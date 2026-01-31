brouillard-1°
Football: Bâle et YB éliminés en Ligue Europa

epa12691558 Goalkeeper Marvin Keller of Bern looks disappointed after losing the UEFA Europa League league phase match between VfB Stuttgart and Young Boys Bern, in Stuttgart, Germany, 29 January 2026 ...
YB a été éliminé de la Ligue Europa par Stuttgart jeudi.Image: keystone

Quand YB et Bâle perdent, c'est toute la Suisse qui souffre

La double élimination des Bernois et des Rhénans en phase de groupes de la Ligue Europa place notre championnat en mauvaise posture au classement UEFA.
31.01.2026, 07:0231.01.2026, 07:02
Timo Rizzi
Timo Rizzi

La lutte pour la 15e place

Le positif d'abord: la Suisse devrait vraisemblablement améliorer son classement par rapport à l'année dernière et conclure la saison à la 16e place du ranking quinquennal. Parmi les pays situés juste derrière la Suisse, seul l'Écosse (avec le Celtic Glasgow en playoffs de la Ligue Europa) peut encore engranger des points. Or notre pays dispose d'un avantage de près de trois unités sur les Écossais.

La SFL avait toutefois des attentes plus élevées. «L'objectif doit être de retrouver les 15 premières places cette saison», avait déclaré Philippe Guggisberg, responsable des médias de la SFL. Un classement parmi les 15 premiers permettrait à cinq équipes, et non plus seulement quatre, d'un même pays de participer aux compétitions européennes. Cet objectif semble désormais presque hors de portée après les éliminations d'YB et de Bâle.

Classement quinquennal de l'UEFA: le système de points en phase de groupes
Pour chaque victoire (dans les trois compétitions), une équipe marque deux points pour son propre compte, tandis qu'un match nul rapporte un point supplémentaire. Les points pour le classement quinquennal des fédérations nationales sont ensuite répartis entre tous les participants aux compétitions européennes de la saison en cours (la Suisse a débuté l'année avec cinq équipes, si bien que les points sont divisés par cinq). La saison prochaine, chaque victoire vaudra donc plus, puisque seulement quatre équipes représenteront la Suisse dans les compétitions européennes.

Des points bonus sont également attribués aux équipes en fonction de leurs performances dans les différents compétitions, avec un avantage notable pour celles de la Ligue des champions. Un club qui passe un tour en Ligue des champions récolte 1,5 point, contre un point pour la Ligue Europa et seulement 0,5 point pour la Ligue de Conférence.

Avant les phases à élimination directe, la Suisse accuse presque un point de retard sur Chypre. Cependant, comme notre pays a débuté la saison européenne avec cinq équipes tandis que Chypre n’en a que quatre, chaque victoire des insulaires leur rapporte davantage de points. De plus, deux équipes chypriotes, AEK Larnaca et Omonia Nicosie (toutes deux en Ligue de Conférence), peuvent encore récolter des points. Jusqu’à présent, Chypre a accumulé presque deux fois plus d'unités que la Suisse cette saison.

Fünfjahreswertung
Le tableau actuel.Image: 5-jahres-wertung.de

Lausanne doit engranger

La Suisse dépend désormais d'un exploit du Lausanne-Sport. Les Vaudois portent la Ligue sur leurs épaules cette saison, ayant accumulé presque la moitié des points helvétiques. Le seul représentant encore en lice en compétition européenne affrontera Sigma Olomouc en playoffs. Si l'équipe de Peter Zeidler parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale, un affrontement contre l'AEK Larnaca pourrait se profiler.

La qualification n’a pas bien commencé pour la Suisse. Servette et Lugano ont échoué à atteindre la phase de groupes, récoltant peu de points pour le classement quinquennal. Pour atteindre la précieuse 15e place, Lausanne doit impérativement gagner au moins trois matchs en phase à élimination directe et espérer que Nicosie et Larnaca ne récoltent plus de points. La Norvège, classée 14e, possède plus de quatre unités d’avance sur la Suisse.

epa12601985 FC Lausanne-Sport&#039;s players celebrate the victory with fans after the UEFA Conference League match between FC Lausanne-Sport and ACF Fiorentina at the stade de la Tuiliere stadiu, in ...
Lausanne est la dernière équipe suisse encore en lice en Coupe d'Europe.Image: keystone

Différence entre 15e et 16e

Le pays classé 15e pourra non seulement débuter les compétitions européennes avec cinq équipes, mais il devra également passer moins de tours en qualification.

Situation européenne pour le pays classé 15e:

  • Le champion et le deuxième du classement débutent la 2e ronde de qualification de la Ligue des champions.
  • Le vainqueur de la Coupe entame la 3e ronde de qualification de la Ligue Europa.
  • Le troisième et le quatrième du classement débutent la 2e ronde de qualification de la Ligue de Conférence.

Situation européenne pour le pays classé 16e:

  • Le champion commence la 2e ronde de qualification de la Ligue des champions.
  • Le vainqueur de la Coupe doit débuter dès la 2e ronde de qualification de la Ligue Europa.
  • Le deuxième et le troisième du classement commencent la 2e ronde de qualification de la Ligue de Conférence.

Un regard sur le futur

Dès la saison prochaine, la Suisse sera représentée par quatre équipes seulement en compétitions européennes. Le champion commencera en 2e ronde de qualification de la Ligue des champions, tandis que le deuxième et le troisième du classement entreront en 2e ronde de qualification de la Ligue de Conférence. Le vainqueur de la Coupe, quant à lui, débutera dès la 1re ronde de qualification de la Ligue Europa.

Der Pokal steht bereit im Schweizer Fussball Cupfinalspiel zwischen dem FC Biel-Bienne und FC Basel, am Sonntag, 1. Juni 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Le vainqueur de la Coupe devra débuter dès la 1re ronde de qualification de la Ligue Europa.Image: keystone

Comparée aux pays directement devant elle, la Suisse devra défendre davantage de points dans les prochaines années, ce qui pourrait rendre l'objectif de la 15e place difficile à atteindre. Actuellement, la Suisse risquerait de chuter à la 18e place à l'issue de la saison 2026/27, et même à la 21e place l'année suivante. Les clubs helvètes devront donc réaliser plusieurs exploits la saison prochaine si notre pays souhaite encore espérer un retour dans le top 15.

