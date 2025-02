Ce tennisman suisse révèle les messages de haine qu'il a reçus

Insulté de la pire des manières sur le Challenger Tour, le Bâlois Mika Brunold a décidé de rendre public les messages de ses détracteurs.

Jakob Weber

Mika Brunold est actuellement le 8e meilleur joueur de tennis suisse. Le jeune rhénan de 20 ans n'a cessé d'améliorer son classement ATP au cours des dernières années, si bien qu'il se trouve aujourd'hui aux portes du tennis professionnel. Un rêve que le jeune homme aux cheveux bouclés a de bonnes chances de concrétiser. Il n'a jamais été aussi bien classé qu'en ce moment, où l'ATP le place au 349e rang. Or à partir de la 150e position, il est tout à fait envisageable de vivre du tennis grâce aux prizemoney des tournois.



Mais cette semaine, Brunold a aussi connu le côté obscur de son sport. Après s'être qualifié pour le tableau principal du tournoi Challenger de Quimper en remportant deux victoires, il s'est incliné au premier tour contre le Français Sascha Gueymard Wayenburg (ATP 355) sur le score de 6-0, 3-6 et 3-6. Mais ce qui a suivi la défaite sur le terrain a fait encore plus mal au Suisse.

Il a en effet reçu plusieurs commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Brunold les a partagés sur Instagram en écrivant: «Si cela intéresse quelqu'un de savoir ce qu'il se passe quand on perd un match serré sur le Challenger Tour».

En dessous, on peut lire dix commentaires, dont «Loser go home» et d'autres insultes sur son aspect physique notamment.



Il est bien possible que certains aient perdu de l'argent en misant sur le Suisse après le net avantage pris par Brunold dans le premier set (6-0), et que ces parieurs aient ensuite laissé libre cours à leur frustration. Mais cela ne constitue évidemment pas une excuse pour les dérapages, qui restent généralement impunis dans l'anonymat des médias sociaux.