Ski: Pour Malorie Blanc, son podium à Sankt Anton a tout changé

KEYPIX - The winner Malorie Blanc of Switzerland celebrates with the trophy after the podium ceremony of the women&#039;s Super-G race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Crans-Montana, Switzer ...
Malorie Blanc a brillé à Crans-Montana, en remportant le super-G. Keystone

Malorie Blanc: «Il y a eu un avant et un après Sankt Anton»

La nouvelle pépite du ski suisse a confirmé et remporté une magnifique victoire lors du super-G de Crans-Montana, ce samedi. Nous l'avions rencontrée cet été.
31.01.2026, 20:1031.01.2026, 20:10
Sven Papaux
Sven Papaux

Janne Ahonen, le célèbre sauteur à ski finlandais, traînait une réputation d'être aussi glacial qu'une nuit d'hiver à Kuopio. Outre une ribambelle de surnoms, il était couramment appelé l'homme qui ne sourit jamais. En ce qui concerne la skieuse Malorie Blanc, c'est tout le contraire: son sourire ne quitte jamais son visage, elle rayonne et vit sa passion à fond.

Elle peut le garder encore un bon moment: samedi 31 janvier, à Crans-Montana, la Valaisanne a brillé et déjoué les pronostics: un premier succès en Coupe du monde, du haut de ses 22 ans. Elle a été sublime et aérienne dans sa discipline fétiche du super-G.

Forte d'une première saison remarquable durant l'exercice 2024/2025, elle avait couronné ses performances par un podium éclatant en janvier, s'adjugeant la deuxième marche de la descente autrichienne de Sankt-Anton.

epa11818330 Second placed Malorie Blanc of Switzerland celebrates on the podium for the Women&#039;s Downhill race at the FIS Alpine Skiing World Cup in St. Anton, Austria, 11 January 2025. EPA/ANNA S ...
Malorie Blanc exulte lors de son podium à Sankt Anton. Keystone

Cet été, face à nous, la Valaisanne se remémorait cette performance, et confessait, sans détour:

«Il y a eu un avant et un après Sankt Anton»

Un coup d'éclat? Un exploit sans lendemain? Malorie Blanc n'en voulait pas. Elle souhaitait s'inscrire dans la durée. Elle rappelait alors l'importance du deuxième jour et soulignait sa 9e place en super-G le lendemain: «J'étais très fière de claquer ce résultat en super-G et montrer que, la veille, ce n'était pas qu'un simple coup d'éclat. J'ai réussi à me remettre dedans, y retourner.»

The winner Malorie Blanc of Switzerland celebrates with the trophy after the podium ceremony of the women&#039;s Super-G race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Crans-Montana, Switzerland, Sat ...
Avec sa victoire à Crans-Montana, Malorie Blanc entre dans une nouvelle dimension. Image: KEYSTONE

Pour sa première véritable saison au plus haut niveau, Blanc a parfait son apprentissage et emmagasiné un gros bagage d'expérience, spécialement sur la gestion de l'enchaînement des courses.

«Ça va tellement vite, il n'y a pas de temps pour trop réfléchir. Et paradoxalement, on pense à mille trucs. Etant une personne cérébrale, j'ai dû redéfinir mes objectifs après ce podium.»

En 2026, Malorie Blanc a grandi et changé de statut. Après ce podium autrichien, après la confirmation de son rang auprès des meilleures skieuses de la planète, elle décrivait son désir d'atteindre une forme de perfection sur les skis: «J'aime que les choses soient bien faites. Mais surtout, je me sens hyper chanceuse.»

Plus la conversation avançait, plus un mot revenait dans son vocabulaire: la chance.

Le compte rendu du sacre de Malorie Blanc ce samedi👇

Immense exploit d'une skieuse valaisanne à Crans-Montana

Après s'être imposée lors des Mondiaux juniors de super-G aux Portes du Soleil, en 2023, la Valaisanne s'était blessée au genou lors des courses de Coupe d'Europe à Crans-Montana. Verdict: une déchirure des ligaments croisés. On parlerait plutôt de poisse à ce niveau.

Sauf que dans sa malchance, Blanc se sentait vernie d'avoir traversé «une rééducation qui s'est tellement bien passée», pointant du doigt le timing parfait.

«Quand je suis revenue de blessure, j'étais prête, j'étais mûre»

Forte de cette nouvelle image, l'Ayentôte découvre peu à peu les demandes de partenariat et apprend à gérer sa carrière: «Ce n'est pas facile, parce que je suis toujours en train de peser le pour et le contre. Savoir dire non, c'est savoir se connaître. Je vais apprendre tout au long de ma carrière. J'essaie de juger les situations et de dire non quand il faut. Je ferai bien sûr des erreurs et je continuerai d'en faire. Il est difficile, dans ma nature, de dire non.»

Switzerland&#039;s Malorie Blanc speeds down the course during an alpine ski, women&#039;s World Cup downhill training, in Kvitfjell, Norway, Thursday, Feb. 27, 2025. (AP Photo/Marco Trovati) Norway A ...
Malorie Blanc a montré que la finesse de son toucher de neige pouvait faire de gros dégâts à l'avenir.Keystone

Autre facteur pour la jeune skieuse, elle découvre également «de plus en plus la ferveur», passant du statut de championne du village à celui de star nationale. Une pression qu'elle a facilement gérée sur les pentes de Crans-Montana, ce samedi 31 janvier.

Une préparation sans encombre

En cette saison 2025/2026, il était question de confirmer les espoirs placés en elle. Malorie Blanc nous expliquait:

«La situation entre aujourd'hui et l'année dernière, elle n'a rien à voir»

Pourquoi? «L'année passée, j'étais blessée, c'était plus une réhabilitation. Maintenant, je découvre ce qu'est une préparation physique à 100% avec Florian Lorimier (réd: son préparateur physique)», renseignait la spécialiste de vitesse.

A la suite de sa blessure en février 2024, elle n'avait pu reprendre le ski qu'au mois de septembre 2024. En 2025, pour cette préparation, comme elle nous l'affirmait cet été, la situation était toute nouvelle, spécialement avec Florian Lorimier: «Avec le programme de Florian, ce sera toujours nouveau: il lit beaucoup, il se renouvelle énormément. Pour moi, c'est une aubaine, parce que la préparation physique est plus intéressante, alors que normalement, c'est difficile à se motiver à aller en salle», rapportait Malorie Blanc, toujours avec un large sourire.

Cet article est adapté d'une version initialement publiée le 6 septembre 2025.

