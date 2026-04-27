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Voici pourquoi Pogacar portait un brassard noir

«Pogi» et son brassard lors de Liège-Bastogne-Liège.
«Pogi» et son brassard lors de Liège-Bastogne-Liège.

Voici pourquoi Pogacar portait un brassard noir

Brillant vainqueur de Liège-Bastogne-Liège dimanche, le champion slovène a surpris les suiveurs en arborant un bandeau noir durant toute la course.
27.04.2026, 05:3527.04.2026, 05:35
Julien Caloz
Julien Caloz

Tadej Pogačar est attendu au-dessus de Vevey lundi pour rejoindre sa formation, «UAE Team Emirates», et participer au Tour de Romandie, une épreuve que le Slovène s’apprête à découvrir cette semaine. Mais avant de venir en Suisse, «Pogi» a brillé sur Liège-Bastogne-Liège, qu’il a remportée pour la quatrième fois dimanche, au terme d’une démonstration de force face à Paul Seixas dans la montée de la Roche-aux-Faucons.

La performance de Tadej Pogačar n’a guère surpris les observateurs. En revanche, le symbole qu’il a affiché a suscité des interrogations: le double champion du monde en titre portait un brassard noir au biceps gauche. Son attitude au moment de franchir la ligne, doigt pointé vers le ciel, a également fait parler.

Slovenia&#039;s Tadej Pogacar of the UAE Team Emirates crosses the finish line to win the Belgian cycling classic and UCI World Tour race Liege Bastogne Liege, in Liege, Belgium, Sunday, April 26, 202 ...
La célébration de Tadej Pogacar à Liège.Keystone

Il s’avère que le brassard puis le geste de «Pogi» avaient pour but de rendre hommage à la mémoire de son ancien coéquipier, Cristian Muñoz. Le Colombien avait rejoint l’équipe émiratie la même année que lui, en 2019, avant de la quitter en 2022. Les deux coureurs ont ainsi évolué ensemble pendant trois saisons.

Or Cristian Muñoz est décédé vendredi à l’âge de 30 ans. Le Colombien a été victime d’une septicémie, consécutive à une infection au genou après une lourde chute survenue lors du Tour du Jura. «Au cours des dernières heures, son état de santé s’est aggravé et, malgré tous les efforts de l’équipe médicale, Cristian est décédé», a précisé sa formation, Nu Colombia, dans un communiqué.

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