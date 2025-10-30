Une statistique prouve la domination (avec Carlos Alcaraz) de Jannik Sinner sur le tennis mondial. image: watson

Sinner a réussi un exploit insolite dans l'histoire du tennis

L'Italien domine un double classement, dans les statistiques, très révélateur. Il est le premier tennisman à réaliser cette prouesse.

Jannik Sinner a un très joli défi cette semaine au Masters 1000 de Paris: en cas de sacre, l'Italien redeviendra numéro 1 mondial. Il doit cette opportunité à la défaite surprise, dès son entrée en lice, du roi actuel Carlos Alcaraz (face à Cameron Norrie).

Avant d'arriver dans la capitale française, où il a facilement battu le Belge Zizou Bergs mercredi en 16e de finale (6-4, 6-2), Sinner a réussi un exploit insolite dans l'histoire du tennis: il est le premier joueur à dominer sur une saison entière – en termes de jeux gagnés – les classements du service ET du retour de service. «Une performance jamais réalisée depuis que l’ATP compile ces statistiques (1991)», souligne le site Tennis Temple, qui relaye un rapport de l'ATP compilant des statistiques très intéressantes.

Le service de Sinner a notamment fait des merveilles à Wimbledon, où l'Italien a été sacré cette année. Image: keystone

Autrement dit: le Transalpin de 24 ans est, sur une année entière, à la fois le meilleur serveur et le meilleur retourneur. Même les légendes Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui ont archi-dominé pendant des années le tennis et étaient réputées pour leur qualité de service et de retour, n'ont pas réalisé pareille prouesse.

Celle-ci montre à quel point Jannik Sinner est un joueur complet en maîtrisant ces deux secteurs de jeu, cruciaux dans le tennis moderne. Il mène ces deux classements avec 91,45 % de jeux de service gagnés, et 32,68 % de jeux de retour gagnés.

Aucun autre tennisman du top 5 de chacun de ces classements ne figure dans l'autre.

Le top 3 des serveurs et retourneurs en 2025 Service

1. Jannik Sinner (91,45 % de jeux gagnés)

2. Giovanni Mpetshi Perricard (89,3 %)

3. Taylor Fritz (89,3 %)



Retour

1. Jannik Sinner (32,68 % de jeux gagnés)

2. Carlos Alcaraz (32,55 %)

3. Alex de Minaur (30,14 %)



Il est intéressant de constater que Sinner domine le classement du pourcentage de jeux de service remportés sans posséder le geste le plus redoutable à l'engagement. Le classement des aces est dominé par le géant et surpuissant Reilly Opelka (211cm), avec 16,3 aces en moyenne par match. Sinner (46e) n'en réussit «que» 6,4 par rencontre.

Le vainqueur de l'Open d'Australie et Wimbledon cette année n'est pas non plus le plus efficace en première balle: il n'en passe que 60,8% (il est hors du top 50). Par contre, le premier service de l'Italien reste difficile à retourner, en étant souvent puissant et précis.

Surtout, il possède une très bonne seconde balle, fiable (peu de doubles fautes) et gênante (beaucoup de kick et de vitesse) pour le retourneur. C'est simple: Sinner est le tennisman qui remporte le plus de points sur second service (59,9%).

Solidité globale et gestion de la pression

Evidemment, l'actuel numéro 2 ATP inscrit beaucoup de points – tant sur son service qu'en retour – parce qu'il est aussi simplement l'un des tout meilleurs dans le jeu. Très régulier, il commet très peu de fautes directes et fait mal à ses adversaires grâce à sa puissance et sa précision.

Ses statistiques en retour parlent aussi pour lui: Sinner est 3e au classement des points gagnés sur premier service adverse (33,5%), un ranking dominé par son grand rival Carlos Alcaraz (34,9%). Sur seconde balle adverse, le trône est occupé par le Transalpin (il gagne 58,2% de points).

Dans le jeu, Sinner est aussi régulier que puissant, ce qui le rend redoutable. Image: keystone

Les statistiques de l'ATP montrent que Jannik Sinner a progressé en retour cette année: avant cette saison, il n'avait jamais remporté plus de 29,2 % de ses jeux de retour (une marque établie sur l'ensemble de l'année 2023).

En 2025, il en est donc à près de 33%. Dans l'idée de progresser dans ce secteur de jeu, le lauréat de quatre titres du Grand Chelem avait opéré une modification de sa position à Roland-Garros cette année (il avançait son pied gauche, pour rentrer davantage dans la balle comme un boxeur). Mais il est désormais revenu à une position standard (pieds parallèles).

Autre donnée qui explique la prouesse de Jannik Sinner au service et en retour: il est globalement le tennisman le plus efficace «sous pression», pour reprendre la terminologie de l'ATP. Autrement dit: Sinner est très particulièrement efficace dans les moments cruciaux. Il occupe le 3e rang des balles de break converties (45,4%) et le 2e des balles de break sauvées (71,8%).

Son adversaire en 8e de finale à Paris ce jeudi soir, l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 21), n'en est que plus prévenu de la solidité du bonhomme...