Teddy Riner à Lausanne ++ OKC «balaye» Phoenix

Bruno Berner nouveau coach de Xamax Bruno Berner est le nouveau coach de Xamax Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Bruno Berner est le nouvel entraîneur de Neuchâtel Xamax. Le technicien de 48 ans prendra ses fonctions le 1er juillet, a annoncé le club de Challenge League.

Ancien international suisse (16 capes), Bruno Berner s'est engagé pour une saison avec les Rouge et Noir. L'ex-joueur de Grasshopper, Bâle ou Leicester succédera à Anthony Braizat, dont le contrat n'a pas été renouvelé par les dirigeants neuchâtelois.

Le Zurichois occupait récemment un poste d'entraîneur-assistant en Australie. L'ancien latéral avait découvert l'élite du football suisse en tant que coach principal avec Winterthour, avant de se retrouver aux rênes de Grasshopper entre juillet 2023 et avril 2024.

"Je me réjouis de cette mission à Neuchâtel Xamax et j’espère qu’avec de la patience, de la ténacité et un travail précis, nous connaîtrons le succès ensemble", explique-t-il, cité dans le communiqué de Xamax.



Teddy Riner sera de la partie au Lausanne Grand Slam Teddy Riner sera l'attraction du Lausanne Grand Slam cet été Image: KEYSTONE/AP/EUGENE HOSHIKO Les amateurs suisses de judo seront gâtés cet été.

La première édition du Lausanne Grand Slam (28-30 août) pourra compter sur la présence de la superstar française Teddy Riner (37 ans), ont annoncé ses organisateurs mardi dans un communiqué.

Sacré pour la troisième fois champion olympique des plus de 100 kg en 2024 à Paris, Teddy Riner n'a pas disputé la moindre compétition depuis qu'il a été opéré d'un coude en début d'année 2025. Le géant de 2m04 et quelque 140 kilos a pour ambition de décrocher un quatrième titre olympique individuel en 2028 à Los Angeles.

"Revenir à la compétition est toujours un moment fort. Lausanne est une étape importante pour me remettre dans le rythme et retrouver des sensations", explique dans le communiqué du Lausanne Judo Grand Slam Teddy Riner, qui espère certainement briller dès cet automne à l'occasion des Mondiaux de Bakou (4-11 octobre).



Vegas égalise à 2-2 face à Utah Shea Theodore (à gauche) est félicité après avoir inscrit le but de la victoire pour Vegas lundi Image: KEYSTONE/AP/Tyler Tate Vegas a égalisé à 2-2 dans le 1er tour des play-off de NHL qui l'oppose à Utah. Les Golden Knights sont allés s'imposer 5-4 après prolongation lundi sur la glace du Mammoth.

La franchise de l'Arizona, chez qui le portier bernois Akira Schmid est surnuméraire depuis le début de la série, a forcé la décision sur une réussite de Shea Theodore après 19'08 en "overtime". Elle avait égalisé à 4-4 à la 51e minute.

Les Golden Knights, qui restaient sur deux défaites d'affilée dans la série, ont joué à se faire peur dans cette rencontre. Ils menaient ainsi 3-0 après 23'26, mais ont concédé quatre buts consécutifs pour se retrouver menés 4-3 à la 46e.

A l'Est, Pittsburgh peut toujours espérer renverser Philadelphia. Les Penguins ont signé lundi leur deuxième victoire consécutive face aux Flyers, s'imposant 3-2 pour n'être plus menés que 3-2 dans ce derby de Pennsylvanie.



OKC "balaye" Phoenix au 1er tour des play-off Shai Gilgeous-Alexander (2) et OKC ont balayé Phoenix au 1er tour des play-off Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin Tenant du titre, Oklahoma City s'est hissé sans trembler au 2e tour des play-off de NBA. Le Thunder a "balayé" les Suns en quatre matches en s'imposant 131-122 lundi à Phoenix.

OKC, qui affichait le meilleur bilan de la Ligue au terme de la saison régulière (64 victoires-18 défaites), signe ainsi son troisième "sweep" consécutif au 1er tour des séries finales. Le Thunder affrontera les Lakers ou les Rockets de Clint Capela en demi-finale de la Conférence Ouest.

Oklahoma City a une nouvelle fois pu compter sur son MVP Shai Gilgeous-Alexander pour faire la différence lundi. Le meneur canadien a réussi 31 points, distillant 8 passes décisives. Son équipe a brillé derrière la ligne des 3 points, avec 50% de réussite dans cet exercice (17/34).

Tête de série no 1 à l'Est, Detroit (60-22) est en revanche au bord du précipice. Les Pistons se sont inclinés 94-88 lundi sur le parquet d'Orlando, qui mène désormais 3-1 dans cette série. Le Magic, qui a dû passer par les barrages pour disputer les play-off, n'a pas gagné la moindre série depuis 16 ans.



Cooper Flagg (Mavericks) élu rookie de l'année Cooper Flagg a été élu rookie de l'année en NBA Image: KEYSTONE/AP/Albert Pena Cooper Flagg (19 ans) a été élu meilleur rookie de l'année, a annoncé la NBA lundi.

Le phénomène des Dallas Mavericks, no 1 de la dernière draft, Flagg succède au palmarès à deux joueurs des San Antonio Spurs: Stephon Castle (2025) et Victor Wembanyama (2024).

L'ailier-fort américain est sorti en tête du vote d'un panel de cent personnalités des médias suivant la ligue nord-américaine. Il devance de 26 points seulement l'arrière des Charlotte Hornets Kon Knueppel.

Elu meilleur lycéen du pays en 2024, puis meilleur basketteur universitaire lors de sa seule saison avec Duke (2025), Cooper Flagg a réussi une saison à la hauteur des attentes. Il est le premier rookie à trôner en tête de son équipe aux points, interceptions, rebonds et passes décisives depuis Michael Jordan (1985).

Si les Mavericks, en période de transition, sont restés scotchés en bas du classement (12es à l'Ouest), Flagg a cumulé de solides statistiques individuelles avec en moyenne 21 points, 6,7 rebonds et 4,5 passes par match. Plus tôt ce mois-ci, avec 51 points inscrits face à Orlando, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à signer une performance à plus de 50 points.



"Je veux gagner chaque course", lance Pogacar avant le TdR Tadej Pogacar n'a pas caché ses ambitions pour sa première participation au Tour de Romandie. A la veille du prologue, le magicien slovène s'est déclaré confiant en vue de la victoire finale.

Devant un parterre de journalistes qui se sont pressés pour s'entretenir avec lui lundi, le quadruple vainqueur du Tour de France est arrivé d'un pas lent, avec un visage impassible qui trahit son ambition. "Je veux gagner chaque course à laquelle je prends part, a souligné d'entrée le grand favori de cette 79e édition. C'est un tracé difficile, avec un seul contre-la-montre mardi (réd: le prologue à Villars-sur-Glâne), mais qui me convient."

Le Tour du Pays de Vaud, douloureux souvenir Le Slovène avait déjà fait une incursion en terre vaudoise en 2015 lors d'un Tour du Pays de Vaud qui l'a marqué à vie. "J'ai encore une cicatrice d'une chute survenue à ce moment-là", s'est-il remémoré avec un sourire en coin.

Pour la première course à étapes de son calendrier 2026, Pogacar est surtout en quête de certitudes en vue d'un potentiel 5e sacre sur les Champs-Elysées. "Je ne peux pas rester à la maison toute l'année et ne sortir que pour le Tour de France. J'ai besoin de courses afin de me jauger", s'est justifié le double champion du monde en titre.

Dimanche, le coureur de 27 ans a remporté Liège-Bastogne-Liège, seulement 48h avant de prendre le départ du TdR. Pour son 4e succès sur la Doyenne, le Slovène a confirmé sa forme étincelante en imprimant un rythme démentiel face à la promesse Paul Seixas dans la côte de La Redoute, qui compte pourtant un passage à 22%: 25 km/h de moyenne sur le tronçon, une explosivité dont il compte bien faire usage sur les routes romandes.

Pas d'inquiétude sur son poids Au sortir d'une saison des classiques réussie "malgré" une deuxième place sur Paris-Roubaix, Pogacar est forcément encore en rodage en vue de la Grande Boucle. "Je viens ici pour retrouver mes sensations lors d'une course d'une semaine, travailler l'entente avec mes coéquipiers, et vérifier que mon entraînement est bon", a listé celui qui compte 21 victoires d'étapes sur le TdF.

Si d'aucuns ne voient Pogacar défaillir lors des six étapes de la boucle romande, un élément pourrait cependant jouer contre lui: pour tenter de gagner Paris-Roubaix, le leader de la formation UAE a dû prendre du poids afin de gagner en stabilité sur les terribles pavés du Nord.

Mais ce poids supplémentaire, superflu sur des courses à étapes, ne l'inquiète pas outre mesure: "Si j'avais deux kilos de graisse en trop, je m'inquiéterais. Ici, les un ou deux kilos de muscles que j'ai en plus ne me gênent pas en vue de la semaine à venir".

Sa sérénité et son statut devraient lui permettre de lever les bras une nouvelle fois en Suisse, lui qui s'était emparé du tricot arc-en-ciel de champion du monde à Zurich en 2024.



Fribourg a-t-il perdu plus qu'un match? Auteur d'un superbe début de match, Fribourg a perdu pied dans le tiers médian dimanche. Les Dragons se sont inclinés en prolongation 5-4, mais ils y croient pour l'acte VI mardi chez eux.

Le plan se déroulait sans accroc. 3-0 après les seize premières minutes de jeu, un power-play qui transforme l'essai après dix secondes, une triangulation magique et un but chanceux, tout semblait sourire à un Fribourg à l'heure. Dans cette série, l'équipe qui a marqué en premier s'était toujours imposée. Jusqu'à ce dimanche soir.

Dès la 18e, la machine noire et blanche s'est grippée. Davos a repris ses esprits et retrouvé son hockey. A trente secondes de la fin du premier tiers, les Grisons ont inscrit le premier but d'une remontada que certains redoutaient parmi les supporters des Dragons.

Cette réussite de Calle Andersson a redonné espoir aux Davosiens. "Le 3-1 leur a donné de l'énergie", a reconnu le coach fribourgeois Roger Rönnberg. Le deuxième tiers a d'ailleurs commencé comme un calvaire XL pour ses hommes. A la 23e, le goal de Frehner a fait douter les Fribourgeois. Huit minutes plus tard, le 3-3 de Jung a secoué la patinoire en mettant les Fribourgeois sur les pattes arrière. Le 4-3 de Stransky (36e) mettra un nouveau coup derrière la nuque de Sprunger et ses coéquipiers.

L'erreur de Marchon "Le match tourne quand Davos revient à 3-3, raconte Benoit Jecker. On ne peut pas se permettre de mener 3-0 et de voir Davos nous passer devant à 4-3. On doit mieux jouer et on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est super rageant. On sait comme c'est important d'avoir un bon premier tiers à l'extérieur. On a réussi à mettre Davos sous pression chez eux. Puis avec ces goals, la confiance est impactée et donc notre jeu. On ne doit pas trop cogiter en prenant ces buts."

Une personne qui a dû cogiter à coup sûr dans le car en revanche, c'est Nathan Marchon. Le numéro 97, excellent dans cette finale, a offert le power-play victorieux à Davos en envoyant le puck au-dessus du plexi et alors qu'il n'était pas sous pression.

"On a eu tellement de chances de tuer cette rencontre, c'est vraiment dommage", a regretté Rönnberg. Sans nommer les opportunités de ses ouailles, on peut imaginer que le Suédois va longtemps se remémorer l'action de Dorthe à la 58e, puis le tir de Seiler presque dans l'enchaînement. Un peu comme le poteau d'Arola à l'occasion du 3e acte à la 59e. Sauf que Fribourg avait pu s'imposer à la 89e grâce à Sprunger.

"Rien n'a changé, a souri le coach fribourgeois à la question de voir son équipe le dos au mur. On doit gagner quatre matches. Personne n'a été champion avec seulement deux victoires. On a ce match à la maison et j'apprécie cette situation."

Benoît Jecker se réjouit aussi de cette dernière rencontre devant le public fribourgeois: "Hormis ce soir, on a toujours gagné à l'extérieur. C'est frustrant. Il faudra utiliser le public à la maison. On n'a jamais réussi à en profiter, mais on le fera mardi pour ce qui sera de toute façon le dernier match à Fribourg cette saison. Ce sera d'autant plus beau de fêter ça avec eux mardi."

Rester positif. La bonne attitude à avoir, à n'en pas douter.



LdC: Le PSG accueille le Bayern La Ligue des champions entre cette semaine dans sa phase décisive, avec les demi-finales aller.

Mardi dès 21h, le Paris St-Germain accueille le Bayern Munich pour un "remake" de la finale de l'édition 2020 remportée par les Bavarois.

Les deux équipes se sont affrontées cinq fois en C1 depuis cette finale, avec quatre succès pour le "Rekordmeister" contre un seul pour le PSG. Mais le tenant du trophée peut s'appuyer sur le quart de finale de la Coupe du monde des clubs gagné 2-0 en juillet dernier.

Et les Parisiens montent en puissance depuis quelques semaines. Les hommes de Luis Enrique, qui sont quasiment assurés de décrocher le titre en Ligue 1, ont retrouvé leur jeu habituel (intense pressing, mouvements permanents, passes fluides et insaisissables, accélérations et transitions rapides).

Déjà sacré en Bundesliga, le Bayern Munich de Vincent Kompany n'est toutefois pas en reste. Harry Kane et ses équipiers restent même sur neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues, avec pas moins de 32 buts marqués au passage. Cette double confrontation, véritable finale avant la lettre, s'annonce vraiment prometteuse.



Une 79e édition promise à Tadej Pogacar? Le Tour de Romandie débute mardi à Villars-sur-Glâne. Le prodige slovène Tadej Pogacar est à la fois le favori annoncé et la plus grande attraction de cette 79e édition qui se terminera dimanche.

Les meilleures équipes cyclistes au monde s'apprêtent à sillonner les routes romandes. Décryptage des principaux enjeux d'une édition où l'actuel meilleur cycliste du monde rêve d'ajouter une nouvelle épreuve à son formidable palmarès.

Plus de 14'000 m de dénivelé Hormis le prologue inaugural, les étapes de cette édition présentent un fort dénivelé, n'offrant aucun répit à ses protagonistes. Avec plus de 14'000 m de relief répartis en cinq jours, les organisateurs ont fait la part belle aux grimpeurs.

Dès mercredi autour de Martigny, certains pourraient perdre des plumes dans la longue montée vers Ovronnaz. Après deux étapes où les puncheurs auront leur chance, le peloton retournera en terre fribourgeoise pour l'étape-reine de ce TdR: le tracé entre Broc et Charmey (149,6 km) samedi s'annonce décisif en vue du classement général de ce TdR, avec notamment la triple ascension de l'exigeant col du Jaun en point d'orgue.

L'ultime étape entre Lucens et Leysins donnera une dernière opportunité de glaner de précieuses secondes, même si la montée finale semble trop régulière pour créer de grosses différences entre les favoris.

Qui pour bousculer Pogacar? En l'absence de ses rivaux Jonas Vingegaard et Paul Seixas, Tadej Pogacar compte bien s'imposer à l'occasion de sa première participation sur la boucle romande. Paris - Roubaix excepté, le quadruple vainqueur du Tour de France a remporté toutes les courses sur lesquelles il s'est aligné en 2026. Celui qui s'est imposé pour la première fois sur Milan - San-Remo fin mars arrive en Suisse pour entamer sa préparation en vue du Tour de France, qu'il espère remporter une cinquième fois en juillet.

Parmi ses adversaires annoncés, l'Allemand Florian Lipowitz sort du lot avec sa deuxième place début avril au classement général du Tour du Pays basque, derrière la promesse Seixas. Le vainqueur du maillot blanc de meilleur jeune du dernier Tour de France devrait être le chef de file de la formation Redbull Hansgrohe, avec à ses côtés le quadruple vainqueur de la Vuelta Primoz Roglic, peu en vue en 2026. Le Britannique Oscar Onley (Ineos Grenadiers) et le Français Lenny Martinez (Barhain Victorious) ont également les armes pour se glisser dans la lutte pour le maillot jaune.

Mauro Schmid en forme Mauro Schmid (Jayco AIUIa) s'avance pour sa part comme étant le meilleur atout suisse du moment. Deuxième de la Flèche Wallone mercredi, le champion de Suisse en titre a par ailleurs démontré ses qualités sur les courses à étapes, en s'adjugeant le général de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali il y a un mois. La formation suisse Tudor Pro Cycling présente les quatre autres coureurs à croix blanche en lice, à savoir Yannis Voisard, Joel Suter, Roland Thalmann et Robin Donzé.



La "Bataille d'Angleterre" entre Joshua et Fury aura bien lieu Anthony Joshua affrontera Tyson Fury cette ann閑 (archives). Image: KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY Le boxeur britannique Anthony Joshua affrontera pour la première fois de sa carrière son compatriote Tyson Fury, a annoncé la promotion du combat lundi. Ce choc des titans est prévu en fin d'année.

"Signé, scellé, c'est fait ! AJ contre Fury aura bien lieu !", s'est exclamé Eddie Hearn, le promoteur de Joshua, sur son compte Instagram. Il s'agit, a-t-il ajouté, du "plus gros contrat que nous ayons jamais conclu, mais surtout celui que nous avons toujours voulu conclure. L'année la plus importante de la carrière d'AJ arrive, le come-back est lancé".

Aucune date ni lieu n'ont été annoncés, mais la tenue de ce combat inédit entre les deux poids lourds est pressentie pour novembre. Netflix devrait en être le diffuseur.

Joshua remonte sur le ring Sept mois après l'accident de la route qui a mis sa carrière entre parenthèses, Joshua, 36 ans, remontera sur un ring le 25 juillet à Ryad, la capitale saoudienne, face à l'Albanais Kristian Prenga. Âgé de 35 ans, Prenga présente un bilan de 20 victoires, toutes par KO, pour une seule défaite, mais il n'a jamais mis les gants contre un adversaire du calibre du champion olympique 2012 à Londres.

Joshua compte lui 29 victoires, dont 26 avant la limite, et quatre défaites dont la dernière en septembre 2024 contre son compatriote Daniel Dubois. Il a disputé son dernier combat mi-décembre contre le youtubeur Jake Paul, qu'il a mis ko au sixième round.

L'ex-champion du monde des poids lourds a mis ensuite sa carrière entre parenthèses à la suite d'un accident de la route survenu quelques jours plus tard au Nigeria, dans lequel il a été légèrement blessé et qui a été fatal à deux de ses proches.

"Ce n'est un secret pour personne, j'ai pris du temps pour me reconstruire et me consolider afin d'être prêt à remonter sur le ring, et aujourd'hui débute la nouvelle étape de ce parcours", a-t-il commenté dans un communiqué des organisateurs. "J'ai hâte de revenir à la compétition et de reprendre exactement là où je me suis arrêté."

Retour réussi pour Fury Son combat contre Prenga servira de préparation au choc tant attendu contre son compatriote et ex-champion du monde des lourds, Tyson Fury.

Ce dernier a lui effectué un retour réussi en dominant le Russe Arslanbek Makhmudov, début avril, à Londres. Il n'avait plus combattu depuis quinze mois après avoir annoncé sa retraite.

À présent, les négociations sont bouclées et, après une décennie à s'éviter et plusieurs tentatives avortées de conclure un affrontement, ils vont enfin s'affronter dans un combat que Fury lui-même a baptisé la "Bataille d'Angleterre".



Julius Honka débarque à Ajoie Julius Honka débarque à Ajoie Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Après avoir annoncé le départ de onze joueurs, le HC Ajoie renforce son effectif en vue de la saison 2026/27 de National League.

Le club jurassien enregistre notamment les arrivées de Julius Honka et de Tim Wolf.

Julius Honka (30 ans) n'est autre que le frère aîné d'Anttoni Honka, meilleur compteur des Ajoulots lors de la saison 2025/26. Le défenseur évoluait à Rapperswil-Jona lors de l'exercice 2025/26, après des passages à Berne, Genève-Servette et Davos.

Tim Wolf est quant à lui de retour au sein d'un club dont il a défendu les couleurs de 2019 à 2024. Le gardien de 34 ans a passé les deux dernières saisons à Zoug. L'attaquant canado-suisse Stefano Bottini (23 ans) rejoint lui aussi les rangs du club ajoulot. La durée des contrats des trois joueurs n'a pas été précisée par le HCA.



Le Real confirme que Mbappé est blessé à la cuisse gauche Mbappé pourrait manquer le prochain Clasico Image: KEYSTONE/EPA/JULIO MUNOZ La star du Real Madrid Kylian Mbappé souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche.

Le club espagnol l'a confirmé lundi, sans préciser la durée de l'indisponibilité de son attaquant français.

Le capitaine de l'équipe de France, qui était sorti en fin de match face au Betis Séville vendredi en championnat (1-1), est touché au "muscle semi-tendineux de la jambe gauche", un muscle faisant partie des ischio-jambiers situé le long de la cuisse, selon le diagnostic des médecins madrilènes.

Selon les premières informations de la presse espagnole, Mbappé devrait manquer le prochain match de Liga contre l'Espanyol Barcelone dimanche et il est incertain pour le Clasico du 10 mai face au FC Barcelone. Sa présence fin mai pour le rassemblement de l'équipe de France avant la Coupe du monde 2026 n'est donc pas remise en cause pour l'instant.

Eliminé en Ligue des champions, en Coupe du Roi, et battu par le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne, le Real est distancé dans la course au titre en Liga. Il pointe à onze points de son rival catalan, pas encore mathématiquement sacré.



Bencic échoue en 8es de finale, malgré une belle résistance Belinda Bencic a échoué dès les 8es de finale à Madrid Image: KEYSTONE/EPA/SERGIO PEREZ Belinda Bencic (WTA 12) a échoué dès les 8es de finale du WTA 1000 de Madrid lundi. La St-Galloise a subi la loi de Hailey Baptiste, 32e joueuse mondiale, après plus de 2h40 de lutte.

Demi-finaliste en 2019 sur la terre battue de la capitale espagnole, Belinda Bencic s'est inclinée 6-1 6-7 (14/16) 6-3 devant l'Américaine de 24 ans. Elle a eu le mérite de ne rien lâcher face à une joueuse qui avait sorti Jasmine Paolini (WTA 9) au tour précédent.

Impuissante dans une première manche qui n'a duré que 25 minutes, la championne olympique 2021 est revenue de très loin avant d'égaliser à un set partout sur sa... sixième opportunité. Elle a ainsi effacé pas moins de six balles de match dans la deuxième manche, dont cinq au cours d'un tie-break au scénario complètement fou.

Mais Belinda Bencic n'est pas parvenue à poursuivre sur sa lancée face à la quart de finaliste du récent WTA 1000 de Miami. Elle a concédé son quatrième break de la journée dans le sixième jeu du set décisif. Et Hailey Baptiste, qui avait bénéficié d'une première occasion de conclure à 6-1 6-5 sur son engagement, n'a cette fois-ci pas tremblé au moment de classer l'affaire sur son service.



Marco Bayer n'entraînera plus les Zurich Lions Marco Bayern'est plus l'entraîneur des Zurich Lions Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Marco Bayer n'entraînera plus les Zurich Lions à l'entame de l'exercice 2026/27, a annoncé le club zurichois lundi. Le "Z" se met désormais à la recherche de son successeur.

Bayer avait pris les rênes des Zurich Lions fin décembre 2024 en provenance des GCK Lions, après la démission de Marc Crawford pour raisons de santé. Le technicien de 53 ans a mené les Zurichois à la victoire en Ligue des champions puis au onzième titre de champion de Suisse de l'histoire du club en 2025. Mais cette saison, le "Z" a été éliminé dès les demi-finale face à Davos.

"Je tiens à remercier chaleureusement Marco pour cette bonne collaboration et je le félicite encore une fois pour les deux titres remportés en championnat et en Ligue des champions", souligne le directeur sportif Sven Leuenberger dans un communiqué.

