Wengen pourrait accueillir un très grand événement

Il est possible que la Suisse organise à nouveau les Championnats du monde de ski alpin en 2035, à peine huit ans après ceux de Crans-Montana. Cerise sur le gâteau: les épreuves de vitesse pourraient se dérouler sur la légendaire piste du Lauberhorn.

François Schmid-Bechtel

Affluences record et audiences de rêve: citer Wengen et Adelboden parmi les plus grands rendez-vous hivernaux récurrents de Suisse ne relève en rien de l’exagération. Dès lors, il peut paraître surprenant que ces deux monuments du ski alpin n’occupent aucune place dans les projets olympiques helvétiques pour 2038.

Il est d’ailleurs frappant de constater que les Championnats du monde de ski alpin n’ont plus été organisés dans l’Oberland bernois depuis près de 100 ans. La dernière édition remonte à 1935, à Mürren. Depuis, les Mondiaux en Suisse se sont tenus à St-Moritz ou à Crans-Montana, la station valaisanne devant d’ailleurs accueillir la prochaine édition en 2027. C’est également à Crans-Montana que seront disputées les épreuves olympiques de ski alpin en 2038, du moins si la Suisse obtient l'organisation des Jeux.

Wengen absent, ce n'est pas un simple oubli. Andreas Mühlheim, directeur des courses du Lauberhorn, révèle que la station a bel et bien été envisagée dans un premier temps. «Les Jeux olympiques seraient évidemment très attractifs et nous avons étudié cette possibilité avec Adelboden, en réfléchissant à une collaboration pour les épreuves masculines», explique-t-il. Au final, les arguments opposés aux Jeux ont pris le dessus.

Andreas Mühlheim. image: dr

Lesquels? «Ni nous ni Adelboden ne pourrions assumer une telle charge logistique. Avec la Coupe du monde, nous atteignons déjà nos limites», souligne Mühlheim. Et il existe encore une autre raison déterminante pour laquelle une candidature olympique n’est pas envisageable à Wengen: la piste elle-même.

Avec ses 4,5 kilomètres, le Lauberhorn est de loin la piste la plus longue du circuit de Coupe du monde. Andreas Mühlheim est catégorique: «Nous estimons que notre tracé ne convient pas aux Jeux olympiques. Sans vouloir offenser qui que ce soit: le Lauberhorn n’est pas une piste pour des athlètes qui n’ont pas fait leurs preuves en Coupe du monde». Or aux Jeux olympiques, des compétiteurs issus de nations moins traditionnelles doivent pouvoir participer aux courses, alors que Wengen n’entend consentir aucune concession en matière de piste. Pour les organisateurs, l’attachement aux valeurs traditionnelles demeure primordial.

Cela ne signifie pas pour autant l’abandon de toute ambition d’accueillir de grands championnats. Swiss-Ski s’est fixé pour objectif d’organiser des Mondiaux en Suisse tous les dix ans. Comme Crans-Montana accueillera l’édition 2027 et que des Jeux olympiques sont envisagés à domicile en 2038, ce rythme décennal pourrait être légèrement adapté.

Selon nos informations, Swiss-Ski a approché St-Moritz, Lenzerheide, Crans-Montana ainsi que le duo Adelboden/Wengen afin de sonder leur intérêt pour l’organisation des Championnats du monde 2035.

Les premiers Championnats du monde de ski alpin ont eu lieu à Mürren en 1931. Quatre ans plus tard, l’Oberland bernois accueillait pour la dernière fois des Mondiaux. image: str

Andreas Mühlheim confirme avoir reçu ce courrier il y a un peu plus de dix jours. En interne, le dossier ne sera toutefois examiné qu’après les courses de Coupe du monde. «Nous voulons d’abord en discuter avec Adelboden, avant de décider si nous montons dans ce train et entrons ensemble dans une phase d’évaluation», explique le directeur des courses du Lauberhorn. Il n’y a aucune urgence: Swiss-Ski n’attend un premier retour qu’au printemps.

Lorsque l’on se souvient que les Championnats du monde se sont tenus pour la dernière fois dans l’Oberland bernois en 1935, l’idée d’un retour dans la région de la Jungfrau, 100 ans plus tard, a quelque chose de romantique. «Nous ne fermons pas la porte aux Mondiaux en brandissant les mêmes arguments que contre les Jeux olympiques», souligne Mühlheim. «Mais une analyse approfondie s’impose avant d’envisager la prochaine étape.»