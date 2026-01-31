Neuchâtel Xamax et son président, Jean-François Collet (en médaillon), ont pris une claque vendredi soir à Bellinzone. image: watson

Humilié, Xamax a pris une décision rare qui rend furieux un concurrent

Les Neuchâtelois ont perdu 5-0 vendredi à Bellinzone, lanterne rouge de Challenge League. Une débâcle causée par un choix qu'ils ont fait et qui fâche un autre club romand.

Neuchâtel Xamax a été humilié vendredi soir sur la pelouse de la lanterne rouge de Challenge League, Bellinzone. Le score? 5-0. Les Tessinois menaient déjà de quatre longueurs à la mi-temps...

Quand on regarde le classement, une telle déroute des Neuchâtelois est surprenante: ils sont solidement accrochés au milieu du classement et comptaient avant cette partie 15 points d'avance sur leur adversaire du jour, bon dernier.

Mais en y regardant de plus près, ce naufrage des Xamaxiens est des plus logiques: ils ont affronté Bellinzone en alignant... leur équipe M19 (juniors de moins de 19 ans). Celle-ci n'a eu aucune chance face aux Tessinois, qui sont tous footballeurs professionnels malgré leur dernière place en Challenge League.

Qu'on se le dise tout de suite: les dirigeants du club neuchâtelois ne sont pas masochistes. Mais très calculateurs. S'ils ont envoyé leurs juniors se faire étriller au Tessin, c'est dans le but de préserver l'équipe première et de lui accorder du repos en vue d'une grosse échéance tout prochainement. En l'occurence: le quart de finale de Coupe de Suisse, mardi (19h30) à la maison contre Yverdon.

Xamax a pu se permettre ce luxe – une décision très rare dans le foot pro – parce qu'il n'a plus rien à jouer en Challenge League. Avant le match de ce vendredi, il comptait 23 points de retard sur le leader, Vaduz, et 15 (désormais 12) sur la lanterne rouge Bellinzone. Autrement dit: la promotion est hors de portée et il n'y a pas de danger de relégation.

«C’est une décision que j’ai prise et je l’assume», a expliqué jeudi dans ArcInfo le président xamaxien, Jean-François Collet. En plus de préserver la première équipe avant ce duel couperet mardi, il s'agissait de «donner un signal fort que le match contre Yverdon n’est pas un match comme les autres», argumente le boss de la Maladière.

Jean-François Collet, président de Xamax, a pris une décision forte. Et controversée. Image: KEYSTONE

Le coach, Anthony Braizat, a appuyé, toujours dans ArcInfo:

«Une rencontre au Tessin avec au minimum neuf heures de car en une journée, c’est éreintant. Sans oublier le risque de blessures, les problèmes d’adaptation à un terrain naturel ou la crainte d’expulsions, face à un adversaire particulièrement teigneux.»

La décision d'envoyer les M19 a été prise au début de cette semaine. Les joueurs de la première équipe ont donc pu zapper très tôt ce match contre Bellinzone et se focaliser sur le duel contre Yverdon. Avec davantage de repos, donc, mais aussi une préparation spécifique pour affronter cet adversaire. Pendant que les M19 préparaient le déplacement au Tessin, la vraie première équipe s'entraînait déjà pour ce quart de Coupe de Suisse, précise ArcInfo.

«C’est un pari. Il est risqué, car nous pourrions très bien tout perdre. Je sais aussi que nous serons critiqués», a anticipé Jean-François Collet dans ce même média. Dans le mille!

«Un précédent catastrophique»

Le président d'Etoile Carouge, Olivier Doglia, 9e de Challenge League et à la lutte directe avec Bellinzone contre la relégation, n'a pas du tout apprécié que Xamax puisse offrir ainsi trois points aux Tessinois. Il a exprimé sa colère vendredi sur Proxifoot, avant même de connaître le résultat entre Bellinzone et Xamax:

«Nous sommes très surpris par cette décision (réd: Xamax qui envoie ses M19), qui constitue un précédent catastrophique pour l’équité sportive»

Le dirigeant genevois enchaîne:

«La qualification de Neuchâtel Xamax en Coupe de Suisse est évidemment un bel exploit, mais jouer vendredi puis mardi n’a rien d’extraordinaire: les joueurs disposent largement du temps nécessaire pour récupérer (72 heures minimum selon les règles de la FIFA – nous sommes bien au-delà !). Accepter qu’un club fasse l’impasse sur un match sous prétexte qu’il préfère préserver ses forces pour une autre compétition ouvre la porte à de dangereuses dérives.»

Olivier Doglia appelle la Swiss Football League à «assumer sa responsabilité: soit elle protège l’intégrité de son championnat, soit elle accepte que l’éthique sportive la plus élémentaire puisse être piétinée».

Le classement (après Bellinzone-Xamax)

Pour exaucer le souhait du président d'Etoile Carouge, il faudrait que l'instance révise ses règlements (notamment au niveau des licences des joueurs), car Neuchâtel Xamax a agi en totale conformité avec le règlement. Son choix de brader un match de championnat en alignant des M19, c'est donc uniquement un débat éthique.

On saura mardi soir si Jean-François Collet a pris la bonne décision. Une place – inattendue – en demi-finale de Coupe de Suisse aurait de quoi sauver une nouvelle saison bien terne des Xamaxiens.