Selon les réseaux sociaux, cette astuce est game changer pour les femmes. Vraiment? Vidéo: extern / rest

Cette technique aiderait les femmes à faire des pompes

Selon les réseaux sociaux, il suffirait de modifier l’angle des mains au sol de quelques centimètres pour que les femmes galèrent un peu moins lorsqu’elles font des pushups. On a soumis cette astuce à une spécialiste romande et, comme souvent... c’est plus compliqué que ça.

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Une énième tendance des réseaux que l’on oubliera dans dix secondes? Sans doute. Pourtant, et contrairement à pléthore de vidéos virales, ici, rien de particulièrement stupide ou dangereux. A en croire les milliers d’internautes qui prétendent à grands cris que cette information a changé leur entraînement, on aurait affaire à une fantastique découverte anatomique.

Si vous ouvrez TikTok ou Instagram en ce moment, il est même probable que vous tombiez sur une femme qui fait des pompes avec une aisance presque exagérée.

En deux mots? Une technique d’une simplicité désarmante leur permettrait de beaucoup moins galérer: une fois au sol, il suffirait de diriger les mains vers l’extérieur, au lieu de les pointer vers l’avant.

C’est tout? C’est tout.

Démonstration: Vidéo: extern / rest

Par rigueur scientifique personnelle, et parce qu’on a décidé de ne plus gober tous les miracles que l’on croise sur l’écran de notre smartphone, on a réquisitionné une connaissance pour qu’elle teste l’astuce. Ultra sportive et runneuse invétérée, Ivanka (appelons-la ainsi) n’a pourtant jamais réussi à finir la moindre pompe sans s’effondrer au sol au milieu du mouvement.

Verdict? «Ah oui, marrant, c’est un peu plus facile»

«Un peu», c’est suffisant pour qu’on décide de solliciter une spécialiste, histoire de confirmer la rumeur et d’essayer d’expliquer un phénomène qui use la bande passante depuis quelques jours. Véronique Lugrin, elle aussi, a vu passer certaines de ces vidéos sur les réseaux sociaux: «Oui, il y en a beaucoup en ce moment, trop certainement».

Si cette physiothérapeute du sport et préparatrice physique n’est pas aussi enjouée que les internautes, c’est que ce mystère n’en est pas un et que ça n’a rien de nouveau: «Ce n'est pas une invention virale, mais une donnée anatomique enseignée en médecine depuis des décennies», nous éclaire la fondatrice du centre Enmouvement, à Lausanne.

«D'un point de vue scientifique, cela a été documenté par des études qui mentionnent que les femmes ont en moyenne un angle de portage différent et plus élevé que les hommes» Véronique Lugrin, physiothérapeute du sport, préparatrice physique et fondatrice du centre Enmouvement

Dans les faits? 14–17 degrés pour les femmes, 9-12 degrés pour les hommes. «Cela signifie que l’avant-bras s’écarte légèrement plus du corps chez les femmes, ce qui peut influencer le confort dans certains mouvements.».

Comme les pompes? «Oui, comme les pompes.»

Allons un peu plus loin: «D'un point de vue fonctionnel - biomécanique, l'angle n'affecte pas seulement la façon dont les os du membre supérieur s'articulent entre eux et avec le torse, il influence également la direction dans laquelle les muscles se contractent. C'est pourquoi les femmes peuvent parfois (selon leur morphologie) trouver plus difficile d'effectuer des pompes de manière conventionnelle» Véronique Lugrin, d’après la littérature scientifique disponible.

CQFD, on valide et on passe à autre chose? Pas vraiment. Car en regardant ces vidéos, on peut avoir l’impression que faire des pushups de cette manière est d’une féroce efficacité.

Or, la nuance est importante: «La position des mains peut améliorer le confort, la perception, mais aucune preuve scientifique ne tend à prouver que cette position améliore l'efficience de l'exercice chez les femmes», prévient la spécialiste. En clair? Il leur faudra toujours mouiller le t-shirt pour que leur force et leurs muscles se développent.



Pourquoi certaines personnes ont-elles le sentiment qu’il est plus difficile pour une femme de commencer à faire des pompes? «Déjà, il faut savoir que c’est difficile pour tout le monde au début», nous prévient la physiothérapeute du sport.

Mais... «La force relative du haut du corps est en moyenne plus faible chez une femme. C’est en lien avec les différences de masse musculaire, d'entrainement et de biologie»

Véronique Lugrin invoque les études sur la question: «En moyenne les hommes possèdent une force musculaire supérieure (40-60% de plus pour le haut du corps), principalement due a une masse musculaire et une testostérone plus élevée».

Et les femmes? «Elles présentent en moyenne une meilleure résistance à la fatigue et une endurance musculaire égale, voire supérieure, sur les efforts longs».

Le plus important, vous l’aurez compris, c’est de «faire du renforcement musculaire au moins deux fois par semaine, travailler les grands groupes musculaires et bouger régulièrement pour favoriser la santé», conclut l’experte.

La bonne nouvelle, mine de rien, c’est que diriger ses mains vers l’extérieur, comme le veut l’évangile selon TikTok, n’est pas une mauvaise idée. De quoi occuper le week-end?