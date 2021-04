Sport

Suisse

La semaine de watson en 8 histoires c'est juste ici!😎



Image: shutterstock

La semaine de watson en 8 histoires c'est juste ici!😎

Refresh! Ce que vous avez aimé ou détesté ces derniers jours sur watson.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Drogue dure, en douce

«Au deuxiĂšme joint, nous avons pris une claque comme quand on avait 16 ans et qu’on fumait pour la premiĂšre fois». VoilĂ une drogue qui a tout du cannabis, mais qui rend malade les consommateurs et qui rend dingue les autoritĂ©s. Le pitch? Un petit coup de spray toxique et le tour est jouĂ©.

Le Temps vs. Rochebin

Depuis que Darius Rochebin a Ă©tĂ© «blanchi» par les enquĂȘtes diligentĂ©es par la SSR, les regards se tournent vers une suite prĂ©cise de cette affaire: la plainte dĂ©posĂ©e par l'ex-prĂ©sentateur de la RTS contre le journal Le Temps, qui a sorti l'affaire il y a maintenant six mois. ProcĂšs ou pas procĂšs? Qu'est-ce qu'on y jugerait? Le plaignant y a-t-il intĂ©rĂȘt? On se rafraĂźchit la mĂ©moire avant son retour Ă l'antenne annoncĂ© pour ce lundi.

L'horreur en Birmanie

«Les militaires ont commencĂ© Ă tirer Ă balle rĂ©elle sur des gens qui dĂ©filaient pacifiquement. Ils visent la tĂȘte. Ce qu'ils veulent, c'est terroriser les gens.» Ce Suisse Ă©tabli en Birmanie raconte l'horreur vĂ©cue par la population, et notamment les jeunes, face aux violences de l'armĂ©e birmane. watson a reçu des photos et des vidĂ©os difficiles Ă regarder et Ă digĂ©rer. Voici une sĂ©rie de tĂ©moignages qui font froid dans le dos.

Le foot et sa survie

Oui, c'est en lien avec l'affaire plus que décriée de la Super Ligue. Pour les dirigeants des clubs qui avaient mis un premier crampon dans la Ligue, c'est une question de survie. Pourquoi? Sa création aurait pu éponger une grosse part des dettes de ces quelques puissants clubs. Mais avec ou sans Super Ligue, le football des stars est en crise. Julien Caloz se pose donc la question qui s'impose: «Faut-il déjà sortir la pelle et creuser, ou inventer autre chose?»

Voyager dans l' espace n'est pas une sinécure!

C'est le rĂȘve de quasi tous les gamins, elle nourrit le cinĂ©ma depuis la nuit des temps et agite encore tous les scientifiques, mais la conquĂȘte spatiale n'est pas de tout repos. Et le mot est faible. Sans vouloir briser l'Ă©lan de ceux qui ont la tĂȘte dans les Ă©toiles, il faut tout de mĂȘme savoir que quitter la terre ferme pour l'infini et l'au-delà ça fait de sacrĂ©s dĂ©gĂąts. Spoiler? Votre cerveau, votre corps, votre santĂ© psychologique et votre... taille. On fait le point alors que Thomas Pesquet est parti vendredi rejoindre le trĂšs trĂšs loin avec SpaceX.

Les jeunes font la queue

La vaccination en Suisse avance en accordéon, subit parfois des retards à cause de problÚmes de livraison et les autorités plantent l'aiguille au rythme des tranches d'ùge. Du coup, le calcul est simple: les jeunes passeraient en dernier. Entre ceux qui comprennent et ceux qui s'impatientent, on a fait le point de maniÚre sanitaire et sociétale avant que tout le monde puisse recevoir la piqûre.

Salut beau gosse !

La barriĂšre de patates Ă©crasĂ©es est visiblement tout aussi solide entre les AlĂ©maniques et les Romands lorsqu'il s'agit de flirter. Quelle langue est la plus idĂ©ale pour conclure? Avec nos collĂšgues de ZĂŒrich, on s'est posĂ© la question en collectionnant quelques clichĂ©s perles de drague verbale en vidĂ©o!

Marie rĂąle (encore)

Cette fois, notre journaliste peste contre les collÚgues qui enfilent leurs leggings en midi et deux pour s'infliger quelques kilomÚtres de trotte dans les cuisses entre deux PowerPoint. Et, forcément, les jugements fusent!