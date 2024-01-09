Victoire des Clippers ++ Sion reçoit Lucerne

Les Clippers renouent avec la victoire Kawhi Leonard a brillé vendredi face aux Kings Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin Battus lors de leurs deux précédentes sorties, les Clippers ont renoué avec la victoire vendredi en NBA. Mais Yanic Konan Niederhäuser et ses équipiers ont souffert pour vaincre Sacramento.

La franchise de Los Angeles s'est imposée 114-111 dans le derby californien qui l'opposait aux Kings, lanterne rouge de la Ligue avec 12 succès pour désormais 40 défaites. Elle a pu compter sur Kawhi Leonard, auteur de 31 points, 9 rebonds et 7 passes décisives, pour faire la différence.

Yanic Konan Niederhäuser n'a eu droit qu'à six minutes de jeu, dans une partie où les Clippers ont forcé la décision au dernier quart-temps grâce à un partiel de 24-9 qui leur a permis de mener 105-93 à 4'19 de la fin. Le "rookie" fribourgeois a inscrit 2 points, rentrant l'unique tir qu'il a tenté.

A noter que les Clippers ont évolué vendredi leurs deux recrues majeures des derniers jours. Ni Darius Garland, échangé contre le meneur All-Star James Harden avec Cleveland, ni Bennedict Mathurin, arrivé d'Indiana en échange du pivot titulaire Ivica Zubac, n'ont pu être alignés.



Alexis Monney de l'ombre à la lumière ? Vainqueur à Bormio en décembre 2024, Alexis Monney débarque en terrain connu sur la Stelvio. On peut même dire que le Fribourgeois fait partie des favoris de la descente olympique de samedi.

Alexis Monney n'est pas un homme qui aime se perdre dans de longues phrases. Que ce soit au pied de la piste ou en conférence de presse, l'athlète de Châtel St-Denis ne va jamais se lancer dans de grandes explications. Son langage préféré, c'est celui des cares aiguisées sur la neige. Si possible sur une piste difficile. On a le sentiment que plus c'est glacé, plus son visage s'ouvre.

Cette impression s'est confirmée jeudi en conférence de presse et au sortir du deuxième galop d'essai. "Je pense que la piste commence à taper un petit peu, a-t-il confié. C'était un peu plus glacé qu'au premier entraînement, ce sont des conditions que j'aime bien parce que je pense que ma technique de ski fait que je suis un peu plus à l'aise sur cette neige-là, surtout quand ça tape. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être que ça tape moins ou ça a l'air de moins taper pour moi que pour les autres. J'arrive vraiment à utiliser mon ski sur toute la longueur pour passer par-dessus les trous."

Une saison moins faste que la dernière La saison passée, Monney avait sorti une performance XXL pour remporter son premier - et unique à ce jour - succès en Coupe du monde lors de la descente de Bormio. Le Fribourgeois avait mis 0''80 à Marco Odermatt (5e). Le seul à rester dans son sillage fut Franjo von Allmen, 2e à 0''24.

On imagine donc aisément que le skieur des Paccots arrive avec davantage de confiance sur cette piste qui lui a offert son premier bonheur en Coupe du monde. Surtout que cette saison ne se passe pas aussi bien que la précédente. Cinquième à Wengen, Monney a encore réalisé deux 9es places (Val Gardena et Beaver Creek) et une 10e à Crans le week-end dernier. Malade, il avait terminé 35e à Kitzbühel, sans oublier son abandon lors de la deuxième descente de Val Gardena. Des standards qui ne correspondent pas au talent du champion du monde de la discipline en 2020.

Troisième mousquetaire de la vitesse helvétique au côté de Marco Odermatt et de Franjo von Allmen, Monney était en phase ascendante après des Mondiaux réussis. Comme ses deux coéquipiers, le skieur des Paccots compte des médailles mondiales dans son armoire à trophées. Celui qui a fêté ses 26 ans en janvier avait glané le bronze de la descente remportée par Franjo von Allmen et l'argent du combiné par équipe avec Tanguy Nef lors d'un inoubliable triplé helvétique à Saalbach.

Une meilleure visibilité De celui qui étonne et que l'on n'attendait pas forcément, Alexis Monney affiche désormais un statut qu'il doit assumer. La différence entre Bormio en décembre 2024 et en février 2026 ressemble finalement à l'histoire du Fribourgeois. De l'ombre à la lumière. "J'aime bien quand on ne voit pas grand-chose, a-t-il candidement avoué. Après, je ne me plains pas quand on voit quelque chose."

Et à entendre les athlètes, c'est bien là la différence majeure. En fin d'année, la Stelvio ne voit que le soleil par instants, tandis qu'aujourd'hui la piste peut être baignée de lumière. "Cela fait d'ailleurs un choc quand on passe du soleil à une zone d'ombre, parce qu'on ne voit rien", explique-t-il. On a le sentiment d'entendre les pilotes de Formule 1 parler de la sortie du tunnel de Monaco.

En dépit de ces changements de luminosité, la piste impose toujours le respect, mais elle demeure plus facile à skier qu'en décembre. Et cette meilleure visibilité entraîne un nivellement des forces. Lors des deux entraînements, Monney a skié de manière solide sans dévoiler toutes ses cartes. A la question de savoir s'il allait prendre le départ du troisième entraînement agendé vendredi, le skieur de Châtel St-Denis penchait clairement du côté du oui. "S'il a lieu, je pense que je vais le faire, a-t-il lâché. J'ai encore un ou deux petits trucs à essayer sur la piste, dans les lignes et au niveau du matériel. Mais si je le fais, je vais sûrement m'arrêter à un moment."

Une course comme une autre Malade à Kitzbühel, le Fribourgeois a reconnu que le mois de janvier n'avait pas été de tout repos avec encore cette descente de Crans-Montana dimanche dernier. "On savait que ça allait être fatigant et qu'il faudrait être prêt physiquement", a appuyé celui que l'on qualifie volontiers de "chien fou" avec son compatriote Franjo von Allmen.

A Saalbach, Alexis Monney avait démontré qu'il était à l'aise sur les courses d'un jour. A-t-il une méthode spéciale? "L'année passée aux Mondiaux, j'avais pris la descente comme une course de Coupe du monde normale et j'ai envie de faire pareil ici. Ça s'y prête bien parce qu'on connait la piste et qu'il n'y a rien de nouveau. Je vais faire comme ça et on verra ce que ça donne."



Les JO commencent fort avec la descente masculine Premier grand moment de ces JO 2026, la descente messieurs aura lieu samedi à Bormio (11h30). Les Suisses peuvent briller sur la Stelvio et succéder à Beat Feuz, vainqueur il y a quatre ans à Pékin.

Swiss-Ski dispose de sérieux atouts, car les deux meilleurs descendeurs de la planète se nomment Marco Odermatt et Franjo von Allmen. En six courses cet hiver, ils en ont enlevé cinq dont la dernière à Crans-Montana, où von Allmen a brillé de mille feux.

Le chien fou de Boltigen est le champion du monde en titre. La saison dernière en Coupe du monde sur cette piste, il avait pris la deuxième place derrière le Fribourgeois Alexis Monney, lui aussi candidat aux médailles.

Marco Odermatt qui va de nouveau au-devant d'un sacré programme en Italie avec trois voire quatre compétitions s'il dispute le combiné alpin. Champion olympique de géant à Pékin, Odermatt a un peu moins de pression lors de ces JO, même s'il domine trois disciplines et qu'il a les moyens de détecter du métal à chaque départ.

La concurrence sera toutefois forte, notamment avec l'Italien Dominik Paris, sextuple vainqueur sur la Stelvio, ainsi que ses compatriotes Giovanni Franzoni et Florian Schieder, qui seront sans nul doute galvanisés par le public transalpin.

Des Suisses en lice sur glace L'équipe de Suisse féminine de hockey dispute quant à elle son deuxième match du tournoi à Milan contre le Canada (21h10). La tâche s'annonce très difficile pour les joueuses de Colin Müller face aux Canadiennes, destinées à se disputer l'or olympique avec les Etats-Unis.

Sur glace toujours, les épreuves de patinage de vitesse débutent avec le 3000 m dames auquel participeront les Suissesses Ramona Härdi et Kaitlyn McGregor. En curling, Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller seront deux fois en lice dans le tournoi du double mixte à Cortina.

Qualifications en slopestyle Candidats aux médailles, Mathilde Gremaud et Andri Ragettli entameront leur quête à Livigno à l'occasion des qualifications du slopestyle (10h30 pour les femmes, 14h00 pour les hommes).

Les premières médailles seront décernées en ski nordique. Le skiathlon féminin, auquel participeront quatre Suissesses, est prévu à 13h00 à Tesero. En saut à skis, à Predazzo, l'épreuve du petit tremplin féminin commence à 18h45 (manche finale à 20h00), avec l'Obwaldienne Sina Arnet.



Sion accueille à nouveau Lucerne en Super League Quatre jours après son élimination en Coupe de Suisse, le FC Sion accueille Lucerne samedi en Super League (18h00). Les deux équipes s'étaient déjà affrontées il y a deux semaines à Tourbillon (1-1).

Les Valaisans tenteront à la fois d'oublier leur inexplicable défaite contre Grasshopper (4-3 après prolongations) et de faire mieux qu'un match nul face à des Lucernois qui ont eux aussi été éliminés en quart de finale de la Coupe mercredi, par le surprenant Stade Lausanne-Ouchy.

Les joueurs de Suisse centrale n'ont pas encore gagné en championnat depuis le début de l'année 2026 et restent sur un autre match nul arraché à domicile contre Saint-Gall (2-2). Les Sédunois aussi ont obtenu un point in extremis le week-end dernier, sur le terrain du Servette FC (3-3).

Un succès permettrait à Sion de conforter sa place dans le top 10, tandis que Lucerne doit gagner pour prendre ses distances avec GC, actuel barragiste. Les Sauterelles seront d'ailleurs en lice en soirée face à Young Boys (20h30), peu après le match entre la lanterne rouge Winterthour et Lugano (18h00).



C'est parti pour les JO de Milan - Cortina La délégation suisse à Livigno Image: KEYSTONE/EPA/PETER KLAUNZER Les Jeux olympiques 2026 de Milan - Cortina ont été officiellement ouverts par le président italien Sergio Matarella. La cérémonie d'ouverture s'est tenue simultanément en plusieurs endroits.

Outre dans le stade de San Siro à Milan, des cérémonies ont aussi eu lieu à Cortina d'Ampezzo, Livigno et Predazzo, trois autres lieux de compétition pour ces JO "éclatés". Des athlètes ont défilé dans ces quatre villes. Pour la Suisse, ce sont la spécialiste de skicross Fanny Smith (à Livigno) et le hockeyeur Nino Niederreiter (à Milan) qui ont eu l'honneur de porter le drapeau rouge à croix blanche.

Deux vasques Les deux vasques olympiques ont enfin été allumées peu avant 23h30 par les anciens skieurs Deborah Compagnoni et Alberto Tomba à Milan, et par Sofia Goggia, toujours active, à Cortina.

Cette interminable cérémonie a connu un petit moment sympathique avec l'arrivée devant San Siro du président de la République italienne dans un tram "conduit" par Valentino Rossi, la légende de la moto.

Bocelli a pris le relais de Pavarotti Mariah Carey, chantant en italien, et Laura Pausini, qui a interprété l'hymne national, ont marqué la cérémonie. Celle-ci a célébré une culture italienne très classique et la paix. En interprétant l'air de "Nessun dorma" de Turandot, le ténor Andrea Bocelli a pris quant à lui le relais de la superstar Luciano Pavarotti. Avant son décès en 2007, Pavarotti avait réalisé sa dernière performance en public avec ce même air lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Turin 2006.

Les trois grands compositeurs italiens Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini e Giacomo Puccini ont été mis à l'honneur tout au long de la cérémonie, par des danseurs portant des masques à leur effigie. Ils ont notamment dansé sur l'hymne des Jeux "Milano Cortina", sur l'air de "Vamos a la playa", tube de 1983 du duo italien Righeira.

Message d'espoir Des mannequins défilant en costume, aux couleurs de l'Italie, ont aussi rendu hommage au couturier milanais Giorgio Armani, décédé en septembre 2025. Charlize Theron, messagère de la paix de l'ONU et actrice primée aux Oscars, a ensuite récité un message d'espoir inspiré de Nelson Mandela.



Premier League: troisième but de la saison pour Noah Okafor Un but qui fera du bien à Noah Okafor Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Noah Okafor a retrouvé le chemin des filets lors de la 25e journée de Premier League. L'attaquant suisse a inscrit le deuxième but de Leeds lors du succès 3-1 à domicile contre Nottingham Forest.

Okafor n'avait plus marqué depuis le 4 octobre. Il en est désormais à trois réussites en championnat. Pour les visiteurs, Dan Ndoye est entré à la 67e.



Les Suissesses ont montré du caractère pour battre les Tchèques La Suisse a bien commencé son tournoi olympique à Milan Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse féminine a bien commencé son tournoi olympique vendredi contre la Tchéquie à Milan. Les joueuses à croix blanche ont battu la Tchéquie 4-3 tab.

A l'orgueil! Menées 3-1 à la 47e sur une réussite de Tereza Plosova, les joueuses de Colin Müller ont fait preuve de caractère pour revenir tout d'abord à 3-2 à la 50e sur un très joli but en power-play. Alina Müller a pu terminer une superbe triangulation initiée par Lara Stalder, prolongée par Ivana Wey et conclue par la joueuse de Boston. Ou quand les leaders suisses prennent le match en mains. Et à la 58e, un lancer de Lara Christen a trouvé son chemin dans le but tchèque pour le plus grand bonheur des Helvètes.

Comme rien n'a été marqué au cours de la prolongation, malgré quelques bonnes chances helvétiques, tout s'est joué aux tirs au but. Et à ce petit jeu, ce sont les Suissesses qui l'ont emporté au terme d'une longue séance. C'est Ivana Wey qui a inscrit le quatrième penalty décisif.

Avant cette issue favorable, les Tchéques avaient pourtant frappé les premières via Kaltounkova sur une erreur de la gardienne Saskia Maurer qui a tenté de mettre sa mitaine sur le puck, mais qui a été prise de vitesse par la Tchéque qui a juste pu pousser le puck au fond après 92 secondes de jeu. La collègue de Nicole Vallerio à New York est en outre la meilleure buteuse de PWHL, la ligue professionnelle nord-américaine.

C'est également sur une erreur adverse que la Suisse a pu égaliser. La défenseure Andrea Trnkova a vu sa relance interceptée par Laura Zimmermann qui a pu égaliser (8e). Mais les Helvètes n'ont pas su s'appuyer sur ce temps fort, puisqu'elles ont encaissé le 2-1 77 secondes après avoir nivelé la marque.

Les Suissesses ont été plus dominantes au cours de la période médiane, mais cette domination n'a pas eu d'effet au tableau d'affichage. En début de troisième tiers, les Suissesses ont subi et offert le 3-1 aux Tchèques en ne parvenant pas à sortir un puck du slot.



Coupe Davis: la Suisse a gagné le premier point contre la Tunisie Jérôme Kym: un premier point pour la Suisse Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER La Suisse mène 1-0 contre la Tunisie à Bienne en barrage de Coupe Davis. Jérôme Kym a battu Moez Echargui 7-6 (7/2) 6-4 pour apporter le premier point aux Helvètes.

Le deuxième simple opposera dès 16h00 Leandro Riedi à Alla Trifi.

Kym (22 ans) l'a emporté de manière méritée contre un adversaire de onze ans plus âgé que lui. Lors de la seconde manche, l'Argovien a dû sauver trois balles de break avant de prendre le service du Tunisien pour mener 5-4 dans ce qui a été le seul break de la rencontre. Le Suisse a ensuite converti sa deuxième balle de match pour s'imposer après 113 minutes de jeu.



Les Suissesses loin du compte à l'entraînement, Vonn bien présente Malorie Blanc n'a pas pris de risques lors du premier entraînement de descente à Cortina. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suissesses ont terminé loin des meilleures lors du premier entraînement de descente olympique jeudi à Cortina. Blessée au genou gauche, Lindsey Vonn était bien présente à deux jours de la course.

Meilleure Suissesse, Malorie Blanc s'est classée 23e à 2''47 de l'Américaine Jacqueline Wiles, qui a réalisé le meilleur chrono. Corinne Suter, Delia Durrer - qui n'a pas été sélectionné pour la course de dimanche (départ 11h30), Jasmine Flury et Janine Schmitt ont terminé entre la 25e et la 30e place.

La star américaine Lindsey Vonn, gravement blessée au genou gauche, a quant à elle bouclé sans dommage sa descente. L'Américaine de 41 ans faisait figure de grande favorite avant sa chute à Crans-Montana la semaine dernière. Depuis, elle souffre d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche.

La championne olympique 2010 de descente à Vancouver a paru relativement prudente sur l'Olimpia delle Tofane et a terminé avec le 11e temps, à 1''39 de sa compatriote Jacqueline Wiles.

"J'y suis arrivée" La "Speed Queen" n'a fait aucune déclaration, mais semblait détendue en passant devant les journalistes. A la question de savoir si tout allait bien, elle s'est contentée d'un "oui", tout sourire. Sur Instagram, elle a publié un message enthousiaste. "Rien ne me rend plus heureuse. Personne n'aurait pu imaginer que je serais là, mais j'y suis arrivée", a-t-elle écrit.

Le début des entraînements de la descente femmes à Cortina a connu des soubresauts liés à la météo. Après l'annulation de la première séance prévue jeudi, celle de vendredi a été longuement interrompue en raison d'une épaisse nappe de brouillard après le passage des cinq premières skieuses.



Crawford "gagne" le dernier entraînement, les Suisses tranquilles Marco Odermatt a participé au troisième entraînement de descente vendredi, tout en détente. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le troisième et dernier entraînement de la descente olympique de Bormio, remporté par le Canadien James Crawford, n'a pas apporté de grands enseignements. De nombreux coureurs ont décidé de le zapper.

Deux écoles se sont affrontées vendredi: celle de la régénération et celle des derniers ajustements. Stefan Rogentin, les Italiens Franzoni, Casse et Schieder ou encore l'Américain Ryan Cochran-Siegle ont choisi le repos. Odermatt, von Allmen, Monney et l'Italien Dominik Paris ont eux effectué les derniers tests. Ils étaient 23 au départ.

Alexis Monney a fait trois secteurs avant de mettre la flèche à droite histoire de garder de l'influx. Les trois autres favoris ont tous rallié l'arrivée sans forcer leur talent. Franjo von Allmen s'est quand même fait une très grosse chaleur sur un virage sur le haut. Le chien fou de Boltigen a pris une trace et a bien failli sortir. Il s'est repris de justesse et a terminé sa course tranquillement.

A noter que Marco Odermatt a lui aussi vu son ski prendre une trace dans cette courbe qui avait été fatale à l'Autrichien Daniel Hemetsberger la veille. Plus de peur que de mal pour lui puisqu'il a pris le départ de ce troisième galop d'essai et qu'il a pris la 2e place.



Les Schwaller largement battus par l'Italie en double mixte Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller joueront gros samedi en vue d'une qualification pour les demi-finales. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller ont été largement battus par l'Italie jeudi aux Jeux olympiques (12-4). La Suisse compte deux victoires et deux défaites dans le tournoi de double mixte.

Les Schwaller devront oublier au plus vite ce quatrième match disputé à Cortina d'Ampezzo, lors duquel ils ont multiplié les imprécisions et les pierres ratées. L'Italie a ainsi mené 3-0 dès le 1er end à la suite d'une pierre illicite lâchée trop tardivement par Briar Schwaller-Hürlimann.

Les Suisses ont certes bien réagi à la manche suivante en égalisant à 3-3, mais ils ont ensuite encaissé un coup de quatre fatal au 4e end. Les Italiens ont même corsé l'addition en "volant" deux puis trois pierres lors des deux ends suivants, forçant le couple helvétique à l'abandon.

Avec deux défaites en quatre matches, les Schwaller ont vu leur marge de manoeuvre se réduire en vue d'une qualification pour les demi-finales. Ils doivent encore disputer cinq parties, les deux prochaines auront lieu samedi contre la Suède (10h05) et la Tchéquie (19h05).



Les Wizards s'imposent chez le leader de la Conférence Est Kyshawn George (au centre) et les Wizards ont réussi leur coup dans le Michigan. Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson Les Washington Wizards ont fêté une probante victoire jeudi en NBA sur le parquet des Detroit Pistons, leaders de la Conférence Est (126-117). Le Canado-Valaisan Kyshawn George a marqué 8 points.

Il s'agit de la quatrième victoire en six matches des joueurs du District of Columbia, qui avaient auparavant essuyé neuf défaites de rang. Les perspectives s'améliorent pour les Wizards, qui ont accueilli mercredi Anthony Davis, l'une des stars de la ligue, dans le cadre d'un échange retentissant.

Mais Washington n'a pas eu besoin d'"AD", blessé à la main gauche et "out" jusqu'à fin février au moins, pour signer une victoire de prestige à Detroit. Les Wizards ont pu compter sur un excellent banc, qui a marqué la bagatelle de 69 points, soit plus de la moitié de leur total.

Clint Capela et Houston se sont quant à eux inclinés à domicile face au Utah Jazz (109-99), malgré les 31 points de sa vedette Kevin Durant. Le pivot genevois des Rockets Clint Capela a joué pendant 17 minutes, marquant 6 points et captant 5 rebonds.



Nouvelle défaite des Devils malgré un but d'Hischier Nico Hischier (de dos) voit Bo Horvat (à droite) inscrire le 2-1 décisif lors du troisième tiers-temps. Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Les New Jersey Devils ont concédé une troisième défaite de rang jeudi face aux New York Islanders (3-1), lors de l'ultime journée de NHL précédant la pause olympique. Nico Hischier a marqué en vain.

A Newark, le capitaine valaisan des Devils a répondu à l'ouverture du score des Islanders en inscrivant son 19e but de l'exercice dans le premier tiers-temps. Mais les New Yorkais ont fait la différence dans les quatre dernières minutes, gâce à un "game winning goal" de Bo Horvat et une réussite dans la cage vide

"Nous avons fait beaucoup de bonnes choses, mais nous avons quand même perdu à nouveau", a pesté Hischier, cité sur le site de la NHL. "Nous aurions simplement dû essayer de jouer la prolongation". Au total, les Devils ont enregistré dix tirs cadrés de plus que les Islanders.

Le Lightning électrise le champion Tout continue de rouler en revanche pour Janis Moser et Tampa Bay. Le Lightning a enregistré une 19e victoire en 21 matches lors du "derby" qui l'opposait aux Florida Panthers, champions en titre. L'équipe du défenseur seelandais s'est imposé 6-1 à domicile.

A quelques jours de rejoindre l'équipe de Suisse à Milan, Roman Josi a lui aussi connu la défaite avec Nashville. Les Predators, qui avaient remporté leurs deux derniers matches, se sont inclinés 4-2 sur la glace des Washington Capitals.

Enfin, Kevin Fiala et les Kings de LA ont subi la loi des Golden Knights à Las Vegas (4-1). La messe était dite après 15 minutes de jeu dans le Nevada, où le gardien des Knights Akira Schmid est resté sur le banc, le Canadien Adin Hill lui ayant été préféré.



Hockey sur glace: les Suissesses tout de suite dans le bain L'équipe de Suisse féminine commence son tournoi olympique vendredi après-midi (14h40) contre la République Tchèque à Milan. Un adversaire qui semble plus fort que la Suisse en ce moment.

La sélection de Colin Müller veut faire aussi bien qu'il y a quatre ans en Chine. La Suisse avait atteint les demi-finales et s'était inclinée face au Canada (10-3). Lors du match pour le bronze, les Suissesses avaient été battues 4-0 par les Finlandaises.

En quatre ans, plusieurs choses ont changé. Si Canadiennes et Américaines dominent outrageusement, le niveau européen a évolué. Lors du dernier Championnat du monde en République Tchèque, les locales avaient infligé deux revers aux Helvètes, 3-0 en poule et un sévère 7-0 en quart de finale. Quant à la Suède, elle s'affirme de plus en plus et a même remporté la dernière édition de l'Euro Hockey Tour devant la Tchéquie, la Suisse et la Finlande.

Le duo Müller-Stalder Comme d'habitude, la Suisse va s'appuyer sur Alina Müller qui dispute sa troisième saison en PWHL avec Boston. La Zurichoise de 27 ans, bronzée à Sotchi à l'âge de 15 ans, conduira la première ligne avec Lara Stalder, la Lucernoise de 31 ans qui terrorise la SWHL helvétique avec 53 points en 27 matches avec Zoug.

La défenseure tessinoise Nicole Vallerio, partie en PWHL à New York, possède également une jolie expérience malgré ses 24 ans. Et la jeune Naemi Herzig, 18 ans, compte presque un point par match en NCAA, le programme des universités américaines.

Après ce match d'ouverture face aux Tchèques, les Suissesses affronteront le Canada vendredi soir (21h10). Puis dimanche et lundi soir, ce sera au tour des Etats-Unis et de la Finlande. Pour rappel, les résultats de ce tour servent juste à classer les équipes avant les quarts de finale. L'équipe qui finit troisième aura la chance de défier l'un des trois qualifiés de l'autre groupe. Si la Suisse termine 4e ou 5e, elle jouera contre la nation classée 5e ou 4e. Donc très vraisemblalement soit la République Tchèque, soit la Finlande.

