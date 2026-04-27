Cette technique aiderait les femmes à faire des pompes
Une énième tendance des réseaux que l’on oubliera dans dix secondes? Sans doute. Pourtant, et contrairement à pléthore de vidéos virales, ici, rien de particulièrement stupide ou dangereux. A en croire les milliers d’internautes qui prétendent à grands cris que cette information a changé leur entraînement, on aurait affaire à une fantastique découverte anatomique.
Si vous ouvrez TikTok ou Instagram en ce moment, il est même probable que vous tombiez sur une femme qui fait des pompes avec une aisance presque exagérée.
En deux mots? Une technique d’une simplicité désarmante leur permettrait de beaucoup moins galérer: une fois au sol, il suffirait de diriger les mains vers l’extérieur, au lieu de les pointer vers l’avant.
C’est tout? C’est tout.
Démonstration:
Par rigueur scientifique personnelle, et parce qu’on a décidé de ne plus gober tous les miracles que l’on croise sur l’écran de notre smartphone, on a réquisitionné une connaissance pour qu’elle teste l’astuce. Ultra sportive et runneuse invétérée, Ivanka (appelons-la ainsi) n’a pourtant jamais réussi à finir la moindre pompe sans s’effondrer au sol au milieu du mouvement.
Verdict?
«Un peu», c’est suffisant pour qu’on décide de solliciter une spécialiste, histoire de confirmer la rumeur et d’essayer d’expliquer un phénomène qui use la bande passante depuis quelques jours. Véronique Lugrin, elle aussi, a vu passer certaines de ces vidéos sur les réseaux sociaux: «Oui, il y en a beaucoup en ce moment, trop certainement».
Si cette physiothérapeute du sport et préparatrice physique n’est pas aussi enjouée que les internautes, c’est que ce mystère n’en est pas un et que ça n’a rien de nouveau: «Ce n'est pas une invention virale, mais une donnée anatomique enseignée en médecine depuis des décennies», nous éclaire la fondatrice du centre Enmouvement, à Lausanne.
Dans les faits? 14–17 degrés pour les femmes, 9-12 degrés pour les hommes. «Cela signifie que l’avant-bras s’écarte légèrement plus du corps chez les femmes, ce qui peut influencer le confort dans certains mouvements.».
Comme les pompes? «Oui, comme les pompes.»
Allons un peu plus loin:
CQFD, on valide et on passe à autre chose? Pas vraiment. Car en regardant ces vidéos, on peut avoir l’impression que faire des pushups de cette manière est d’une féroce efficacité.
Or, la nuance est importante: «La position des mains peut améliorer le confort, la perception, mais aucune preuve scientifique ne tend à prouver que cette position améliore l'efficience de l'exercice chez les femmes», prévient la spécialiste. En clair? Il leur faudra toujours mouiller le t-shirt pour que leur force et leurs muscles se développent.
Pourquoi certaines personnes ont-elles le sentiment qu’il est plus difficile pour une femme de commencer à faire des pompes? «Déjà, il faut savoir que c’est difficile pour tout le monde au début», nous prévient la physiothérapeute du sport.
Mais...
Véronique Lugrin invoque les études sur la question: «En moyenne les hommes possèdent une force musculaire supérieure (40-60% de plus pour le haut du corps), principalement due a une masse musculaire et une testostérone plus élevée».
Et les femmes? «Elles présentent en moyenne une meilleure résistance à la fatigue et une endurance musculaire égale, voire supérieure, sur les efforts longs».
Le plus important, vous l’aurez compris, c’est de «faire du renforcement musculaire au moins deux fois par semaine, travailler les grands groupes musculaires et bouger régulièrement pour favoriser la santé», conclut l’experte.
La bonne nouvelle, mine de rien, c’est que diriger ses mains vers l’extérieur, comme le veut l’évangile selon TikTok, n’est pas une mauvaise idée. De quoi occuper le week-end?