A Fribourg, le public est particulièrement fidèle et passionné. Image: keystone

Les fans de Gottéron sont furieux

Les prix des billets pour l'acte 6 de la finale contre Davis, mardi (20h à Fribourg), augmentent parfois fortement. Les supporters sont fâchés.

Plus de «Sport»

9372 spectateurs peuvent prendre place dans la patinoire de Fribourg-Gottéron. 348 places sont réservées aux supporters adverses et, comme les 7500 abonnements de saison restent valables pendant les play-off, un peu plus de 1500 billets supplémentaires par match sont mis en vente pour les fans fribourgeois pendant la série pour le titre. Et avec ces billets supplémentaires, le club a de nouveau provoqué une mauvaise surprise avant l’acte 6 de la finale des play-off mardi, où Gottéron doit impérativement s’imposer contre Davos pour rester en vie.

En effet, les prix ont encore augmenté par rapport aux actes 2 et 4. Comme le détaille le compte «fr_gotteronfans» sur Instagram, les places debout coûtent désormais au minimum deux fois plus cher que durant la saison régulière. Pour le match de mardi, les adultes paient 54 francs au lieu de 27. Un billet à tarif réduit – notamment pour les étudiants – revient à 46 francs au lieu de 19. Pour les enfants, il faut débourser 39 francs, soit plus du triple des 12 francs habituels. Par rapport aux actes 2 et 4 de la finale, toutes les catégories ont été augmentées de 10 francs.



Gottéron est dos au mur dans cette finale. Image: keystone

Les places assises, elles, ont été majorées de 20 francs sur l’ensemble des catégories. La catégorie la moins chère coûte désormais 92 francs, alors qu’elle était 50 francs moins chère en saison régulière. Cela correspond à une hausse de 119 %. «Cela commence à faire beaucoup», écrit le compte de fans, qui déplore:

«Ce sont surtout les places les plus abordables qui deviennent proportionnellement beaucoup plus chères»

Une évolution qui touche particulièrement les supporters au budget serré, ainsi que les familles.

Même les personnes en fauteuil roulant doivent payer nettement plus. Elles doivent ainsi débourser 46 francs au lieu de 16 – soit presque trois fois plus. Pour leurs accompagnants, le prix passe de 32 à 82 francs.

Dans les commentaires sous la publication Instagram, de nombreux fans s’insurgent également contre cette nouvelle hausse des prix. Le fait qu’elle intervienne après 100 matchs à domicile à guichets fermés laisse un goût amer à certains.

Autre source de mécontentement: les supporters adverses, dans le secteur debout, ne paient comparativement que très légèrement plus que lors des deux premiers actes. La colère des fans fribourgeois ne devrait être apaisée que par une victoire mardi soir, qui permettrait d’arracher un acte 7 à Davos. (nih/yog)