pluie modérée
DE | FR
burger
Sport
JO hiver 2026

JO 2026: l'ex-compagne du biathlète infidèle réagit

KEYPIX - Sturla Holm Laegreid, of Norway, reacts after he won bronze as teammate Ingrid Landmark Tandrevold comforts him after the men&#039;s 20-kilometer individual biathlon race at the 2026 Winter O ...
Sturla Holm Laegreid après sa médaille de bronze mardi. Keystone

L'ex-compagne du biathlète infidèle réagit

Les excuses de Sturla Holm Laegreid passent mal en Norvège après sa surprenante confession. Son ex admet qu'il est «difficile» de lui pardonner et il se voit accusé d'avoir terni la victoire d'un compatriote.
11.02.2026, 11:4511.02.2026, 11:45

L'affaire fait beaucoup parler en Norvège: au lendemain de la déclaration choc du biathlète Sturla Holm Laegreid qui, tout juste médaillé, a confessé une infidélité, son ex-compagne a affirmé mercredi qu'il était «difficile de pardonner».

Après avoir décroché la 3e place en individuel sur 20 km mardi à Anterselva, Laegreid avait fait sensation en confessant un écart, en direct au micro de la chaîne norvégienne NRK. «Il y a six mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie: la plus belle et la meilleure personne au monde», avait relaté le Norvégien de 28 ans. «Et il y a trois mois, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie et je lui ai été infidèle», avait-il ajouté, disant avoir vécu «les pires semaines de (s)a vie» et que le sport avait pris «la place arrière ces derniers jours».

En images👇

Vidéo: extern / rest

Mercredi, son ex-compagne, dont le nom n'a pas été publié, a réagi auprès du journal norvégien Verdens Gang. «C'est difficile de pardonner. Même après une déclaration d'amour devant la planète entière», a-t-elle écrit dans un SMS au quotidien.

«Je n'ai pas choisi d'être placée dans cette position et c'est douloureux de m'y retrouver»,

Un geste «peut-être égoïste»

Par ailleurs, l'intéressée a également trouvé «touchante» l'attitude de Johan-Olav Botn, qui a remporté la médaille d'or, devant le Français Eric Perrot, mardi.

Au moment de franchir la ligne d'arrivée de la Südtirol Arena, le Norvégien a levé les yeux au ciel, avant de se pencher les mains sur le visage de longues secondes, en hommage à son ami et coéquipier Sivert Bakken, retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel en décembre dernier.

Révélation choc sur la mort du biathlète Sivert Bakken

De son côté, Laegreid a dit espérer «ne pas avoir gâché la journée de Johan». «C'était peut-être vraiment égoïste de ma part d'accorder cette interview», a-t-il dit à quelques journalistes.

«Je ne suis pas vraiment ici mentalement»

L'ex-star du biathlon norvégien, Johannes Thingnes Boe, a jugé que cette confession était tombée «vraiment au mauvais moment et au mauvais endroit». (jzs/ats)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Les fans suisses sont furax
Les fans suisses sont furax
On a causé avec l’athlète suisse qui fait le buzz aux JO
On a causé avec l’athlète suisse qui fait le buzz aux JO
de Fred Valet
Un médaillé norvégien avoue son infidélité en direct
Un médaillé norvégien avoue son infidélité en direct
Come-back inattendu d'une grande dame du ski aux JO
Come-back inattendu d'une grande dame du ski aux JO
de Romuald Cachod
Thèmes
Ils skient sur l'Etna en éruption
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les fans suisses sont furax
L'interdiction de l'objet fétiche des supporters helvètes aux Jeux olympiques crée la polémique.
Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, un envoyé spécial de France Télévision explique calmement: «C'est LE scandale des Jeux olympiques pour l'instant.» Quoi donc? Il poursuit:
L’article