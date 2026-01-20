brouillard-4°
National League: les tirs au but sont magiques en hockey

Calvin Thürkauf (HC Lugano) a cartonné dimanche dans l'exercice des tirs au but.
Calvin Thürkauf (HC Lugano) a cartonné dimanche dans l'exercice des tirs au but.Image: keystone

Le hockey suisse est magique grâce à ce moment si particulier

Le match Lugano-Langnau, dimanche, a offert une incroyable séance de tirs au but. Un sublime feu d'artifice final après un spectacle grandiose.
20.01.2026, 05:3120.01.2026, 05:31
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Après la prolongation dimanche, Lugano et Langnau sont à 3-3 et le hockey se réduit à son noyau le plus archaïque: la séance de tirs au but. Tout ce qui a précédé ne compte plus. La tactique, les buts, les charges, les déplacements, les décisions arbitrales, le coaching malin: effacés. Il ne reste que l'instant présent. Un joueur. Un gardien. Un duel un contre un.

Côté Lugano, le leader Calvin Thürkauf est le seul à marquer lors des cinq premiers essais réglementaires. Pour Langnau, seul Julian Schmutz réussit. Ensuite, en mort subite, chaque équipe envoie généralement toujours le même tireur: son meilleur tireur. Résultat? Thürkauf marque trois fois de suite face à Luca Boltshauser. Schmutz réplique deux fois, avant d’échouer lors de sa tentative décisive contre Niklas Schlegel.

Vidéo: youtube

C’est la séance de tirs au but la plus électrique depuis une éternité. Le feu d’artifice final d’un match intense et enthousiasmant. Chaque réussite de Calvin Thürkauf est célébrée comme un but en plein jeu. Et quand Julian Schmutz s’élance, le concert de sifflets stridents de la patinoire luganaise ressemble au décollage d’un avion de chasse.

Oui, cette saison, Lugano rugit à nouveau. Lugano fait à nouveau du bruit. Lugano séduit. Pour la première fois depuis l'exercice 2018-2019, la patinoire affiche un taux de remplissage moyen supérieur à 80 % (82,35 %).

Calvin Thuerkauf (HCL), during the 2025/26 Swiss National League A (NLA) championship game between HC Lugano and Genève-Servette HC, played on Saturday, November 1, 2025, at the Cornèr Arena in Lugano ...
L'attaquant luganais Calvin Thürkauf a été le héros de ces tirs au but: quatre goals sur quatre tentatives. Image: keystone

Reste cette question cruciale: pourquoi Julian Schmutz a-t-il manqué son quatrième (et décisif) tir au but? Il le sait très bien:

«Les trois premières fois, je me suis contenté d’y aller et de marquer. La quatrième, pour la première fois, j’ai un peu réfléchi…»

C’est l’une de ces petites histoires qui dépassent largement le résultat. Celui qui réfléchit échoue. Celui qui ressent marque. La tête, d’ordinaire l’outil principal des héros sportifs dans les situations extrêmes, devient soudain un obstacle. L’analyse paralyse, le réflexe libère. Le plan s’incline face à l’instinct.

Torhueter Niklas Schlegel (HCL), left and Julian Schmutz (SCL), right during the regular season of National League Swiss Championship 2025/26 between HC Lugano and SCL Tigers at the ice stadium Corner ...
L'Emmentalois Julian Schmutz a trompé trois fois le gardien luganais Niklas Schlegel, lors des tirs au but. Mais il a raté son quatrième essai.Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Il y a aussi cette question qu'on a posée à Thierry Paterlini, le coach de Langnau: ne faudrait-il pas travailler davantage les tirs au but à l’entraînement? A Lugano, les Tigres ont perdu pour la cinquième fois de la saison après une séance de tirs au but, un record dans la ligue.

Mais selon le technicien, il est presque impossible de s’entraîner sérieusement à cet exercice.

«Pour retrouver les conditions d’un match, il faudrait nettoyer la glace après chaque entraînement»
Thierry Paterlini

Sans compter que les tirs au but à l’entraînement manquent toujours d'aspect dramatique, de tension. Car tirer dans une patinoire vide n’a pas grande valeur. Les éléments décisifs de cet exercice particulier font défaut à l'entraînement: la pression maximale et la solitude de l’élan dans une atmosphère électrique, comme par exemple à Lugano dimanche.

Head Coach Thierry Paterlini (SCL) im Spiel der Eishockey National League zwischen den ZSC Lions und den SCL Tigers, am Freitag, 31. Oktober 2025 in der Swiss Life Arena in Zuerich. (KEYSTONE/Andreas ...
Thierry Paterlini explique qu'il est trop compliqué de travailler les tirs au but à l'entraînement dans des conditions de match. image: Keystone

Peut-être que, finalement, réussir un penalty tient surtout au fait de ne pas trop réfléchir. A ce titre, la séance de tirs au but reste la dernière oasis des romantiques du hockey: suivre son instinct, comme sur la patinoire de la cour de récré.

P.S. Malgré toute la poésie de l’instant, la victoire de Calvin Thürkauf dimanche dans cet exercice n’est pas totalement illogique: il gagne probablement deux fois plus que Julian Schmutz, compte 75 sélections internationales – soit dix fois plus que l'Emmentalois –, a participé à trois Mondiaux et deux éditions des Jeux olympiques. Julian Schmutz, lui, n’a encore jamais disputé un tournoi majeur.

Beaucoup de progrès

Le duel de dimanche à la Cornèr Arena a opposé les deux équipes qui ont le plus progressé en National League. A court terme pour Lugano, qui, pour rappel, a disputé la finale des play-outs contre Ajoie la saison dernière. Les Tessinois réalisent un excellent exercice 2025/26, avec une actuelle 4e place.

Langnau, lui, a suivi une trajectoire de progression plus longue, passant progressivement du statut de misérable à celui de respectable. En 2022/23, lors de la première saison du quatuor Pascal Müller (directeur sportif), Thierry Paterlini (entraîneur), Steve Hirschi et Jukka Varmanen (assistants), les Emmentalois n'ont guère fait mieux que l’avant-dernière place, avant de sauver leur peau contre Ajoie en play-outs.

Lugano est redevenu fort grâce à une astuce inattendue

Depuis, la courbe de Langnau est ascendante: 11e en 2023/24, puis une 8e place (avec qualification en play-offs) la saison dernière, et aujourd’hui un 8e rang, devant Zoug, Berne et Bienne. Avec, en prime, une invitation à la prochaine Coupe Spengler.

Les Tigres – qui reçoivent Ajoie ce vendredi – impressionnent par leur maturité tactique et leur calme. Robustes, mordants dans les duels, mais sereins et concentrés avec le puck. Le bloc de cinq sur la glace agit comme une unité. Thierry Paterlini tire le maximum de son effectif.

Le classement de National League

Image
image: txt

Le rapport qualité-prix n’a jamais été aussi bon sous le directeur sportif Pascal Müller depuis la remontée de 2015: seuls trois joueurs suisses gagnent plus de 200 000 francs par saison, aucun ne dépasse les 300 000. Autrement dit: une gestion financière intelligente et un état d'esprit exemplaire sur la glace.

Adaptation en français: Yoann Graber

