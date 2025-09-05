Encore une scène intime aperçue en tribunes

Quelques semaines après qu’un couple a fait le buzz en s’adonnant à un acte sexuel durant un match de MLB, une nouvelle scène intime agite la ligue.

Plus de «Sport»

La Major League Baseball (MLB) commence à les collectionner. Il y a quelques semaines, un couple avait été surpris en plein ébat dans les tribunes du Yankee Stadium, durant un match entre les Yankees et les Phillies de Philadelphie.

Plus soft, mais tout aussi embarrassant: un spectateur vient d'être filmé en train de caresser la poitrine d'une femme, visiblement consentante.

La scène s’est déroulée il y a quelques jours au Globe Life Field de Arlington, après que les caméras du diffuseur ont approché de près ce couple venu assister à une rencontre entre les Texas Rangers et les Oakland Athletics.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: twitter

L’image a bien sûr été immédiatement coupée, laissant place à un long silence à l’antenne, uniquement intercoupé de rires gênés et d’une punchline lancée à Chris Caray, commentateur pour NBC: «Tu es vraiment difficile à gérer, Chris».

Si les échanges à la télévision sont restés sobres, les internautes, eux, ont largement réagi à cette scène. L’extrait a été massivement partagé sur la Toile, accompagné de commentaires amusés ou interloqués, faisant passer le match au second plan.

Les Rangers, en tête 5-2 avant cet épisode, ont continué à dominer la partie pour finalement s’imposer 9-3 contre Oakland, enchaînant alors une quatrième victoire consécutive. Une série qui est montée à six succès de rang avant de s’arrêter brutalement mercredi contre les Arizona Diamondbacks.