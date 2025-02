Le nouveau gadget des tennismen a des vertus insoupçonnées

Casper Ruud et Carlos Alcaraz ont porté un sparadrap sur le nez lors de tous leurs matchs cette semaine. Et ce n'est pas une question de look.

Casper Ruud est l'un des tennismen les moins excentriques du circuit, tant dans son jeu que dans son look. Pourtant, lors de tous ses matchs cette semaine au tournoi de Dallas (où il jouera la finale dimanche contre Denis Shapovalov), le Norvégien a porté un nouvel accessoire qui le différencie nettement des autres joueurs: un sparadrap noir collé sur son nez.

Le nom de cet objet? Un dilatateur nasal. De l'autre côté de l'Atlantique, une autre superstar du tennis arborait le même sparadrap toute cette semaine à Rotterdam: Carlos Alcaraz. La raison est la même que pour Casper Ruud.

Casper Ruud et son dilatateur nasal. image: x

Le Norvégien l'a expliquée en conférence de presse à Dallas:

«Cela me donne juste quelques pour cent d'oxygène supplémentaire (...), le sentiment sur le court est que je peux tenir plus longtemps dans un échange, donc c'est une bonne sensation»

Car oui, un dilatateur nasal, comme son nom l'indique, est censé élargir les narines et permettre, ainsi, à plus d'air de rentrer dans les voies respiratoires. Un accessoire qui a de quoi donner un avantage, quand on connaît l'importance de la respiration quand on fait des efforts à haute intensité, comme c'est le cas en tennis.

Casper Ruud a collé pour la première fois cette bandelette adhésive sur son nez la semaine dernière, lors de la Coupe Davis. Un objet qu'il a découvert un peu par hasard. «Je l'ai vu en ligne sur X ou Instagram. Je me suis dit "Ok, je vais l'essayer". Cela avait l'air vraiment attrayant et je pensais que cela m'aiderait à dormir, peut-être à me sentir un peu plus reposé après une longue journée d'entraînement», a-t-il expliqué dans des propos repris par le site de l'ATP.

A la base, l'actuel 5e mondial voulait surtout trouver un remède à ses problèmes de congestion nasale hors des terrains:

«J'ai acheté ce sparadrap pour l'essayer pendant mon sommeil, car quand je suis de retour chez moi en Norvège et qu'il fait froid pendant l'hiver, je me réveille et mon nez est toujours bouché d'une certaine manière.» Casper Ruud à Tennis Channel

Ruud a vu des effets positifs et a donc décidé de coller cette bandelette aussi quand il joue, pour mieux respirer. Avec, là encore, un résultat convaincant selon lui.

Carlos Alcaraz avait, lui, déjà arboré un dilatateur nasal lors du dernier Masters à cause d'un nez bouché. Rebelote cette semaine à Rotterdam (où il défie Alex De Minaur en finale dimanche), pour une raison identique. «J'ai passé quelques jours à la maison après l'Open d'Australie, mais j'ai attrapé un rhume», a confié l'Espagnol.

Carlos Alcaraz à Rotterdam, cette semaine. Image: keystone

Ces bandelettes adhésives semblent donc faire des miracles chez Casper Ruud et Carlos Alcaraz, qui visent respectivement un 13e et 17e titre sur le circuit principal. L'effet placebo de ce genre d'accessoire n'est pas non plus à négliger, surtout dans un sport aussi mental que le tennis: si un joueur se sent bien, il peut soulever des montagnes.

Si vous pensez devenir meilleur raquette en main en imitant Ruud et Alcaraz, vos colocataires ont, eux, une autre raison de vous offrir un dilatateur nasal: selon la Sleep Foundation, il réduit les ronflements.