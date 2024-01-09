Sinner vainqueur sur abandon ++ Belinda Bencic qualifiée

Sinner vainqueur sur abandon au 1er tour de l'Open d'Australie Jannik Sinner (à droite) a profité de l'abandon du Français Hugo Gaston (à gauche). Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Jannik Sinner a bénéficié mardi de l'abandon d'Hugo Gaston au bout de deux sets pour se qualifier pour le 2e tour de l'Open d'Australie. Le no 2 mondial est double tenant du titre à Melbourne.

L'Italien de 24 ans menait 6-2 6-1 quand le Français (ATP 93) a jeté l'éponge. Tombé au sol durant le premier set après avoir retourné une amortie de Sinner, Gaston a fait appel à un soigneur à la fin du premier set, qui lui a donné un comprimé sans que la nature précise de sa blessure soit claire dans l'immédiat.

Le prochain adversaire de Sinner sera le Croate Dino Prizmic (ATP 127) ou l'Australien James Duckworth (ATP 88).

Pour son premier match officiel de la saison, le quadruple lauréat de tournois du Grand Chelem a mis un peu de temps à se régler, devant notamment sauver trois balles de break dès le premier jeu.

Mais une fois qu'il a réussi à prendre le service de Gaston dans le sixième jeu, particulièrement accroché, Sinner a déroulé, s'adjugeant les sept jeux suivants. Quelques instants après avoir arraché son seul jeu d'une deuxième manche à sens unique, le Français a signifié à son adversaire qu'il renonçait, après un peu plus d'une heure de match.

Invaincu depuis son abandon début octobre au troisième tour du Masters 1000 de Shanghaï, le no 2 mondial a aligné mardi une seizième victoire d'affilée et rejoint au deuxième tour de l'Open d'Australie Carlos Alcaraz (ATP 1), Alexander Zverev (ATP 3) et Novak Djokovic (ATP 4).



Belinda Bencic qualifiée pour le 2e tour à l'Open d'Australie Belinda Bencic a livré un match sérieux pour son entrée en lice à Melbourne. Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Belinda Bencic a passé le cap du premier tour de l'Open d'Australie mardi à Melbourne. La Saint-Galloise, dixième mondiale, a battu la Britannique Katie Boulter (WTA 113) en deux sets, 6-0 7-5.

La championne olympique de 2021 à Tokyo a livré un bon match pour rallier le 2e tour du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, où elle affrontera l'Australienne Daria Kasatkina (WTA 43) ou la Tchèque Nikola Bartunkova (WTA 126). Elle s'est imposée en 1h28' de jeu sur la Margaret Court Arena.

Après une première manche à sens unique, Bencic a tout de même dû s'employer pour éviter de disputer un troisième set. Alors qu'elle menait 4-3 sur son service, elle a vu la Britannique, encouragée par son compagnon australien Alex de Minaur, revenir à 5-5.

Mais la Saint-Galloise a serré sa garde avant de profiter d'un jeu de service manqué de Boulter pour reprendre les devants. Elle a finalement conclu sur sa deuxième balle de match.

Belinda Bencic poursuit donc sur la lancée de l'United Cup, où elle a remporté cinq simples de suite dont certaines victoires de prestige face à Jasmine Paolini (WTA 3), Elise Mertens (WTA 6) et Iga Swiatek (WTA 2). L'excellence de sa forme fait de la Suissesse l'une des principales outsiders à la victoire finale à Melbourne.



Les Devils s'imposent en prolongation à Calgary Hischier et les Devils ont battu Calgary lundi Image: KEYSTONE/AP/Larry MacDougal Battus 4-1 à domicile par Carolina samedi, les Devils ont renoué avec la victoire lundi en NHL.

New Jersey est allé s'imposer 2-1 après prolongation sur la glace de Calgary pour décrocher un troisième succès dans ses quatre dernières sorties.

Un seul membre de la "colonie" suisse des Devils s'est illustré sur le plan offensif lundi. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a été crédité d'un assist - son 6e de la saison - sur l'ouverture du score signée Dawson Mercer après 7'51.

Nico Hischier et Timo Meier sont en revanche restés "muets" dans le camp des Devils, qui ont dominé les débats mais se sont heurtés à un excellent Devin Cooley (29 arrêts devant le filet de Calgary). New Jersey a finalement forcé la décision après 1'18 de jeu en prolongation sur une réussite de son défenseur Simon Nemec.



Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée Kyshawn George (18) et les Wizards ont subi la loi des Clippers lundi Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Le match entre les Clippers et les Wizards n'a pas donné lieu à un "derby" suisse lundi en NBA.

Yanic Konan Niederhäuser n'a pas été aligné par la franchise de Los Angeles, qui a battu les Wizards de Kyshawn George 110-106 pour cueillir un sixième succès d'affilée.

Auteur de 18 points, 6 rebonds et 6 assists dans cette partie, Kyshawn George aurait pu permettre à son équipe de renouer avec la victoire après six défaites consécutives. Mais l'ailier valaisan a manqué cruellement d'adresse dans le "money time".

L'international canadien a ainsi raté les trois tirs qu'il a tentés au cours des 94 dernières secondes de jeu. Le premier alors que son équipe était menée 104-103, et les deux autres à respectivement 31''9 et 9''4 du "buzzer" alors que le score était de 108-106.

C'est James Harden qui a scellé l'issue de cette rencontre disputée à Washington en marquant ses deux lancers-francs à 3''5 de la fin. La star des Clippers fut l'homme du match avec ses 36 points (avec un 18/20 au lancer-franc), 9 passes décisives et 7 rebonds.

Si les Wizards (10 victoires-32 défaites) restent "scotchés" à l'avant-dernière place de la Conférence Est, les Clippers (19-23) sont désormais du bon côté de la barre à l'Ouest. L.A. a remporté 13 de ses 15 derniers matches pour pointer au 10e rang de sa Conférence, une place synonyme de barrages (play-in).



Golubic battue au 1er tour à Melbourne Viktorija Golubic s'est inclinée d'entrée à Melbourne Image: KEYSTONE/AP/MANISH SWARUP Viktorija Golubic (WTA 83) s'est inclinée dès le 1er tour de l'Open d'Australie mardi. La Zurichoise de 33 ans a été battue 6-1 2-6 6-1 par la Française Varvara Gracheva (WTA 77).

La vice-championne olympique 2021 de double - au côté de Belinda Bencic - a payé une nouvelle fois cher son manque d'efficacité au service. Elle a concédé le break à quatre reprises dans la dernière manche sur les quatre jeux qu'elle a négociés sur son engagement...

Son bilan dans cette tournée australienne est famélique. Viktorija Golubic, qui avait été battue au 1er tour des qualifications dans le WTA 250 de Hobart dix jours plus tôt, quittera le continent australien avec deux défaites en deux matches.

La Zurichoise n'est il est vrai guère à l'aise "Down Under". Elle n'a ainsi gagné que deux matches au total à l'Open d'Australie, l'an dernier pour atteindre le 3e tour. Ses huit autres participations au premier Majeur de la saison se sont conclues sur des défaites au 1er tour.



Géant de Plan de Corones: Rast pour confirmer Le géant de Plan de Corones sera marqué par le retour à la compétition de Federica Brignone. Mais l'Italienne ne devrait pas lutter pour la victoire, contrairement à Camille Rast.

Victorieuse pour la première fois dans la discipline le 3 janvier à Kranjska Gora, Camille Rast sera une nouvelle fois l'une des femmes à battre mardi. La Valaisanne, qui avait enchaîné en Slovénie en triomphant également en slalom le lendemain, aborde ce géant de Plan de Corones en pleine confiance.

La championne du monde 2025 de slalom a qui plus est eu le temps de se refaire une santé après sa dernière sortie dans le slalom nocturne de Flachau le 13 janvier, où elle avait été boutée hors du Top 3 (4e, à 0''02 de la "boîte") pour la première fois après cinq podiums consécutifs. Malade, elle n'était pas au sommet de sa forme en Autriche.

Camille Rast a déjà brillé à Plan de Corones, où elle s'était révélée en 2017 en terminant 9e pour son cinquième départ en Coupe du monde. Une nouvelle performance de choix pourrait lui permettre de se rapprocher de Julia Scheib au classement de la discipline, dont elle occupe la 2e place à 119 points de l'Autrichienne.

Les projecteurs seront toutefois braqués sur Federica Brignone mardi. L'Italienne de 35 ans sera bien présente au départ de ce géant (1re manche à 10h30, 2e manche à 13h30), neuf mois après sa terrible blessure à la jambe gauche. Mais il s'agit avant tout d'un test pour elle.



Un choc Inter-Arsenal au menu mardi dès 21h La Ligue des champions reprend ses droits mardi, pour la première des deux soirées consacrées à la 7e et avant-dernière journée de la phase de ligue.

Seul leader avec ses six succès en six matches, Arsenal sera en danger dès 21h. Le club londonien se déplace à Milan pour y défier l'Inter de Yann Sommer et Manuel Akanji, 6e du classement mais qui reste sur deux défaites dans la compétition après avoir remporté ses quatre premiers matches.

Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel jouera aussi à Londres, face à Tottenham. Ce duel pourrait être décisif dans la lutte pour une place dans le Top 8, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale: les deux équipes pointent respectivement aux 10e (BVB) et 11e (Tottenham) rangs, avec 11 unités au compteur.

En difficulté ces dernières semaines, le Real Madrid se doit pour sa part de réagir sur la scène continentale avec son nouveau coach Alvaro Arbelo. Kylian Mbappé et Cie, 7es de cette phase de ligue avec 12 points, s'assureront une place dans la phase à élimination en cas de victoire face à l'AS Monaco du duo suisse Köhn/Zakaria.



Bencic-Boulter dès 9h à Melbourne Outsider du tableau féminin, Belinda Bencic entame l'Open d'Australie 2026 mardi.

La St-Galloise affrontera Katie Boulter, 113e joueuse mondiale, dès 9h heure suisse dans le premier match programmé en session de nuit sur la Margaret Court Arena.

Belinda Bencic a remporté ses deux premiers duels livrés face à la Britannique, le plus récent remontant toutefois au mois de septembre 2022. Tous les voyants sont au vert pour la championne olympique de Tokyo 2021, qui a gagné ses cinq matches de simple dans la récente United Cup dont elle a été désignée "MVP".

Katie Boulter n'affiche en revanche pas la grande forme. La fiancée du no 6 mondial, l'Australien Alex De Minaur, reste ainsi sur une défaite face à la 182e joueuse mondiale Elizabeth Mandlik dans l'exhibition de Kooyong la semaine dernière.



Aurélie Csillag signe à Liverpool Aurélie Csillag va découvrir le football anglais et le club mythique de Liverpool. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Aurélie Csillag est désormais une joueuse de Liverpool. Le club anglais a annoncé lundi l'arrivée de l'attaquante internationale suisse, qui évoluait jusqu'à présent à Fribourg, en Allemagne.

La Zurichoise, qui fêtera ses 23 ans le 24 janvier, a signé un contrat portant jusqu'en 2029 avec les Reds. Elle rejoint Iman Beney (Manchester City), Luana Bühler (Tottenham), Noelle Maritz (Aston Villa), Livia Peng (Chelsea), Seraina Piubel et Leila Wandeler (West Ham), au sein de la prestigieuse Super League anglaise.

Formée à Grasshopper, Aurélie Csillag a joué trois ans au FC Bâle avant de rejoindre le SC Fribourg l'été dernier. En six mois, elle a marqué quatre buts en 14 matches avec le club de la Forêt-Noire.



Le HC Bienne licencie son entraîneur Martin Filander Martin Filander a été remercié 18 mois après son arrivée à Bienne. Image: KEYSTONE/JONAS SCHECK Martin Filander n'est plus l'entraîneur du HC Bienne. Le club seelandais a annoncé lundi son licenciement avec effet immédiat.

Le technicien suédois n'aura donc pas survécu à la lourde défaite 6-1 subie sur la glace de Fribourg-Gottéron samedi. Le bilan comptable depuis le début de l'année 2026 était correct avec quatre victoires pour trois défaites, mais Bienne est toujours 11e et loin d'être assuré de disputer les play-off ni même le play-in.

"Au cours des dernières semaines, malgré certains développements sportifs, l'évolution globale de l'équipe n'a pas répondu aux attentes", justifie le conseil d'administration du club de National League dans un communiqué. "Au-delà des résultats obtenus, le visage montré par l'équipe n'a pas toujours été à la hauteur des attentes légitimes du HC Bienne et de ses supportrices et supporters."

Martin Filander avait pris ses fonctions à l'été 2024, succédant au Finlandais Petri Matikainen. Il avait déjà échoué à qualifier le HCB pour les play-off lors de sa première saison (11e). Ses deux assistants, Mathias Tjärnqvist et Beat Forster, qui prennent les commandes à titre intérimaire, auront la lourde tâche d'y parvenir.



Djokovic impérial pour son entrée en lice Novak Djokovic a maîtrisé son sujet lundi à Melbourne Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Novak Djokovic (ATP 4) a maîtrisé son sujet lundi à Melbourne. Le Serbe, en quête d'un 25e trophée du Grand Chelem, s'est aisément imposé au 1er tour de l'Open d'Australie.

Dans le dernier match de la journée sur le Central mais le tout premier de la saison pour lui, le décuple vainqueur du tournoi l'a emporté 6-3 6-2 6-2 contre l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 71). Il affrontera au prochain tour l'Italien Francesco Maestrelli (ATP 141), issu des qualifications.

En entrant sur le court pour disputer son 21e Open d'Australie, le Serbe de 38 ans a égalé le record de participations à Melbourne de son ancien rival Roger Federer, retraité depuis 2022. Il est présent pour la 81e fois dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem, égalant là encore un record partagé par Federer et l'ex-12e mondial Feliciano Lopez.



Brignone prendra bien le départ à Plan de Corones Federica Brignone prendra bien le départ mardi à Plan de Corones Image: KEYSTONE/AP/ROBERT F. BUKATY Federica Brignone prendra bien le départ du géant de Coupe du monde de Plan de Corones mardi, neuf mois après sa terrible blessure à la jambe gauche.

Mais il s'agit avant tout d'un test pour l'Italienne, qui n'est pas certaine d'être prête à défendre ses chances aux JO de Milan-Cortina.

Avant même d'avoir pris le départ de sa 362e course en Coupe du monde, sa première depuis le 25 mars 2025, "Fede", 35 ans, a déjà gagné: "Après ce qu'il m'est arrivé, être au départ de ce géant est déjà une grande victoire, cela sera quelque chose de fantastique", a déclaré l'Italienne lors d'un point-presse lundi.

Le 3 avril dernier, alors qu'elle était sur le point de conclure la meilleure saison de sa carrière, la skieuse du Val d'Aoste a lourdement chuté lors des Championnats d'Italie. Victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche, elle a dû être opérée d'urgence, et sa participation à "ses" Jeux de Milan Cortina (6-22 février) semblait alors compromise.

Après une longue et parfois douloureuse convalescence, marquée notamment par une nouvelle opération fin juillet, Federica Brignone a fait son retour sur les pistes en novembre d'abord comme une simple touriste, puis fin décembre avec ses coéquipières de l'équipe d'Italie. "En tout et pour tout treize journées d'entraînement", a-t-elle détaillé, avant de prévenir qu'elle ne prenait pas le départ du géant de Plan de Corones "pour faire un résultat".

"Un test" "Pour moi, ce géant est un test, pour voir où j'en suis, mentalement et physiquement, comment va ma jambe, comment je vais enchaîner deux manches à trois-quatre heures d'intervalle", a insisté la championne du monde 2025 de géant.

Après Plan de Corones où elle avait signé l'une de ses premières victoires en Coupe du monde, en janvier 2017, Federica Brignone repartira à l'entraînement, notamment en vitesse, car son objectif est de participer non seulement au géant des JO 2026 programmé le 15 février à Cortina, mais aussi à la descente le 8 et au super-G le 12.

"J'ai besoin de m'entraîner sur des pistes de descente, de solliciter ma jambe sur des bosses, des sauts", a-t-elle reconnu. "Je ne sais pas encore si je recourrai avant les JO, on aura une meilleure idée de ce que je peux faire, ou pas, après mardi", a précisé l'Italienne qui avait survolé la Coupe du monde 2024/25.

Une certitude, sa jambe continuera à la faire souffrir: "Depuis que je me suis blessée, a-t-elle révélé, il n'y a pas eu un jour sans douleur, que ce soit dans ma vie normale ou sur les skis".

"Quand je skie, je sens cette douleur au niveau du tibia, du péroné, du genou aussi. Il y a eu des jours où c'est moins fort que d'autres, des jours aussi où je n'ai pas réussi à skier", a précisé l'Italienne aux 37 victoires en Coupe du monde, dont 10 l'hiver dernier.

Mais au moment de retrouver le frisson de la compétition, elle n'a aucun regret ni aucune peur: "Dans ma façon de vivre, dans mes valeurs, je fais des choix qui ne sont pas conservateurs: je préfère vivre et échouer que de ne pas vivre par peur d'échouer".



La Suisse face à la Tchéquie en qualifications La sélection de Heinz Günthardt affrontera la Tchéquie en qualifications de la BJK Cup Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'équipe de Suisse n'aura pas la tâche facile dans les qualifications de la Billie Jean King Cup. La troupe du capitaine Heinz Günthardt en découdra avec la République tchèque.

Les Suissesses auront certes l'avantage d'évoluer à domicile les 10/11 ou 11/12 avril prochains, selon le tirage au sort effectué lundi. Mais la formation tchèque est redoutable, avec huit joueuses classées parmi les 100 meilleures du monde dont deux membres du Top 20 (Linda Noskova et Karolina Muchova).

La Suisse et la République tchèque avaient dû batailler en play-off l'automne dernier pour obtenir le droit d'évoluer dans le groupe mondial en 2026. Les Suissesses avaient dominé la Slovaquie et l'Argentine sur la terre battue de Cordoba malgré l'absence de leur cheffe de file Belinda Bencic.

Swiss Tennis doit encore déterminer où se déroulera cette rencontre, dont le vainqueur se qualifiera pour le tournoi final prévu à la fin septembre en Chine. Ce duel devrait toutefois logiquement se dérouler à Bienne, dans la Swiss Tennis Arena.



Swiatek bataille pour passer le 1er tour Iga Swiatek a souffert dans son 1er tour à Melbourne Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Iga Swiatek (WTA 2) n'a pas chômé lundi à Melbourne. La Polonaise a dû se démener pour écarter la 130e mondiale Yuan Yue, issue des qualifications, 7-6 (7/5) 6-3 au 1er tour de l'Open d'Australie.

"J'étais rouillée et j'ai mal débuté, mais je savais qu'en y mettant plus du mien je pouvais mieux jouer. C'est ce qui s'est passé à partir du milieu du premier set", a commenté Iga Swiatek. "Il fallait en particulier que j'améliore mon jeu de jambes pour être plus agressive et ne pas me laisser repousser loin derrière la ligne de fond", a-t-elle souligné.

"J'ai su saisir mes chances et j'en suis contente", a conclu la joueuse aux six titres du Grand Chelem, qui est toujours en quête d'un premier sacre à Melbourne. Au prochain tour, Iga Swiatek affrontera la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 44), face à qui elle devra élever son niveau de jeu pour éviter la peau de banane.

