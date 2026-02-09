Pfister soutient les JO en Suisse ++ Clippers victorieux

L'actu du foot féminin Le FC Thoune féminin a enfin cueilli son 1er succès de la saison Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. La première victoire du FC Thoune féminin est enfin arrivée. Après avoir perdu tous leurs matches - sauf un nul - avant la trêve hivernale, les Bernoises ont remporté leur première victoire de la saison contre le FC Lucerne (4-2). L'attaque semble donc avoir été travaillée pendant la trêve hivernale. Avant la victoire contre Lucerne, Thoune n'avait marqué que 10 buts en douze matchs.

CLASSEMENT. Rien n'a changé en tête du classement. Servette Chênois mène toujours le bal après sa victoire 3-0 contre Zurich et reste invaincu, les Grasshoppers sont ses premiers poursuivants avec sept points de retard. En bas du classement, Thoune a dépassé Aara, qui est toujours en quête d'une première victoire après une défaite 3-0 contre YB.

Les Suissesses à l'étranger ANGLETERRE. Aurélie Csillag est en pleine forme. Lors de la victoire 4-1 de Liverpool contre Aston Villa, elle a marqué le dernier but du match dans les arrêts de jeu, son premier en Super League anglaise. Noelle Maritz n'a quant à elle pas réussi à convaincre avec Aston Villa. Elle a été remplacée après 45 minutes.

ITALIE. La Juventus Turin a célébré une victoire 2-0 contre Côme. Les deux Suissesses Viola Calligaris et Lia Wälti étaient toutes deux sur le terrain dès le début du match. Environ cinq minutes avant la mi-temps, la capitaine de l'équipe nationale suisse a délivré l'assist pour le 1-0.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib a remporté une victoire tranquille (3-0) avec Barcelone contre Logroño. L'attaquante de 19 ans a joué pendant les 90 minutes, mais n'est impliquée directement sur aucun des trois buts. Après une première mi-temps sans but, Barcelone a marqué le 1-0 à la 50e minute, le 3-0 tombant six minutes plus tard.



Martin Pfister: "Je suis très motivé de soutenir les JO 2038" Martin Pfister a assisté au géant parallèle de snowboard en compagnie de Ruth Metzler-Arnold Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Alors que le président de la Confédération Guy Parmelin visitait Milan, le conseiller fédéral Martin Pfister est venu à Bormio et Livigno afin de soutenir les athlètes suisses.

Le ministre des sports, qui prend aussi des notes dans l'optique du projet des JO 2038 en Suisse, est arrivé dimanche à Livigno où il a suivi la compétition de snowboard parallèle. Lundi, il doit assister au combiné par équipe des messieurs avant de rejoindre Milan pour le match de hockey féminin entre la Suisse et les Etats-Unis.

Et au milieu de ce programme, le Zougois de 62 ans a fait halte au Bar Bormio, devenu Maison suisse le temps des JO. "C'est important de sentir l'esprit des Jeux et aussi l'esprit et l'ambition des jeunes d'être la meilleure ou le meilleur du monde, a-t-il déclaré aux médias suisses. Après avoir discuté avec quelques athlètes, j'ai l'impression que l'esprit olympique est très présent. Et l'ambiance à Livigno était extraordinaire."

L'exemple de l'Euro féminin Après avoir suivi le sacre de Franjo von Allmen à la maison, Martin Pfister est venu voir comment se déroulent ces JO décentralisés pour peut-être s'inspirer de certaines choses à l'occasion du projet des JO 2038 dans toute la Suisse. "C'est important pour notre pays, je suis très motivé de soutenir ce projet des JO 2038, explique-t-il. C'est important pour la Suisse d'avoir des projets de cette envergure. Tout le pays va travailler ensemble pour ce projet et cela profitera à tout le monde."

La réussite et l'engouement pour l'Euro féminin l'an dernier lui font croire que la Suisse peut tout à fait mener à bien cette mission: "C'est la première fois que l'on a des Jeux décentralisés. Si l'on compare avec l'Euro féminin l'an dernier, il y avait aussi plusieurs sites et c'était vraiment extraordinaire. Je suis sûr que l'on peut avoir une ambiance olympique dans toute la Suisse avec plusieurs lieux."

Ruth Metzler-Arnold enthousiaste Présente également durant toute la quinzaine en Italie, la présidente de Swiss Olympic, Ruth Metzler-Arnold, a déjà passé des moments exceptionnels: "L'enthousiasme dans les rues de Bormio était dingue samedi. Impossible de marcher sans tomber sur des Suisses."

L'ancienne conseillère fédérale profite également de prendre des notes et des informations concernant l'organisation, en vue de 2038. "Cette décentralisation est complexe, mais c'est le concept de l'avenir, assure-t-elle. Et c'est notre concept pour 2038. En Suisse, nous possédons une meilleure infrastructure au niveau des routes et des transports publics. Après Bormio, je vais aller quelques jours à Cortina, mais je vais également aller à Anterselva et à Val di Fiemme pour voir plusieurs compétitions et les athlètes suisses en action. Et apprendre pour notre projet."



Niederhäuser et les Clippers dominent les T-Wolves Niederhäuser (14/de dos) et les Clippers se sont imposés sur le parquet de Minnesota dimanche Image: KEYSTONE/AP/Bailey Hillesheim Les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser sont allés s'imposer 115-96 sur le parquet de Minnesota dimanche en NBA. L'intérieur fribourgeois a brillé face aux Timberwolves.

Le "rookie" de bientôt 23 ans a pleinement profité des 17 minutes de jeu auxquelles il a eu droit. Il a inscrit 15 points, à une unité de son record en NBA, rentrant les 5 tirs qu'il a tentés ainsi que 5 de ses 7 lancers-francs. Il a en outre capté 6 rebonds, ajoutant 2 passes décisives et 1 contre.

Avec ses 15 points, Yanic Konan Niederhäuser fut même le deuxième meilleur marqueur de son équipe derrière Kawhi Leonard. Celui-ci a marqué 41 points (avec un 5/11 à 3 points), réussissant en outre 8 rebonds et 4 interceptions pour permettre aux Clippers de décrocher le 25e succès de la saison en 52 parties disputées.

Les Clippers ont forcé la décision en fin de troisième quart grâce à un partiel de 17-3 qui leur a permis de compter 21 longueurs d'avance à l'entame de l'ultime période (80-59). Désormais bien installés dans le Top 10 de la Conférence Ouest, ils affichent cinq victoires de plus que Memphis (11e à l'Ouest).

George touché à une cheville Absent samedi face à Brooklyn en raison d'une douleur au genou droit, Kyshawn George a fait son retour dans l'alignement de Washington dimanche face à Miami. Mais l'ailier valaisan s'est cette fois-ci blessé à la cheville gauche, ce qui l'a contraint à quitter définitivement le terrain à 7' de la fin du troisième quart.

George a tout de même inscrit 13 points en 19 minutes passées sur le parquet. Son équipe s'est finalement inclinée 132-101 face au Heat, qui a pu compter sur Kasparas Jakucionis et Bam Adebayo (22 points chacun) pour faire la différence et infliger aux Wizards leur 38e défaite de la saison.



Un deuxième sacre pour les Seattle Seahawks Le coach des Seahawks Mike MacDonald soulève le trophée Vince Lombardi Image: KEYSTONE/EPA/CHRIS TORRES Les Seattle Seahwaks et leur défense étouffante ont remporté un deuxième Super Bowl. Ils ont dominé les New England Patriots 29-13 dimanche à Santa Clara en Californie.

La rencontre, d'abord fermée, s'est emballée après la pause et un spectacle endiablé de l'artiste portoricain Bad Bunny, qui a porté un message d'unité pour le Continent américain. Donald Trump a immédiatement dénoncé un spectacle "affreux" et "un affront à la grandeur de l'Amérique".

Titrés pour la deuxième fois après 2014, les Seahawks n'avaient plus disputé de Super Bowl depuis une défaite en finale contre les Patriots de Tom Brady en 2015. Les Patriots, après plusieurs saisons moribondes, visaient un septième titre record après les six glanés entre 2002 et 2019 avec le légendaire quarterback.

Son héritier Drake Maye a finalement fait son âge (23 ans) lors de ce match à haute tension, où la défense adverse l'a harcelé avec succès. Le "QB" de Seattle Sam Darnold, longtemps resté dans l'ombre des géants de la NFL, a lancé un touchdown, le kicker Jason Myers frappant lui un record de cinq goals.

Le match, longtemps resté fermé sans aucun "touchdown" à la pause (9-0 pour Seattle), s'est emballé dans sa deuxième partie pour finir sur une démonstration des Seahawks.



Combiné par équipe: la paire Odermatt/Meillard favorite La deuxième épreuve de ski alpin masculin des JO 2026 sera une première olympique avec le combiné par équipe. Lancé l'an dernier aux Mondiaux, il avait souri à la Suisse avec un fantastique triplé.

Evoquer le combiné par équipe pour le ski suisse, c'est revenir un an plus tôt à Saalbach avec ce podium entièrement helvétique et ces six athlètes aux anges. Imaginée pour remplacer le combiné traditionnel, cette épreuve avait su trouver immédiatement son public, de même que l'approbation des athlètes. Il ne s'agit plus de concourir seul, mais de faire partie d'une équipe, certes réduite à sa plus simple expression. Petit rappel, les paires se composent d'un descendeur et d'un slalomeur.

Forte de trois descendeurs dans le top 5 samedi, la Suisse se présente avec de réelles chances de médaille(s). Et afin d'éviter toute polémique, les entraîneurs ont composé des duos selon la liste WCSL. En clair, cela signifie que le numéro un de la descente, Marco Odermatt en l'occurrence, court avec le numéro un du slalom, à savoir Loïc Meillard. Une première pour le détenteur du gros globe qui avait renoncé à participer au combiné des Mondiaux de Saalbach.

Odermatt: "Une équipe sympa" Le leader du classement de la Coupe du monde, 4e de la descente olympique samedi, devrait donc participer à quatre épreuves avec encore le Super-G (mercredi) et le géant (samedi). Lors de la rencontre avec les médias avant les épreuves, Marco Odermatt avait été questionné sur celui qui pourrait compléter le binôme avec lui. Et tout laissait à penser que ce serait Loïc Meillard.

"Oui, je pense que c'est clair. La situation devrait être la suivante si rien de particulier ne change, on fera 1-1, 2-2, etc... en se basant sur la liste de départ de la Coupe du monde. Je ferais avec Loïc, s'il le souhaite. Ce serait une équipe sympa", avait-il expliqué.

Les deux rivaux en géant vont donc s'associer pour la première fois. A Saalbach, le champion du monde de slalom avait fait équipe avec celui de la descente, Franjo von Allmen, et les deux étaient allés chercher l'or. Cette fois, le nouveau champion olympique de descente fera la paire avec Tanguy Nef, médaillé d'argent à Saalbach avec Alexis Monney. Le Fribourgeois fera pour sa part équipe avec Daniel Yule pour un duo 100% romand. La quatrième paire sera composée de Stefan Rogentin et Matthias Iten.

Des adversaires frontaliers Les principaux contradicteurs des Suisses devraient venir de trois pays: l'Italie, la France et l'Autriche. Les Transalpins présentent une paire Franzoni-Vinatzer. Mais le slalomeur est meilleur cette année en géant. Dominik Paris sera lui avec Tommaso Sala. Les deux autres paires sont Casse/Saccardi et Schieder/Kastlunger.

Les Français ont associé Nils Allègre à Clément Noël, Maxence Muzaton à Paco Rassat et Nils Alphand à Steven Amiez. Quant aux Autrichiens, ils compteront sur les paires Kriechmayr/Feller, Babinsky/Gstrein, Hemetsberger/Schwarz et Haaser/Matt. Reste encore la première paire norvégienne composée d'Adrian Smiseth Sejersted et d'Atle Lie McGrath, mais le spécialiste scandinave de la vitesse n'a pas fini les deux dernières descentes auxquelles il a pris part.



Mathilde Gremaud en favorite du slopestyle Championne olympique de la discipline à Pékin, Mathilde Gremaud est la favorite de l'épreuve olympique de slopestyle lundi à Livigno. Son duel avec la Chinoise Eileen Gu promet.

Dans les clous, Mathilde Gremaud. La veille de ses 26 ans, la Gruérienne a remporté avec autorité les qualifications du slopestyle samedi. Un premier run à 76,68 points, un second évalué à 79,15 et la première place avec près de quatre points d'avance sur sa grande rivale Eileen Gu.

Tout s'est bien passé pour la championne olympique en titre qui tentera lundi dès 12h30 d'ajouter une quatrième médaille olympique à sa collection déjà complète, puisqu'à l'or du slopestyle en 2022, il faut ajouter le bronze du Big Air cette même année et l'argent du slopestyle en 2018 à Pyeongchang.

Au terme de la qualification, la Fribourgeoise est restée la même. Décontractée. Et avec cette sempiternelle envie de se faire plaisir sur les skis. "Je pensais juste à skier proprement, à me faire plaisir et je ferai la même chose lundi pour la finale, a-t-elle prêché. Je vais essayer de ne pas me mettre trop de pression et de profiter."

Savoir s'adapter Samedi, la Fribourgeoise a expliqué plus en détails le parcours: "Il m’a fallu un peu de temps pour comprendre certains rails. Les sauts étaient plutôt simples. Ce sont trois sauts assez normaux, mais il faut faire attention à la vitesse. Cela peut être un peu délicat parce qu'il faut suffisamment de vitesse sur le premier pour enchaîner les deuxième et troisième."

"Si tu rates un peu le premier, c'est plus difficile d’avoir la vitesse nécessaire pour les suivants, poursuit-elle. J’ai dû changer mon run parce que je ne pouvais pas arriver en switch sur le dernier saut. Il faut savoir s’adapter. A part ça, le parcours est vraiment bien. On a eu dix heures d’entraînement dessus, donc on a eu le temps de le comprendre."

La double championne du monde de la discipline, qui vient de triompher aux X Games en Big Air, se livrera certainement à un beau duel avec Eileen Gu, double championne olympique à Pékin (Big Air et half-pipe) et argentée derrière Gremaud en slopestyle.

Un run plus ambitieux en finale Comme elle l'avait expliqué avant la compétition, Gremaud possède des runs plus compliqués pour la finale, histoire d'aller chercher davantage de points. En finale à Pékin, la Gruérienne avait obtenu 86,56 points pour devancer Gu de 0,33 point. "On a encore deux heures d’entraînement dimanche, et il y a quelques améliorations que je veux apporter à mon run, a-t-elle conclu. Je vais travailler là-dessus. J’ai deux plans différents, surtout pour les sauts, et je vais en discuter avec les coaches pour choisir une stratégie ou un run dans lequel je me sens le plus à l’aise. Voilà mon plan pour lundi: établir un plan."

Deuxième Suissesse en lice après que Sarah Höfflin a échoué pour 0,16 point en qualification, Giulia Tanno vivra quant à elle enfin sa première finale olympique. La Grisonne de 27 ans, forfait à la dernière minute sur blessure tant pour les JO 2018 que pour l'édition 2022, saura-t-elle se sublimer?



Gremaud et des duos de choc visent l'or La journée de lundi pourrait valoir son lot d'émotions aux athlètes suisses, et aux skieurs en particulier.

Mathilde Gremaud et Giulia Tanno disputeront la finale du slopestyle, alors que le combiné par équipe figure au menu des spécialistes de l'alpin.

Victorieuse d'une qualification dans laquelle elle n'a pas forcé son talent, Mathilde Gremaud aborde sans pression une finale qui démarrera à 12h30 et dont la troisième manche est prévue à 13h25. A 26 ans - elle les a fêtés dimanche -, elle a déjà tout gagné.

Avec deux titres mondiaux (les deux en slopestyle), 11 médailles dont quatre d'or aux X Games, trois globes de cristal raflés en 2023/24 et surtout un set complet de médailles olympiques (argent en slopestyle en 2018, or en slopestyle et bronze en Big Air en 2022), la Fribourgeoise possède déjà l'un des plus beaux palmarès du sport romand. Mais elle en veut plus.

La Gruérienne s'avance en tout cas en favorite dans cette finale de slopestyle. En l'absence de la Française Tess Ledeux, la superstar Eileen Gu devrait être sa principale rivale. La Chinoise avait conquis trois médailles à Pékin, l'or en halfpipe et en Big Air ainsi que l'argent en slopestyle.

Deuxième Suissesse en lice après que Sarah Hoefflin a échoué pour 0,16 point en qualification, Giulia Tanno vivra quant à elle enfin sa première finale olympique. La Grisonne de 27 ans, forfait à la dernière minute sur blessure tant pour les JO 2018 que pour l'édition 2022, saura-t-elle se sublimer ?

Le souvenir de Saalbach 2025 En ski alpin, la moisson de médailles devrait se poursuivre lundi à Bormio. Les duos en lice dans le combiné par équipe messieurs peuvent tous viser l'or. Cette épreuve avait d'ailleurs donné lieu à un triplé helvétique pour sa grande première au programme des Mondiaux 2025 à Saalbach (von Allmen/Meillard 1er, Monney/Nef 2e, Rogentin/Rochat 3es).

Forfait pour ce combiné l'an dernier, Marco Odermatt sera bien de la partie cette fois-ci. Il composera une "dream team" avec Loïc Meillard. Franjo von Allmen fera cette fois-ci équipe avec Tanguy Nef, Alexis Monney avec Daniel Yule et Stefan Rogentin avec Matthias Iten.

La journée se terminera côté suisse par le troisième match de l'équipe féminine de hockey sur glace. Battues 4-0 samedi par le Canada, Lara Stalder et ses équipières défieront l'autre grand favori de ce tournoi olympique, les Etats-Unis. Elles devront à nouveau témoigner d'une grande rigeur défensive pour ne pas s'incliner trop lourdement.



Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille Ousmane Dembélé a marqué les deux premiers buts du PSG Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le Paris Saint-Germain a repris la tête de la Ligue 1 au terme de la 21e journée. Le tenant du titre a écrasé l'Olympique de Marseille 5-0 dans le clasico totalement déséquilibré.

Le Ballon d'or Ousmane Dembélé a été l'homme décisif. Il s'est fait l'auteur d'un doublé en première mi-temps (12e/37e) contre des Marseillais qui ont été nettement dominés. Un autogoal de Medina (64e) et des réussites de Kvaratskhelia (66e) et Lee (74e) ont encore creusé l'écart en faveur des hommes de Luis Enrique.

Au classement, le PSG compte deux points d'avance sur Lens et neuf sur Lyon. Marseille suit avec douze longueurs de retard.



Serie A: l'Inter cartonne avec une réussite d'Akanji Akanji (à droite) marque son premier but en Serie A Image: KEYSTONE/EPA/ELISABETTA BARACCHI Manuel Akanji a inscrit son premier but en Serie A. Le défenseur suisse a marqué lors du succès 5-0 de l'Inter Milan à Sassuolo. Les nerazzurri sont en tête du classement.

Yann Sommer a signé un nouveau blanchissage dans la cage de l'Inter, qui a fait la décision grâce à Bisseck (11e), Thuram (28e), Martinez (50e), Akanji (54e) et Henrique (88e). Pour Sassuolo, Ulisses Garcia est entré à la 70e pour sa première apparition depuis son prêt en provenance de Marseille.

Solide leader, l'Inter Milan compte huit points d'avance sur l'AC Milan. Les rossoneri ont toutefois joué un match de moins. Naples complète le podium provisoire avec neuf longueurs de retard.



Premier League: Manchester City s'impose 2-1 à Liverpool Erling Haaland donne la victoire aux Citizens sur penalty Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Manchester City n'a pas renoncé dans la course au titre de Premier League. Les Citizens se sont imposés 3-1 à Liverpool dans le choc de la 25e journée.

Les hommes de Pep Guardiola ont renversé les tenants du titre dans la phase finale d'une rencontre folle après la pause. Liverpool a pris les devants grâce à un coup franc de Szoboszlai (74e), mais les visiteurs ont répliqué par Silva (84e) et Haaland (93e/penalty).

Ces trois points conquis de haute lutte permettent à Manchester City de rester à six longueurs du leader Arsenal. Aston Villa complète le podium à neuf points des Gunners.



Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche Lindsey Vonn a été héliportée puis opérée après sa violente chute. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lindsey Vonn, victime d'une lourde chute dimanche lors de la descente olympique à Cortina, a été opérée d'une fracture de la jambe gauche. L'intervention a eu lieu à l'hôpital de Trévise.

"Dans l'après-midi, (Lindsey Vonn) a subi une intervention chirurgicale orthopédique pour consolider une fracture de la jambe gauche", a expliqué l'hopital Ca' Foncello de Treviso dans un communiqué repris par les médias italiens.

Vonn, 41 ans, a chuté treize secondes après s'être lancée dans la descente olympique sur la piste de l'Olimpia delle Tofane à Cortina. La skieuse américaine s'était rompue le ligament croisé antérieur le 30 janvier dernier et portait une attelle.

Le communiqué de l'hôpital de Trévise précise qu'après avoir été "secourue par le service médical de santé pour les Jeux olympiques", elle a été transportée par hélicoptère à l'hôpital Codivilla" de Cortina.

"La décision a ensuite été prise de la transférer à l'hôpital Ca' Foncello de Trévise où l'athlète américaine a été hospitalisée et prise en charge par une équipe multidisciplinaire", poursuit l'hôpital.



Super League: occasion manquée pour le Lausanne-Sport Pas de vainqueur entre le Lausanne-Sport et Saint-Gall Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le Lausanne-Sport a été tenu en échec 1-1 à domicile par Saint-Gall lors de la 23e journée de Super League. Les Vaudois n'ont pas été capables de concrétiser leur domination.

Sion et YB ayant fait match nul samedi, l'occasion était belle pour le Lausanne-Sport de se rapprocher de la barre. Mais les hommes de Peter Zeidler n'y sont pas parvenus, par manque d'efficacité.

Le LS a eu le bonheur d'ouvrir le score dès la 2e par Janneh, mais les Brodeurs ont répliqué par Baldé à la 9e. Le score n'a plus évolué ensuite, malgré pas mal d'occasions des deux côtés en première mi-temps, puis pour les Vaudois uniquement ensuite. Le Lausanne-Sport reste ainsi à quatre points des Young Boys (6e) et à cinq de Sion (5e).

Dans le "Klassiker", le FC Bâle s'est imposé in extremis 2-1 contre le FC Zurich. Menés dès la 16e après une réussite de Sauter, les Rhénans ont retourné la table en fin de partie grâce à un penalty de Shaqiri (90e) et un but de Salah (96e). Après trois défaites, Stephan Lichtsteiner a ainsi enfin pu fêter une victoire depuis qu'il a relayé Ludovic Magnin sur le banc du FCB.



La Suisse fait chuter les Britanniques en curling mixte Briar Schwaller-Hürlimann a été décisive sur la dernière pierre du match. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller peuvent toujours rêver d'une médaille olympique à Cortina. Le duo suisse a signé une 4e victoire en battant la Grande-Bretagne, jusqu'ici invaincue.

Briar Schwaller-Hürlimann a réussi le coup qu'il ne fallait pas manquer lors du 8e et dernier end pour permettre à la Suisse de s'imposer 7-6. Après une excellente entame, la paire helvétique avait vu les Britanniques prendre l'avantage à l'issue du 7e end.

En cas de défaite, les Suisses auraient été éliminés de la course au dernier carré. Avec désormais quatre victoires pour trois revers, tout reste possible, mais il faudra poursuivre sur cette lancée face à la Norvège dimanche soir (19h05), avant l'ultime ronde du round robin prévue lundi face au Canada (10h05).



Super League: un sixième succès de suite pour le leader Thoune Elmin Rastoder exulte après son but Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Thoune continue de filer vers le titre en Super League. Le leader a signé un sixième succès consécutif en s'imposant 3-1 à Genève contre Servette lors de la 23e journée.

Formé à Servette, Kastriot Imeri a joué un mauvais tour à son ancien employeur. Le meneur de jeu a distillé deux passes décisives sur coup franc sur les buts inscrits par Rastoder (40e) et Bürki (47e). Les Bernois, au collectif bien huilé, ont encore une fois démontré une belle solidité défensive ainsi qu'une efficacité redoutable. Ils ont encore salé l'addition par Reichmuth (88e).

Le gardien Niklas Steffen, longtemps au chômage technique, a effectué son premier arrêt sérieux à l'heure de jeu: il a dévié sur sa barre une puissante frappe de Jallow. Ce dernier, entré à la 57e, n'est pas resté longtemps sur la pelouse puisqu'il a été expulsé à la 67e, compliquant encore la tâche de son équipe. Les Genevois, qui ont sauvé l'honneur sur penalty par Atangana (92e), restent ainsi à huit points de la barre

Cette victoire permet à Thoune de compter désormais onze points d'avance sur Lugano. Saint-Gall, avec deux rencontres de moins, accuse déjà quatorze longueurs de retard. Les Brodeurs joueront dès 16h30 à Lausanne.

