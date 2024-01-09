Ponti deuxième à Carmel ++ La Nati peut se qualifier

Petite polémique à Lausanne, un triplé pour Xhemaili aux Pays-Bas Riola Xhemaili tient la grande forme: trois buts dimanche aux Pays-Bas Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Cup INCOMPREHENSION. En 16es de finale de la Coupe de Suisse, le derby entre Lausanne-Sport (1re Ligue) et Yverdon (LNB) s'est conclu par le succès 2-0 de l'équipe évoluant à l'extérieur. Cette rencontre a provoqué une petite polémique, car elle a été reléguée sur le troisième terrain de la Tuilière. Pourtant, il y avait de l'intérêt de la part du public. Le choix de ce terrain a donc suscité quelques critiques, surtout que la rencontre de 2e ligue inter qui se déroulait simultanément sur le terrain numéro un, pourvu d'une tribune, avait attiré bien moins de spectateurs...

PAS DE SURPRISE. Ces 16es de finale n'ont donné lieu à aucune surprise, tous les clubs de l'élite se qualifiant pour la suite de la compétition. Seul Rapperswil-Jona a vraiment dû s'employer, s'imposant chichement 2-1 à Winterthour, club de LNB, grâce à un penalty à la 85e. Les 8es de finale sont prévus les 8 et 9 novembre.

DEUX CHOCS EN SUPER LEAGUE. Le championnat reprendra ses droits le week-end prochain, avec deux chocs au programme. Grasshopper (2e) accueillera le leader Servette-Chênois, alors que Bâle (3e) recevra Young Boys (5e), les championnes en titre.

Les Suissesses à l'étranger PAYS-BAS. Riola Xhemaili a brillé dimanche en signant un triplé lors du succès 5-0 du PSV Vrouwen contre Breda. La Suissesse occupe ainsi la tête du classement des meilleures buteuses: elle a marqué à sept reprises en cinq rencontres.

ANGLETERRE. Iman Beney fait son trou en Angleterre. La Valaisanne a marqué son deuxième but avec Manchester City, contribuant ainsi à la victoire 2-1 contre Liverpool. Elle avait ouvert son compteur la semaine dernière face à Arsenal. Manchester City reste ainsi sur les talons du leader Chelsea, qui a battu Tottenham 1-0 sans Livia Peng. Pour les Spurs, Luana Bühler était blessée.

ALLEMAGNE. L'accent suisse allemand était bien présent sur la pelouse lors du match entre le SC Fribourg et Eintracht Francfort, deux clubs qui ont plusieurs Suissesses dans leur effectif. Julia Stierli (titulaire), Leela Egli, Aurélie Csillag et Alena Bienz - toutes entrées en cours de rencontre - ont participé au succès 3-2 des Fribourgeoises (Noemi Ivelj n'a pas quitté le banc des remplaçantes), alors que pour l'Eintracht Géraldine Reuteler et Nadine Riesen étaient également titulaires. Reuteler a donné la passe du premier but de son équipe. Fribourg est désormais troisième, à égalité de points avec Wolfsburg. Sans Smilla Vallotto, les Louves ont perdu 3-1 à domicile contre le Bayern Munich, leader avec trois points d'avance.

ITALIE. La Juventus avance au ralenti en ce début de saison. Après un 0-0 contre Sassuolo, les Turinoises, avec Viola Calligaris titulaire et Lia Wälti entrée après une petite heure de jeu, ont perdu 1-0 à domicile contre Côme. Alisha Lehmann a été remplacée à la 68e du côté des visiteuses.

Le chiffre de la semaine Pas moins de 1277 spectateurs ont suivi le derby de Coupe entre Ostermundigen (LNB) et les Young Boys. Les protégées d'Imke Wübbenhorst se sont imposées 4-0 en marquant deux buts par mi-temps.



Coupe du monde: Noè Ponti deuxième à Carmel sur 50 m papillon Noè Ponti: deuxième sur 50 m papillon à Carmel Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti s'est classé deuxième du 50 m papillon en Coupe du monde en petit bassin à Carmel, en Indiana. Le Tessinois n'a été devancé que par le Canadien Ilya Kharun.

Ponti avait été le plus rapide en séries, mais il a été battu de quatre centièmes par Kharun en finale. Le vainqueur a nagé en 21''86. Le Suisse est le spécialiste du 50 m papillon, dont il détient les quatre meilleurs chronos de l'histoire.

La prochaine étape de la Coupe du monde aura lieu à Westmont, en Illinois. Ponti devrait encore s'y illustrer.



La Suisse a une première occasion de se qualifier pour le Mondial Lundi en Slovénie (20h45), la Suisse a une première occasion de se qualifier pour le Mondial 2026. Si elle s'impose à Ljubljana et que le Kosovo ne gagne pas en Suède, elle validera déjà son billet.

Certes, obtenir le précieux sésame ne dépend pas uniquement de la sélection de Murat Yakin. Mais le scénario qui la verrait se qualifier après seulement quatre de six matches de ces éliminatoires express n'est de loin pas improbable.

Il y a un mois, elle n'avait fait qu'une bouchée de la Slovénie dans un Parc Saint-Jacques à peine rempli au tiers (3-0). Et ce n'est pas trop prendre de risques que d'imaginer la Suède, qui a joué de malchance vendredi face à ces Helvètes toujours invaincus en 2025, obtenir au moins un point contre le Kosovo.

"Nous sommes dans une bonne situation, et je pense que nous l'avons mérité", a déclaré le sélectionneur dimanche en conférence de presse. "Tout est entre nos mains et nous comptons bien jouer avec la même intensité et le même plaisir que lors des derniers matches."

Nouveau système slovène Avec neuf points en trois matches, neuf buts marqués et aucun encaissé, la Suisse affiche toujours un bilan parfait. Vendredi en Suède, la défense helvétique s'est toutefois fait quelques frayeurs sur les contre-attaques rapides des Scandinaves.

"Chaque adversaire peut être très dangereux si on lui laisse une ouverture, et les Slovènes ont sans doute vu que nous pouvions être mis à l'épreuve en transition", a estimé Yakin, qui espère bien que ses joueurs parviendront à réitérer la performance du match aller. A Bâle, Nico Elvedi, Breel Embolo et Dan Ndoye avaient participé au festival suisse en première mi-temps (3-0).

Vendredi, face au Kosovo (0-0), le sélectionneur slovène Matjaz Kek a opté pour un changement de système, passant d'un 4-4-2 à un 3-5-2. De quoi bien museler les attaquants kosovars, mais pas vraiment d'offrir à Benjamin Sesko (22 ans) les meilleures occasions de briller. L'avant-centre star de Manchester United (44 sélections, 16 buts) attend toujours son premier but dans ces qualifications. Tombera-t-il lundi face au gardien suisse Gregor Kobel, qui en est désormais à 285 minutes d'invincibilité après avoir longtemps peiné à garder sa cage inviolée ?

Une pelouse douteuse Au Stadion Stozice, une enceinte de 16'000 places qui devrait faire le plein, Murat Yakin et ses joueurs espèrent surtout évoluer sur une pelouse correcte. L'état douteux du pré à J-1 a forcé l'équipe de Suisse à s'entraîner sur l'un des terrains annexes du stade de la capitale slovène.

Il sera également intéressant de voir si le sélectionneur bâlois reconduira une nouvelle fois les onze mêmes joueurs à qui tout réussit depuis septembre. "Je pense que oui, mais je ne peux pas encore le confirmer", a-t-il glissé devant la presse.

"Muri" devra en tout cas composer sans son latéral remplaçant Isaac Schmidt, touché à un pied avant le voyage en Suède. Le Vaudois a quitté le rassemblement dimanche et a été remplacé par le Genevois Zachary Athekame (20 ans), convoqué pour la première fois avec l'équipe nationale A.



Equipe de Suisse: Freuler est devenu indispensable Récupérateur, relayeur, passeur et même parfois buteur: Remo Freuler est un joueur indispensable à l'équipe de Suisse. A 33 ans, le milieu de terrain zurichois impressionne encore par sa polyvalence.

Vendredi en Suède (2-0), Granit Xhaka a comme souvent attiré la lumière. Le capitaine a pris ses responsabilités en transformant un penalty, a régulé le jeu suisse comme lui seul sait si bien le faire et a replacé sans cesse ses coéquipiers sur le pré scandinave, en bon relais de son sélectionneur Murat Yakin.

Mais c'est sans doute son coéquipier, son lieutenant Remo Freuler, qui aurait mérité le titre d'homme du match. Le milieu de Bologne n'a pas touché autant de ballons (76 contre 120 pour Xhaka), mais il a systématiquement fait les bons choix, le soir de sa 83e sélection (11 buts).

"Un footballeur complet" Impérial défensivement, Freuler a remporté tous ses duels au sol (7/7) et n'a raté que quatre de ses 63 passes. Infatigable, il a même été à l'origine du deuxième but suisse dans les arrêts de jeu en interceptant le ballon à mi-terrain et en lançant le Genevois Johan Manzambi vers le but suédois.

"Remo est très intelligent. Il sait quand il doit intervenir, quand il doit rester en retrait. C'est un élément important de notre équipe, un excellent joueur et aussi un meneur d'hommes", a applaudi Murat Yakin en conférence de presse d'après-match.

La veille de cette belle victoire, qui a mis la Suisse sur la voie royale d'une qualification pour la Coupe du monde 2026, les deux hommes s'étaient déjà adressés aux médias. Le Bâlois soulignait alors la fiabilité et la polyvalence de l'un de ses plus fidèles soldats.

"Je ne me souviens pas avoir vu de mauvais match de sa part", avait déclaré le sélectionneur, "fasciné par le jeu stratégique, la capacité à relier les joueurs tant en défense qu'en attaque", de Remo Freuler, "un footballeur complet".

Une éclosion tardive Le joueur formé au FC Winterthour s'est imposé plutôt tardivement avec la Suisse, après la Coupe du monde 2018 et les retraites internationales de Valon Behrami et de Blerim Dzemaili. Acteur majeur de l'Euro 2021, où la Suisse a brisé son plafond de verre en éliminant la France en 8es de finale, Freuler a confirmé son statut de titulaire indiscutable sous les ordres de Murat Yakin.

Depuis septembre 2021, il a ainsi figuré dans le onze de départ à 45 reprises lors des 52 matches livrés par l'équipe de Suisse. Les quatre fois où il était sur le banc, il est entré en jeu, et n'a manqué que trois parties, une pour cause de suspension et deux (amicales) en raison d'un virus en mars dernier.

En club également, Remo Freuler ne rate pratiquement aucun match depuis le début de sa carrière: cinq au total pour blessure lors de son passage à l'Atalanta Bergame (2016-2022). Mais le natif de Glaris assure ne pas avoir de recette miracle: "Je ne fais rien d'extraordinaire. J'ai appris à bien me connaître et je prends soin de mon corps. Il y a peut-être une part de chance, et aussi une part d'inné".

Orphelin à Bologne Après une parenthèse d'une saison en Angleterre, à Nottingham, le Zurichois a retrouvé la Serie A italienne en 2023, à Bologne. Jusqu'à cet été, il composait le fameux trio helvétique d'Emilie-Romagne avec le Vaudois Dan Ndoye et le Fribourgeois Michel Aebischer.

Les trois hommes ont activement participé au sacre des Rossoblù en Coupe d'Italie en mai dernier, un trophée attendu par les tifosi de Bologne depuis 1974, avant que les deux Romands ne plient bagage durant le mercato estival. "Ils me manquent bien sûr, mais c'est le football, chacun suit son propre chemin", lâche Remo Freuler, moins laconique que d'habitude lorsqu'il parle de ses coéquipiers.

Les supporters de l'équipe de Suisse doivent bien sûr redouter plus que tout la fin de l'immense carrière internationale de Granit Xhaka. Mais peut-être regretteront-ils tout autant celle de son coéquipier de l'ombre. Il s'agit donc de savourer encore un peu la force tranquille du si précieux Remo Freuler.



Mont-Sainte-Anne: Sina Frei termine au pied du podium Sina Frei a manqué de peu le podium lors de la dernière Coupe du monde de la saison. (Archives) Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Sina Frei a manqué de peu son premier podium de la saison. La Zurichoise de 28 ans a terminé quatrième lors de la dernière manche de la Coupe du monde à Mont-Sainte-Anne, au Canada.

Frei a été battue de cinq secondes par la Britannique Evie Richards pour la troisième place. Elle a terminé juste devant Alessandra Keller, qui avait remporté le classement général de la Coupe du monde en 2024.

La Nidwaldienne termine la saison avec un 3e rang au général, remporté par la Néo-Zélandaise Samara Maxwell. Au total, ce sont six Suissesses qui ont terminé dans le top 15 dans cette course gagnée par la Suédoise Jenny Rissveds, qui a signé sa 4e victoire de la saison.

Chez les messieurs, le Suisse Marcel Guerrini a fini cinquième à 37 secondes du podium et son compatriote Fabio Püntener septième de cette course remportée par le Britannique Charlie Aldridge. L'Américain Christopher Blevins s'est adjugé le classement général.



Qualifications Mondial: Les Pays-Bas font un pas vers l'Amérique Le coach néerlandais Ronald Koeman (à droite) et son équipe peuvent valider leur qualification au prochain match contre la Pologne. Image: KEYSTONE/AP/Patrick Post Les Pays-Bas se sont joués de la Finlande 4-0 à Amsterdam dimanche. Les Néerlandais se déplaceront en Pologne le 14 novembre avec pour but de valider leur qualification au Mondial 2026.

En pleine forme, Memphis Depay a mis les Oranje sur orbite avec deux passes décisives et un but en première période. A la 8e, l'attaquant des Corinthians a servi Donyell Malen à la 8e, puis a trouvé Virgil Van Dijk à la 17e puis a lui-même marqué à la 38e. Cody Gakpo a refermé le tableau d'affichage à huit minutes du terme d'une frappe enroulée.

En tête du groupe G avec 16 points en six matches, les Néerlandais devront attendre le 14 novembre et leur déplacement en Pologne pour valider leur qualification directe pour la Coupe du monde. Un projet bien engagé pour les hommes de Ronald Koeman.



National League: Davos renforce sa place de leader Zadina et Knak à l'assaut du but bernois Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Davos a renforcé sa place de leader de National League. Les Grisons ont battu Berne 2-1 dimanche. Ils comptent désormais six points d'avance sur les Rapperswil-Jona Lakers.

Les hommes de Josh Holden n'ont pas tardé pour faire la différence. Zadina (4e) et Knak (6e) ont ainsi mis leur équipe sur les bons rails dès les premières minutes.

Les Bernois ont pu revenir dans la partie lors du troisième tiers. Knak a écopé d'une pénalité de cinq minutes (50e) et a en outre été renvoyé au vestiaire. Zadina ayant aussi été pénalisé (53e), les Ours ont réduit l'écart par Bemström à cinq contre trois (54e).

Mais ils ne sont pas parvenus à arracher l'égalisation, malgré une dernière pénalité de Dahlbeck à la 59e. Avec ce succès, Davos a vraiment fait le trou au classement. Lausanne, qui occupe le troisième rang, accuse déjà un retard de onze points.



National League: Genève-Servette domine le LHC 5-3 La joie des joueurs genevois après leur succès Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette a remporté le deuxième derby lémanique de la saison en National League. Les Aigles ont dominé Lausanne 5-3 et reviennent à une longueur des Vaudois.

C'était l'heure de la revanche. L'heure pour les Genevois de faire un peu oublier le 11-0 pris plus tôt dans la saison. Et les Aigles n'ont pas laissé filer l'occasion. Avec désormais Ville Peltonen à la bande, les Grenat ont offert un visage nettement plus séduisant et une envie bien différente. Résultat, les Genevois ont effacé l'humiliation et les voici à un point du LHC avec un match en moins!

Pour Lausanne, il s'agit de la quatrième défaite consécutive en championnat, et même la cinquième si l'on ajoute la partie de Champions League à Grenoble. Avec Geoff Ward à la bande, le LHC n'avait jamais perdu quatre fois de suite en championnat. Les Vaudois marquent des buts, mais ils en encaissent trop.

Dans ce derby, les Genevois ont profité du retour au jeu d'un pénalisé pour s'échapper en contre et ouvrir le score sur une très belle action de Manninen qui a parfaitement servi Puljujärvi (5e). Les Aigles ont ensuite cherché à aller de l'avant pour se détacher, mais Kevin Pasche n'a pas craqué.

Triplé de Rochette Les Vaudois ont réussi à niveler la marque à la 18e. Derrière la cage, Oksanen a eu une magnifique inspiration pour trouver Rochette qui a placé le puck hors de portée de Charlin. Et alors que Genève avait repris l'avantage grâce à Berni, c'est Théo Rochette qui a une fois encore décidé d'y aller de son triplé contre les Grenat, comme lors du fameux match de septembre.

Cette avance d'un but, les Lions vont la conserver jusqu'à la 37e et l'égalisation de Jooris dans une défense vaudoise peu à son aise sans Heldner et Baragano. Et 71 secondes plus tard, les Aigles ont repris le lead grâce au premier but en National League de leur jeune attaquant lituanien Simas Ignatavicius.

Lausanne a poussé en fin de partie, mais Genève n'a jamais craqué.



Para-athlétisme: sixième sacre pour Marcel Hug à Chicago Marcel Hug a largement devancé ses adversaires au marathon de Chicago dimanche. (Archives) Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Marcel Hug s'est imposé pour la 6e fois de sa carrière au marathon de Chicago, aux Etats-Unis ce dimanche. Chez les dames, Manuela Schär s'est hissée à la 2e place.

Victorieux à Berlin fin septembre, le Thurgovien de 39 ans a pris les commandes dès le 10e kilomètre et a dès lors fait course en tête pour terminer en 1h23'20. Il a relégué son plus proche poursuivant, le Britannique David Weir à plus de 4 minutes. L'Américain Aaron Pike a complété le podium.

La Lucernoise Manuela Schär s'est adjugé la 2e place au sprint face à l'Américaine Tatyana Mcfadden en 1h39'03. L'Américaine Susannah Scaroni a mené la course de bout en bout pour s'imposer avec plus de 2 minutes d'avance sur ses poursuivantes. La Thurgovienne Catherine Debrunner, récente quintuple médaillée d'or aux Mondiaux de New Dehli, a terminé 6e.



WTA 1000 de Wuhan: succès de Coco Gauff en finale Une belle victoire à Wuhan pour Coco Gauff Image: KEYSTONE/AP/Ng Han Guan L'Américaine Coco Gauff, no 3 mondiale, a remporté à Wuhan le troisième WTA 1000 de sa carrière. En finale, elle a dominé en deux sets, 6-4 7-5, sa compatriote Jessica Pegula (WTA 6).

Avec ce succès, son troisième en sept confrontations contre Pegula, la Floridienne de 21 ans a fêté son 11e titre au total: trois WTA 1000 (Cincinnati en 2023 et Pékin l'an dernier, avant Wuhan) et surtout deux Grands Chelems (US Open 2023 et Roland-Garros 2025).

Après une première manche plutôt convaincante, Gauff a su surmonter un début de second set très difficile, avec une épidémie de doubles fautes (8 au total), pour décrocher au bout de 1h42 de jeu son 2e titre seulement de la saison après son triomphe Porte d'Auteuil.

Si elle ne va pas gagner de place au classement mondial, Coco Gauff va en profiter pour se rapprocher de la Polonaise Iga Swiatek (WTA 2). Quant à Pegula, son parcours jusqu'en finale lui permettra lundi de grimper d'un rang (5e). Les deux Américaines sont d'ores et déjà qualifiées pour les finales WTA.



Masters 1000 de Shanghai: Vacherot s'impose Valentin Vacherot peut célébrer son incroyable exploit Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Valentin Vacherot (ATP 204) est allé au bout de son rêve. Le Monégasque a remporté le Masters 1000 de Shanghai en battant en finale son cousin français Arthur Rinderknech (ATP 54).

Vacherot, issu des qualifications, est ainsi devenu dimanche le joueur le moins bien classé à gagner un Masters 1000. Promis à la 40e place mondiale dans le prochain classement ATP, le droitier de 26 ans s'est imposé 4-6 6-3 6-3 sous les yeux de Roger Federer assis en tribune. Il a signé ainsi une neuvième victoire de rang à Shanghai qui fait de lui le premier Monégasque à remporter un tournoi sur le circuit ATP.

Le joueur le plus mal classé à avoir remporté un Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit masculin après ceux du Grand Chelem, était jusque-là Borna Coric. Le Croate était 152e mondial lors de son titre à Cincinnati en 2022.

Une semaine de rêve Avant Vacherot, seuls quatre joueurs avaient ouvert leur palmarès sur le circuit ATP en gagnant un Masters 1000, une catégorie de tournois créée en 1990. Ces derniers jours, Vacherot était déjà devenu le premier joueur de la Principauté à atteindre les quarts, puis les demi-finales d'un tournoi du circuit principal.

Des qualifications au tableau final, le Monégasque a aligné neuf victoires de rang à Shanghai, s'offrant notamment une victoire de prestige contre Novak Djokovic (ATP 5) dans le dernier carré. De l'autre côté du filet, Rinderknech (30 ans) a lui aussi réalisé en Chine le meilleur parcours de sa carrière en Masters 1000. Il grimpera à la 28e place mondiale dans le prochain classement ATP.



Nouvelle opération au dos pour Tiger Woods Tiger Woods: encore une opération Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip Tiger Woods a subi une nouvelle intervention chirurgicale à New York. Il s'est fait remplacer un disque lombaire dans le bas du dos, a-t-il annoncé.

"Ayant ressenti des douleurs et un manque de mobilité dans le dos, j'ai consulté des médecins et des chirurgiens. Les radios ont montré que j'avais une hernie discale au niveau des vertèbres L4/L5, des fragments de disque et le canal rachidien abîmé", a écrit dans un communiqué l'ancien champion aux 15 titres du Grand Chelem.

"J'ai choisi de me faire remplacer le disque et je sais déjà que j'ai pris la bonne décision", poursuit-il. Il s'agit de sa septième opération du dos. Ces dernières années, Tiger Woods, qui aura 50 ans le 30 décembre, a été sujet à de multiples blessures. Il n'a ainsi plus joué depuis le British Open 2024 où il n'avait pas passé le cut.

En 2021, il avait été grièvement blessé aux jambes dans un accident de voiture. En septembre 2024, il avait été opéré du dos et devait revenir sur le circuit lorsqu'il a annoncé en mars s'être rompu le tendon d'Achille.



Le sélectionneur serbe démissionne Dragan Stojkovic quitte son poste de s閘ectionneur de la Serbie Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Le sélectionneur de la Serbie Dragan Stojkovic a démissionné samedi soir.

L'ancien milieu de terrain a pris cette décision après la défaite 1-0 à domicile contre l'Albanie en qualifications pour le Mondial 2026.

"Cette défaite n'aurait pas dû se produire, et j'en accepte la responsabilité. Je suis ici pour faire face aux conséquences", a déclaré Stojkovic en conférence de presse après le match, qui s'est déroulé dans la ville de Leskovac. Le résultat est "vraiment mauvais, je ne m'y attendais pas", s'est-il lamenté.

"Je ne me rendrai pas en Andorre pour diriger l'équipe" lors du prochain match de la Serbie dans ces qualifications, a ajouté Dragan Stojkovic (60 ans), qui était à la tête de l'équipe serbe depuis 2021. La Serbie est actuellement 3e du groupe K des qualifications en zone Europe, derrière l'Angleterre et l'Albanie.



Hischier, Meier et Suter buteurs samedi soir Timo Meier (28) a montré la voie à suivre pour les Devils samedi Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara La soirée de samedi fut faste pour les attaquants suisses en NHL. Timo Meier, Nico Hischier et Pius Suter ont tous trois marqué leur premier but de la saison.

Timo Meier a ouvert la marque à la 9e minute dans un match gagné 5-3 par les New Jersey Devils sur la glace du Tampa Bay Lightning, toujours privé de Janis Moser (suspendu après une vilaine charge en pré-saison). L'Appenzellois a profité d'une passe décisive de son capitaine Nico Hischier.

Les rôles ont été inversés sur le 3-0 (14e), Nico Hischier trouvant la faille sur un assist de Timo Meier. Le centre valaisan a été désigné deuxième étoile de cette rencontre, largement dominée par les Devils (29 tirs cadrés à 17), la première revenant à son coéquipier Connor Brown qui a signé un doublé.

Troisième Suisse présent dans l'alignement de New Jersey, le défenseur Jonas Siegenthaler n'a pas inscrit de point samedi, mais il peut se satisfaire de son bilan de +2. Les Devils ont ainsi parfaitement sur réagir après leur défaite 6-3 subie à Carolina jeudi pour leur premier match de la saison.

Le constat vaut également pour Pius Suter et les St. Louis Blues, qui se sont imposés 4-2 à Calgary après avoir été écrasés 5-0 par Minnesota jeudi. Le centre zurichois a scellé le score à la 54e en déviant un tir de Tyler Tucker pour sa première réussite sous ses nouvelles couleurs.

