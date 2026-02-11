L'ex-compagne du biathlète infidèle réagit
L'affaire fait beaucoup parler en Norvège: au lendemain de la déclaration choc du biathlète Sturla Holm Laegreid qui, tout juste médaillé, a confessé une infidélité, son ex-compagne a affirmé mercredi qu'il était «difficile de pardonner».
Après avoir décroché la 3e place en individuel sur 20 km mardi à Anterselva, Laegreid avait fait sensation en confessant un écart, en direct au micro de la chaîne norvégienne NRK. «Il y a six mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie: la plus belle et la meilleure personne au monde», avait relaté le Norvégien de 28 ans. «Et il y a trois mois, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie et je lui ai été infidèle», avait-il ajouté, disant avoir vécu «les pires semaines de (s)a vie» et que le sport avait pris «la place arrière ces derniers jours».
En images👇
Mercredi, son ex-compagne, dont le nom n'a pas été publié, a réagi auprès du journal norvégien Verdens Gang. «C'est difficile de pardonner. Même après une déclaration d'amour devant la planète entière», a-t-elle écrit dans un SMS au quotidien.
Un geste «peut-être égoïste»
Par ailleurs, l'intéressée a également trouvé «touchante» l'attitude de Johan-Olav Botn, qui a remporté la médaille d'or, devant le Français Eric Perrot, mardi.
Au moment de franchir la ligne d'arrivée de la Südtirol Arena, le Norvégien a levé les yeux au ciel, avant de se pencher les mains sur le visage de longues secondes, en hommage à son ami et coéquipier Sivert Bakken, retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel en décembre dernier.
De son côté, Laegreid a dit espérer «ne pas avoir gâché la journée de Johan». «C'était peut-être vraiment égoïste de ma part d'accorder cette interview», a-t-il dit à quelques journalistes.
L'ex-star du biathlon norvégien, Johannes Thingnes Boe, a jugé que cette confession était tombée «vraiment au mauvais moment et au mauvais endroit». (jzs/ats)