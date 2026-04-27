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Coupe de Suisse: le SLO offre des billets pour la finale

Le 18 avril, le Stade Lausanne Ouchy a réalisé l'exploit en demi-finale de Coupe de Suisse contre GC.
Le 18 avril, le Stade Lausanne Ouchy a réalisé l'exploit en demi-finale de Coupe de Suisse contre GC. image: keystone/watson

Ouchy offre un joli cadeau à ses fans pour la finale de Coupe

Le Stade Lausanne Ouchy va offrir de nombreux billets pour le match le plus important de son histoire, contre Saint-Gall le 24 mai à Berne.
27.04.2026, 11:1527.04.2026, 11:17
Yoann Graber
Yoann Graber

Le Stade Lausanne Ouchy va vivre le match le plus important de son histoire le 24 mai, à Berne. Il jouera sa première finale de Coupe de Suisse, contre Saint-Gall, et rêve de s'offrir un premier sacre majeur.

Comme le veut l'usage, l'organisateur de la compétition – l'Association suisse de football (ASF) – met à disposition un contingent important de billets pour les fans de chaque équipe. En l'occurence, le club vaudois a droit à 12 500 tickets. Problème: contrairement à la majorité des clubs de Super League et même de Challenge League, le SLO ne dispose pas d'une base de fans susceptible de remplir facilement ce grand secteur du stade du Wankdorf. En deuxième division, les Stadistes évoluent devant seulement 637 spectateurs par match en moyenne à la Pontaise...

Stade Lausanne-Ouchy&#039;s players celebrate their qualification for the final with their fans after defeating Grasshopper, during the Swiss Cup semifinal between FC Stade Lausanne-Ouchy, SLO, and Gr ...
Le SLO va jouer sa première finale de Coupe de Suisse. Image: KEYSTONE

Du coup, l'actuel 5e de Challenge League a une idée aussi originale que généreuse pour faire venir des supporters à Berne le 24 mai: il offre les billets à tous les fans âgés de 6 à 16 ans (valeur initiale du sésame: 40 francs). C'est ce que le SLO a annoncé dans un communiqué ce lundi. C'est grâce à la démarche commune avec l'un de ses sponsors, Cronos Finance SA, que ce cadeau est possible. Dans le communiqué, le CEO de ce partenaire, Pascal Roux, détaille:

«Le but est de faire de ce 24 mai une véritable fête du football vaudois. La dernière fois qu’un club vaudois a soulevé le trophée remonte à 1999 avec le Lausanne-Sport. Nous voulons donner à un maximum de gens la possibilité de vivre cet événement exceptionnel qu’est une finale de Coupe de Suisse.»

Le prix des billets adultes est, lui, de 60 francs. Chaque détenteur d'un sésame pour cette finale bénéficiera de transports publics gratuits de son domicile jusqu'au stade du Wankdorf, via la gare de Lausanne.

Des grands fans d'un autre club romand👇

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Cette jolie initiative du Stade Lausanne Ouchy devrait permettre d'éviter une enceinte bernoise uniquement verte et blanche, les couleurs du FC Saint-Gall, dont les supporters se déplacent, eux, toujours massivement.

Ne reste plus qu'à espérer pour les fans lausannois un nouvel exploit des leurs, eux qui ont éliminé trois clubs de Super League – Winterthour, Lucerne et Grasshopper – sur leur chemin vers la finale.

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