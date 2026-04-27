Ouchy offre un joli cadeau à ses fans pour la finale de Coupe
Le Stade Lausanne Ouchy va vivre le match le plus important de son histoire le 24 mai, à Berne. Il jouera sa première finale de Coupe de Suisse, contre Saint-Gall, et rêve de s'offrir un premier sacre majeur.
Comme le veut l'usage, l'organisateur de la compétition – l'Association suisse de football (ASF) – met à disposition un contingent important de billets pour les fans de chaque équipe. En l'occurence, le club vaudois a droit à 12 500 tickets. Problème: contrairement à la majorité des clubs de Super League et même de Challenge League, le SLO ne dispose pas d'une base de fans susceptible de remplir facilement ce grand secteur du stade du Wankdorf. En deuxième division, les Stadistes évoluent devant seulement 637 spectateurs par match en moyenne à la Pontaise...
Du coup, l'actuel 5e de Challenge League a une idée aussi originale que généreuse pour faire venir des supporters à Berne le 24 mai: il offre les billets à tous les fans âgés de 6 à 16 ans (valeur initiale du sésame: 40 francs). C'est ce que le SLO a annoncé dans un communiqué ce lundi. C'est grâce à la démarche commune avec l'un de ses sponsors, Cronos Finance SA, que ce cadeau est possible. Dans le communiqué, le CEO de ce partenaire, Pascal Roux, détaille:
Le prix des billets adultes est, lui, de 60 francs. Chaque détenteur d'un sésame pour cette finale bénéficiera de transports publics gratuits de son domicile jusqu'au stade du Wankdorf, via la gare de Lausanne.
Cette jolie initiative du Stade Lausanne Ouchy devrait permettre d'éviter une enceinte bernoise uniquement verte et blanche, les couleurs du FC Saint-Gall, dont les supporters se déplacent, eux, toujours massivement.
Ne reste plus qu'à espérer pour les fans lausannois un nouvel exploit des leurs, eux qui ont éliminé trois clubs de Super League – Winterthour, Lucerne et Grasshopper – sur leur chemin vers la finale.