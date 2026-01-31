Humilié, Xamax a pris une décision rare qui rend furieux un concurrent
Neuchâtel Xamax a été humilié vendredi soir sur la pelouse de la lanterne rouge de Challenge League, Bellinzone. Le score? 5-0. Les Tessinois menaient déjà de quatre longueurs à la mi-temps...
Quand on regarde le classement, une telle déroute des Neuchâtelois est surprenante: ils sont solidement accrochés au milieu du classement et comptaient avant cette partie 15 points d'avance sur leur adversaire du jour, bon dernier.
Mais en y regardant de plus près, ce naufrage des Xamaxiens est des plus logiques: ils ont affronté Bellinzone en alignant... leur équipe M19 (juniors de moins de 19 ans). Celle-ci n'a eu aucune chance face aux Tessinois, qui sont tous footballeurs professionnels malgré leur dernière place en Challenge League.
Défaite au Comunale 😕— Neuchâtel Xamax (@XamaxFCS) January 30, 2026
Nos jeunes Xamaxiens s’inclinent 5-0 à Bellinzone.
🔜 Cap sur la Coupe mardi, avec la réception du Yverdon Sport FC à la Maladière.#SangRougeNoir pic.twitter.com/7fRM1Plj6y
Qu'on se le dise tout de suite: les dirigeants du club neuchâtelois ne sont pas masochistes. Mais très calculateurs. S'ils ont envoyé leurs juniors se faire étriller au Tessin, c'est dans le but de préserver l'équipe première et de lui accorder du repos en vue d'une grosse échéance tout prochainement. En l'occurence: le quart de finale de Coupe de Suisse, mardi (19h30) à la maison contre Yverdon.
Xamax a pu se permettre ce luxe – une décision très rare dans le foot pro – parce qu'il n'a plus rien à jouer en Challenge League. Avant le match de ce vendredi, il comptait 23 points de retard sur le leader, Vaduz, et 15 (désormais 12) sur la lanterne rouge Bellinzone. Autrement dit: la promotion est hors de portée et il n'y a pas de danger de relégation.
«C’est une décision que j’ai prise et je l’assume», a expliqué jeudi dans ArcInfo le président xamaxien, Jean-François Collet. En plus de préserver la première équipe avant ce duel couperet mardi, il s'agissait de «donner un signal fort que le match contre Yverdon n’est pas un match comme les autres», argumente le boss de la Maladière.
Le coach, Anthony Braizat, a appuyé, toujours dans ArcInfo:
La décision d'envoyer les M19 a été prise au début de cette semaine. Les joueurs de la première équipe ont donc pu zapper très tôt ce match contre Bellinzone et se focaliser sur le duel contre Yverdon. Avec davantage de repos, donc, mais aussi une préparation spécifique pour affronter cet adversaire. Pendant que les M19 préparaient le déplacement au Tessin, la vraie première équipe s'entraînait déjà pour ce quart de Coupe de Suisse, précise ArcInfo.
«C’est un pari. Il est risqué, car nous pourrions très bien tout perdre. Je sais aussi que nous serons critiqués», a anticipé Jean-François Collet dans ce même média. Dans le mille!
«Un précédent catastrophique»
Le président d'Etoile Carouge, Olivier Doglia, 9e de Challenge League et à la lutte directe avec Bellinzone contre la relégation, n'a pas du tout apprécié que Xamax puisse offrir ainsi trois points aux Tessinois. Il a exprimé sa colère vendredi sur Proxifoot, avant même de connaître le résultat entre Bellinzone et Xamax:
Le dirigeant genevois enchaîne:
Olivier Doglia appelle la Swiss Football League à «assumer sa responsabilité: soit elle protège l’intégrité de son championnat, soit elle accepte que l’éthique sportive la plus élémentaire puisse être piétinée».
Le classement (après Bellinzone-Xamax)
Pour exaucer le souhait du président d'Etoile Carouge, il faudrait que l'instance révise ses règlements (notamment au niveau des licences des joueurs), car Neuchâtel Xamax a agi en totale conformité avec le règlement. Son choix de brader un match de championnat en alignant des M19, c'est donc uniquement un débat éthique.
On saura mardi soir si Jean-François Collet a pris la bonne décision. Une place – inattendue – en demi-finale de Coupe de Suisse aurait de quoi sauver une nouvelle saison bien terne des Xamaxiens.