vasovic (90e+5) en ont profité pour aller chercher l'égalisation.

Ce match nul fait surtout les affaires du leader Thoune, qui garde 8 points d'avance sur Saint-Gall avant d'affronter Bâle dimanche après-midi (16h30). De son côté, Lucerne est toujours 10e, à 6 points du top 6.



Une 10e SBL Cup pour Elfic La joie des joueuses d'Elfic, qui ont offert à leur club la 10e SBL Cup de son histoire Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Elfic Fribourg a remporté dimanche la 10e SBL Cup de son histoire, la 10e en 11 ans et la sixième d'affilée. Les joueuses du coach Romain Gaspoz ont battu Nyon 99-93 en finale à Montreux/Clarens.

Battues par leurs grandes rivales nyonnaises en finale de la Coupe de Suisse puis en finale des play-off la saison dernière, les Elfes fribourgeoises ont donc repris la main sur la scène nationale. le BBC Nyon s'est pour sa part incliné pour la troisième fois en autant de finales disputées dans cette compétition.

Menées de 20 points (68-48) à la 24e, les Nyonnaises ont pourtant caressé l'espoir de détrôner les Fribourgeoises en SBL Cup également. Les protégées de Loan Morand sont ainsi revenues à hauteur de leurs adversaires à 2'30 de la fin (93-93). Mais Laure Margot (30 points dimanche) et ses coéquipières ont manqué leurs six derniers tirs, payant leur débauche d'énergie dans le "money time".

Un panier de Lana Wenger puis un lancer-franc de Julija Matic ont permis à Elfic de reprendre les commandes (96-93 à 1'49 du "buzzer"). Et la faute technique écopée par Keira Robinson à 9''6 de la fin a scellé l'issue de cette finale, les Elfes Koi Love (31 points, 12 rebonds) et Nia Clouden (30 points) ne tremblant pas sur la ligne des lancers-francs à cet instant crucial.



Alcaraz s'offre le Grand Chelem de carrière Carlos Alcaraz est devenu dimanche le plus jeune joueur à remporter les quatre Majeurs Image: KEYSTONE/AP Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier Open d'Australie, privant ainsi Novak Djokovic d'un historique 25e titre majeur et d'un 11e sacre à Melbourne.

Vainqueur 2-6 6-2 6-3 7-5 du Serbe en finale, l'Espagnol complète ainsi le Grand Chelem de carrière. Novak Djokovic s'incline, lui, pour la première fois au stade ultime de cette première levée du Grand Chelem.

Déjà sacré deux fois à New York (2022, 2025), à Wimbledon (2023, 2024) et à Roland-Garros (2024, 2025), Carlos Alcaraz est devenu à 22 ans et 272 jours le plus jeune joueur de l'histoire à s'adjuger les quatre trophées majeurs du tennis. Il améliore le record établi en 1938 par Donald Budge, qui avait 22 ans et 363 jours lorsqu'il a accompli cet exploit.

Phénomène de précocité, "Carlitos" fait ainsi mieux que les membres du "Big Three". Rafael Nadal avait ainsi déjà fêté ses 24 ans lorsqu'il avait réalisé le Grand Chelem de carrière, en 2010 à New York. Roger Federer avait près de 28 ans quand il avait enfin triomphé à Roland-Garros (en 2009), et Novak Djokovic avait 29 ans et quelques jours à l'heure de son premier sacre parisien.

Malmené dans un premier set où Novak Djokovic a évolué à un niveau stratosphérique, Carlos Alcaraz a su élever le curseur dès l'entame de la deuxième manche pour aller chercher son septième titre majeur en huit finales disputées à ce niveau. Il améliore d'ailleurs un autre record: avant lui, Björn Borg était le plus jeune joueur à conquérir un septième Grand Chelem (à 23 ans et 4 jours).

Djoko n'a rien lâché, mais... Largement dominé dans un deuxième set à sens unique, Novak Djokovic s'est accordé une pause de cinq minutes au vestiaire avant d'entamer la troisième manche. Mais le Serbe de 38 ans n'est pas parvenu à dérégler la mécanique ibère. Carlos Alcaraz a signé le break décisif à 2-2 dans ce troisième set pour prendre définitivement l'ascendant sur un Novak Djokovic moins en jambes.

Inoxydable, Novak Djokovic n'a rien lâché, conscient qu'il s'agissait peut-être de sa dernière opportunité de décrocher ce 25e Majeur. Nole a ainsi effacé les six balles de break auxquelles il a fait face dans le deuxième jeu de la troisième manche, se procurant même une opportunité inespérée à la relance à 4-4. Mais Carlos Alcaraz a su serrer sa garde pour triompher après 3h02 de jeu.



Von Allmen s'impose en descente à Crans, comme l'an dernier Franjo von Allmen a sorti le grand jeu dimanche Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Franjo von Allmen a fait le plein de confiance à six jours de la descente olympique de Bormio. Le Bernois a triomphé pour la deuxième année consécutive en descente à Crans-Montana.

Le champion du monde en titre de la discipline-reine a même survolé les débats sur la Nationale, marquant les esprits sous un beau soleil. Il s'est imposé avec une marge colossale de 0''65 sur l'Italien Dominik Paris (2e), l'Américain Ryan Cochran-Siegle complétant le podium à 0''70.

Cette victoire est "seulement" la cinquième pour Franjo von Allmen sur le Cirque blanc, la quatrième en descente et la deuxième de la saison après Val Gardena. Le Bernois de 24 ans restait sur une décevante 16e place sur la Streif à Kitzbühel. Il a parfaitement rectifié le tir avant le rendez-vous olympique.

Auteurs d'un triplé l'an dernier en descente à Crans-Montana, les Suisses n'ont pas fait aussi bien cette fois-ci. Deuxième en 2025, Marco Odermatt doit se contenter d'une 4e place (à 0''79). Mais le Nidwaldien reste largement en tête de la Coupe du monde de descente, où il compte 115 points de plus que son dauphin Franjo von Allmen.

Alexis Monney, qui avait complété le podium en 2025 sur la piste des Mondiaux 2027, a pour sa part terminé 10e à 1''06. Le Fribourgeois a perdu beaucoup trop de temps sur le haut du parcours pour espérer une issue plus favorable. Il a même été devancé par Lars Rösti (6e à 0''90) et Alessio Miggiano (8e à 0''93).

Cinq Suisses au total figurent dans le Top 15 de cette sixième descente de l'hiver. Livio Hiltbrand a en effet obtenu une belle 13e place avec le dossard 33 (à 1''44). Parti avec le dossard 1, le Bagnard Justin Murisier s'est quant à lui classé 16e à 1''54, à égalité avec le Zurichois Niels Hintermann.



Granit Xhaka toujours au repos forcé Granit Xhaka devrait manquer au moins les deux prochains matches de Sunderland Image: KEYSTONE/EPA/ASH ALLEN Sunderland doit toujours composer sans Granit Xhaka en Premier League. Comme l'a annoncé samedi le promu, l'état de santé du capitaine de l'équipe de Suisse sera réévalué dans une semaine.

Avant le match à domicile de lundi contre Burnley, l'entraîneur Régis Le Bris a expliqué que son milieu de terrain allait mieux mais qu'il n'était pas encore prêt à revenir sur le terrain. Le Français estime qu'il devra se passer de lui pendant encore environ trois semaines.

Granit Xhaka s'est blessé à une cheville à la mi-janvier contre Crystal Palace, ce qui l'oblige depuis à rester sur la touche. Il manquera donc probablement les retrouvailles avec son ancien club, Arsenal. Le week-end prochain, Sunderland se rendra en effet chez le leader.



Une 7e victoire en 9 matches pour Houston Alperen Sengun (28) et les Rockets ont battu Dallas samedi Image: KEYSTONE/AP/Eric Christian Smith Houston a cueilli samedi son 30e succès de la saison en 47 parties, le septième dans ses neuf derniers matches. Clint Capela et les Rockets se sont imposés 111-107 à domicile face à Dallas.

C'est Amen Thompson qui a mené Houston à la victoire. L'ailier a cumulé 21 points, 9 passes décisives et 8 rebonds, l'intérieur turc Alperen Sengun réussissant quant à lui 14 points et 14 rebonds. Clint Capela a pour sa part inscrit 6 points, ajoutant 4 rebonds en 13 minutes passées sur le parquet.

Le grand homme du match fut néanmoins le "rookie" de Dallas Cooper Flagg. Le no 1 de la draft 2025 s'est fait l'auteur de 34 points, 12 rebonds et 5 assists, deux jours après avoir battu le record de points pour un "teenager" (49 face à Charlotte). Mais il a raté un tir crucial à 25'' de la fin, alors que le score était de 109-107.



Un 200e but décisif pour Josi, Suter et Kurashev de retour Roman Josi (à droite) est félicité par Adam Wilsby après avoir inscrit le but de la victoire Image: KEYSTONE/AP/John Munson Roman Josi s'est montré décisif samedi en NHL. Le capitaine de Nashville a donné la victoire aux Predators face aux New York Islanders en marquant son 200e but en saison régulière.

Pius Suter et Philipp Kurashev ont eux fait leur retour après plus d'un mois d'absence sur blessure, juste avant les JO de Milan-Cortina.

Menés 2-0 après 5'57 puis 3-2 à la 28e, les Predators ont renversé les Islanders à New York grâce notamment à un doublé de Filip Forsberg, lequel a été désigné première étoile du match. La deuxième est revenue à Roman Josi, qui a signé un assist sur le 2-1 du Suédois à la 10e minute avant d'inscrire le 4-3.

Le défenseur bernois a débloqué la situation d'un tir du poignet à 1'14 de la fin du temps réglementaire, après avoir donné le tournis à la défense des Isles, pour sa 10e réussite dans cet exercice 2025/26 (33 points au total) et la 200e en 1004 matches de saison régulière. Les Predators restaient sur trois défaites d'affilée.

"C'est une grande victoire pour nous", a déclaré Josi, cité sur le site internet de la NHL. "Ils ont démarré fort et nous ont mis beaucoup de pression, ils ont pris l'avantage, mais nous avons réussi à revenir au score grâce à deux buts importants. Après cela, je pense que nous avons trouvé notre rythme."

Un deuxième Suisse a trouvé le chemin des filets samedi, mais en vain. Timo Meier a marqué l'unique but des Devils, qui se sont inclinés 4-1 à Ottawa, pour mettre fin à une disette personnelle de six matches. Malade et incertain, Nico Hischier a également été aligné par New Jersey, tout comme Jonas Siegenthaler.

Un assist pour Suter La soirée a aussi été marquée côté suisse par les retours de Pius Suter et Philipp Kurashev. Le centre zurichois de St. Louis, qui n'avait plus joué depuis le 27 décembre (15 matches manqués) en raison d'une blessure à une cheville, a même été crédité d'un assist dans un match perdu 5-3 par les Blues face à Columbus.

Philipp Kurashev est quant à lui resté "muet" pour sa première apparition depuis le 13 décembre. L'attaquant bernois de San Jose, qui a raté 19 matches, a également connu la défaite samedi. Les Sharks se sont en effet inclinés 3-2 sur la glace de Calgary, qui a mis fin à une série de cinq revers.

