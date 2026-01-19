en partie ensoleillé-1°
FC Bâle: Marwin Hitz sur le départ, retour de Yann Sommer?

Yann Sommer reviendra-t-il dans son club formateur?
Yann Sommer reviendra-t-il dans son club formateur? image: watson

Les fans du FC Bâle rêvent de Sommer, mais il y a un problème

Marwin Hitz, portier actuel du FCB, a décidé de ne pas prolonger son contrat cet été. Les supporters espèrent le retour du héros local, Yann Sommer. Un retour hautement improbable.
19.01.2026, 12:0219.01.2026, 12:02
Jakob Weber / ch media

Lors du camp d’entraînement à Marbella, Marwin Hitz avait déjà laissé entendre qu’il ne prolongerait probablement pas l’aventure avec le FC Bâle. Malgré la volonté du directeur sportif Daniel Stucki de poursuivre la collaboration, la décision est désormais actée: le gardien quittera le FCB à la fin de la saison.

Comme l’indique le club, le choix définitif a été arrêté durant le stage hivernal. Il y a un an, Hitz (38 ans) s’était laissé convaincre par ses enfants de rempiler pour une saison supplémentaire. Cette fois, c’est lui qui a eu le dernier mot.

Torhueter Marwin Hitz (FCB) im Fussball Meisterschaftsspiel der Regular Season der Swiss Super League zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC St. Gallen 1879 im Stadion St. Jakob-Park in Basel, am Sonnt ...
Marwin Hitz défend la cage du FC Bâle depuis l'été 2022. Image: KEYSTONE

«Le FC Bâle est devenu incroyablement important pour ma famille et moi au cours des trois dernières années», explique le gardien dans un communiqué. «Mais après mûre réflexion et de nombreuses discussions en famille, j’ai décidé de ne pas prolonger mon contrat.» Le gardien précise qu’il tenait à annoncer sa décision suffisamment tôt afin de permettre au club de planifier sereinement la suite.

«Mon objectif est désormais de réussir une excellente deuxième partie de saison pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés.»
Marwin Hitz

A ce jour, le natif de Saint-Gall compte 154 matchs sous le maillot bâlois. Sauf accident, il battra, lors de cette deuxième partie de saison, son record de rencontres disputées sous un seul maillot: 157, avec Augsburg.

Torhueter Marwin Hitz des FC Basel 1893 laesst sich auf dem Balkon des Restaurants PapaJoe&#039;s bei einer spontanen Meisterfeier von den Fans fuer den Meistertitel feiern, auf dem Barfuesserplatz in ...
En 2025, Hitz a fêté le doublé championnat-coupe avec le FCB. Image: KEYSTONE

Hitz a porté à deux reprises le maillot de la Nati, lors d’un match amical remporté 3-0 contre le Liechtenstein et d'une victoire 1-0 en qualifications pour l’Euro face à l’Estonie. Les deux fois en 2015.

Son départ laissera un vide conséquent dans les buts du FC Bâle. Malgré son âge, l'expérimenté gardien reste l’un des meilleurs de Super League. Avec 72 parades (2ᵉ, derrière Stefanos Kapino à Winterthour) et sept blanchissages (meilleur total de la ligue), Marwin Hitz a largement contribué à faire du FC Bâle la meilleure défense du championnat cette saison. Même ses erreurs contre Copenhague, Lyon ou plus récemment Servette lui sont pardonnées par ses coéquipiers, tant son apport global a été important.

Les fans rêvent de Sommer

Une chose est sûre: le départ du gardien saint-gallois ouvre un chantier majeur au FC Bâle. Le club dispose bien de Mirko Salvi, gardien expérimenté et très apprécié dans le vestiaire, mais rien n’indique que le portier de 31 ans soit destiné à devenir titulaire.

Le FCB mise aussi sur la relève avec Tim Pfeiffer (20 ans), Bennett Hoch (18) et Renato Widmer D’Autilia (17), arrivé l’été dernier. Mais tout porte à croire que le club recrutera un nouveau numéro un durant le mercato estival.

Du côté des supporters, le rêve s’appelle Yann Sommer. Le contrat du gardien de l’Inter Milan – 94 sélections avec la Nati – arrive lui aussi à échéance. Formé à Bâle, Sommer a disputé 170 matchs avec la première équipe jusqu’en 2014.

Inter Milan&#039;s goalkeeper Yann Sommer gestures, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Inter Milan at the Allianz Arena in Munich, Germany, on Saturday, May ...
Le contrat de Yann Sommer à l'Inter Milan arrive à son terme cet été.Image: KEYSTONE

Mais un retour en Suisse reste hautement improbable. A 37 ans, un gardien de son calibre dispose encore de nombreuses options (plus lucratives que Bâle), s’il souhaite poursuivre sa carrière. Certains médias évoquent par exemple l'intérêt de Galatasaray Istanbul, capable d'aligner de très gros salaires. L'épouse de Sommer étant allemande, les souhaits de celle-ci pourraient aussi peser dans la balance (l'ex-portier de la Nati a longtemps joué en Bundesliga, à Gladbach puis au Bayern Munich).

Bayern&#039;s goalkeeper Yann Sommer reacts during the Champions League round of 16 second leg soccer match between Bayern Munich and Paris Saint Germain at the Allianz Arena in Munich, Germany, Wedne ...
Yann Sommer a été champion d'Allemagne avec le Bayern Munich en 2023.Image: keystone

Sommer pourrait toutefois créer une grande surprise en imitant Xherdan Shaqiri, revenu au FC Bâle en été 2024 alors que d'autres clubs plus généreux en termes de salaire lui avaient fait des offres. Mais «XS» avait choisi le cœur plutôt que le porte-monnaie.

Pour le successeur de Marwin Hitz dans la cage rhénane, des pistes plus réalistes mènent à la Super League. Justin Hammel, formé au FCB, s’est imposé comme un atout précieux à GC. Karlo Letica réalise une saison solide à Lausanne, tandis qu’Anthony Racioppi, à Sion, a récemment été élu meilleur gardien du championnat par ses pairs.

Après Shaqiri, le FC Bâle rêve de rapatrier ces autres stars

Impossible de savoir si Daniel Stucki étudie ces dossiers. Une chose est en revanche certaine: d’ici au début de la prochaine saison, en juillet, plusieurs profils de gardiens passeront sur le bureau du directeur sportif.

Quant à l’avenir de Marwin Hitz après juillet, le flou demeure. Un long voyage semble probable. Mais la communication du club laisse une petite porte entrouverte: le mot «retraite» n’apparaît pas dans le communiqué. Il serait toutefois surprenant de voir le gardien poursuivre sa carrière ailleurs.

Adaptation en français: Yoann Graber

