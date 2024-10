Ce moment légendaire entre Nadal et Federer a changé une chose importante

«Ça a commencé parce que j’attendais Rafa pendant un long moment. Il faisait très chaud. On avait le script: allez, ça va être super simple, plié en deux minutes. Et on a complètement merdé. J’ai commencé à regarder Rafa et au moment où il m’a regardé, on a rigolé. Ça a duré une bonne vingtaine de minutes ce fou rire, on se marrait comme des imbéciles et à la fin on s’est même mis à jurer car on n'y arrivait pas. C’est l’un de mes moments favoris. On a réussi à faire la prise à la fin, c’est l’essentiel, mais quelle blague ce truc.»