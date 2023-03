Ce Romand est «dégoûté» par la nouvelle offre du sport à la TV

«Les Coupes d'Europe et les championnats étrangers ne m'intéressent pas tellement. Les matchs que je suis, ce sont ceux de la Suisse sur la RTS et ceux du Servette FC. Comme je suis abonné au club grenat, je ne manque jamais un match à domicile. Je me déplace aussi très souvent à l'extérieur, mais quand j'ai un empêchement, j'achète le match 7,90 francs sur blue. Sur une saison, je dois rater environ 7 ou 8 déplacements, ce qui me revient à moins de 65 francs la saison.»