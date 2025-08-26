assez ensoleillé25°
L'avion qui a coulé dans le lac des Quatre-Cantons repêché

Die Bergungsarbeiten des vor mehreren Wochen Notgewaesserten und danach gesunkene Kleinflugzeug sind im gange, zwischen dem Dorf Kehrsiten im Kanton Nidwalden und Kastanienbaum im Kanton Luzern im Vie ...
L'avion de tourisme, un Daher de type TBM-940, a été repêché.Keystone

L'avion qui a coulé dans le lac des Quatre-Cantons a été repêché

L'appareil s'était posé en catastrophe sur le lac, au large de Hertenstein (LU). Il a été remonté et extrait à l'aide d'une grue.
26.08.2025, 13:5926.08.2025, 13:59
Le repêchage du petit avion qui a coulé, fin juillet, dans le lac des Quatre-Cantons après y avoir amerri a commencé mardi matin. Il a été remonté à une profondeur de 15 mètres et extrait par une grue au large de Kehrsiten (NW).

L'avion de tourisme, un Daher de type TBM-940, avait décollé le 28 juillet de l'aéroport de Buochs (NW) à destination de Burg Feuerstein, en Allemagne.

Après trois minutes de vol, le pilote a dû le poser en catastrophe sur le lac, au large de Hertenstein (LU), au nord du Bürgenstock (NW). Le pilote s'en est sorti indemne tandis que la passagère a été blessée.

La police nidwaldienne a pu recueillir aussitôt l'homme âgé de 78 ans et sa passagère de 55 ans. Cette dernière a été hospitalisée. (jzs/ats)

Thèmes
Video: watson
0 Commentaires
